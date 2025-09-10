Restaurantketen Vapiano vraagt faillissement aan voor 6 Nederlandse locaties

Lees verder onder de advertentie

Volgens RetailTrends gaat het om de vestigingen in Amsterdam, Almere, Tilburg, Eindhoven, Rotterdam en Groningen. De restaurants zijn voorlopig nog wel gewoon open. Volgens het bedrijf is dit het gevolg van een conflict met een payrollingpartner, die een grote schuld direct van Vapiano opeist.

De opkomst en tegenslagen van Vapiano

Vapiano begon in 2002 in Hamburg, opgezet door de Duitse ondernemers Kent Hahne, Gregor Gerlach en Mark Korzillius. Hun idee: een Italiaans fastcasual-restaurant waar de consument zelf bij kookstations verse pasta, pizza of salades bestelt. Er zijn wereldwijd nog steeds tientallen vestigingen, al kreeg de keten internationaal ook de laatste jaren te maken met flinke financiële tegenslagen.

Vapiano is sinds 2007 actief in Nederland en opende sindsdien meerdere vestigingen in grote steden. Behalve de zes restaurants waar nu het faillissement voor is aangevraagd, zijn er locaties in Amsterdam (bij het Centraal Station), Utrecht en Maastricht. Of het faillissement gevolgen heeft voor deze restaurants, is nog niet bekend.

Vapiano hoopt op doorstart

De horeca heeft het zwaar: energie wordt duurder, de inkoopprijzen stijgen en personeel is lastig te vinden. Voor een keten als Vapiano, die vooral draait op veel gasten en vaste prijzen, kwamen die extra kosten hard aan. De directie zegt dat het bedrijf verder gezond is met veel vaste klanten en heeft ‘voorzichtige hoop’ op een doorstart. Er werken 240 mensen bij de restaurantketen.

Het is niet de eerste keer dat Vapiano in Nederland failliet wordt verklaard. In 2020 was dat ook al het geval. Horecafamilie Van der Valk nam toen de Nederlandse tak onder haar vleugels.

