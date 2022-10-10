FNV: Koolmees wordt als topman NS 'verbinder' die Rintel niet was

Vakbond FNV heeft vertrouwen in Wouter Koolmees als nieuwe topman van de Nederlandse Spoorwegen. Volgens bestuurder Henri Janssen is de oud-minister de "verbinder" die zijn voorganger Marjan Rintel niet was. Zo kan Koolmees de onder Rintel ontstane problemen met het personeel helpen oplossen, denkt de vakbond.

Ook is de politieke ervaring van Koolmees voor Janssen een pluspunt. "Hij weet hoe de hazen lopen in de Tweede Kamer en Brussel en vanuit zijn tijd in de politiek kent hij het dossier openbaar vervoer goed. Ik kijk ernaar uit om met hem een kop koffie te drinken, volgens mij heeft hij de goede kaarten."

De bestuurder is wel benieuwd of Koolmees de door FNV gewenste koers over het terugbrengen van marktwerking in het ov gaat doorzetten. "Waarnemend topman Bert Groenewegen heeft intern wel aangegeven dat het rendementsdenken te ver is gegaan. Koolmees zal dat wel moeten volgen. Als hij zegt: 'ik ga het bedrijf uitkleden', dan organiseren wij vanuit de bond een tegenmacht."

NS heeft last van personeelstekorten en rijdt daardoor met minder treinen. Door moeizame onderhandelingen over een nieuwe cao waren er de afgelopen maanden stakingen. Dinsdag wordt bekend of vakbondsleden instemmen met het vorige maand bereikte cao-resultaat.