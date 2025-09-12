‘Dikke middelvinger’ van Nooch: 1000 nieuwe zero waste-sneakers tegen fast fashion

Sinds de eerste drop van biologisch afbreekbare on demand sneakers van Nooch is de wet van Murphy van toepassing: er ging heel veel mis. Desondanks blijft mede-eigenaar Lotte optimistisch en kunnen mensen zich volgende maand aanmelden voor een nieuwe lancering van deze z ero waste- schoenen.

Lees verder onder de advertentie

Als startup moet je vaak het wiel opnieuw uitvinden, daar kwamen Lotte Mulder en Stefan Wobben van het duurzame sneakermerk Nooch op de harde manier achter. Je kunt bij hen tweejaarlijks schoenen bestellen. Dit productieprincipe is het antwoord op één van de grote mondiale problemen: de vervuilende fast fashion-industrie.

Wereldwijd worden er jaarlijks 23,9 miljard paar schoenen gemaakt, waarvan 96 procent op stortplaatsen eindigt Lotte Mulder

Lotte vertelt: „Wereldwijd worden er jaarlijks 23,9 miljard paar schoenen gemaakt, waarvan 96 procent op stortplaatsen eindigt. Bij Nooch gaan we eerst na wie er de schoenen nodig heeft, en dan pas maken we ze.” Printing on demand, maar dan met sneakers dus.

De schoenen worden gemaakt in een fabriek in Portugal. Alle onderdelen van de schoen zijn duurzaam, helemaal plastic-vrij en vegan. De inlegzool is bijvoorbeeld gemaakt van natuurlijke latex en kokosnootschillen, de veters van 100 procent biologisch katoen en de buitenkant wordt gemaakt van duurzaam plantenleer.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Miljoenenomzet én eerlijke koffie: Ferry bewijst met Wonderbeans dat ondernemen anders kan

De eerste hobbels bij Nooch

Voor de eerste drop werden er 514 paar schoenen besteld. Er waren minimaal 400 bestellingen nodig om de fabriek te laten draaien. Er werd een klein feestje gevierd toen dat aantal werd behaald. Maar toen kwamen de hobbels. Lotte: „We gebruiken een katoenen stiksel. De vochtigheid in de fabriek bleek wat hoger waardoor de draad was uitgezet. Daardoor paste hij niet meer in de machine. Met een polyester draad, zoals andere schoenen hebben, was dit niet gebeurd.”

„Ook het materiaal dat we gebruikten voor de eerste drop bleek minder duurzaam dan we dachten. Het werd al snel minder mooi door krakjes. Het was wel duidelijk dat we op zoek moesten naar iets anders”, aldus een balende Lotte.

Lees verder onder de advertentie

Iedereen was begaan met ons en begreep dat je met een startup tegen dit soort dingen kunt aanlopen Lotte Mulder Nooch

Al met al zorgde dit voor een jaar vertraging en een grote les in geduld. Lotte en Stefan waren naar hun klanten volledig transparant over dit proces. „Via de nieuwsbrief en ook op social media communiceerden we hierover. We zetten zelfs ons telefoonnummer erbij en namen zelf op als er werd gebeld. Maar we wisten niet dat het een jaar ging duren.” De twee kregen steunbetuigingen van de kopers. „Iedereen was begaan met ons en begreep dat je met een startup tegen dit soort dingen kunt aanlopen. Het voelde als een echte community. Het zou natuurlijk anders zijn als je je schoenen bij de Footlocker in de stad had gekocht, dan wilde je vast je geld terug. Uiteindelijk hebben er slechts twee mensen hun bestelling gecanceld.”

Lees ook: Dit duurzame merk maakt biologisch afbreekbare sneakers ‘on demand’

Nog een productiefout bij Nooch

Afgelopen jaar in februari werden de schoenen geleverd. Er werd een pickup-party georganiseerd waar de kopers de schoenen konden ophalen en het community-gevoel versterkt kon worden. „Maar toen bleek dat er een productiefout was gemaakt. Er was geen versteviging achter de vetergaatjes geplaatst. De kans bestond daardoor dat er een scheur kon ontstaan bij het vaststrikken van je veters. We moesten snel schakelen: wat nu? En kan het feest wel doorgaan? We besloten van wel en communiceerden er weer transparant erover.”

Lees verder onder de advertentie

De twee kregen wederom veel steunbetuigingen van hun klanten. Een deel van de kopers ging zelf naar de schoenmaker met de schoenen om het schoenvetergaatje te verstevigen en een deel liet het zo. Ongeveer de helft wilde wel nieuwe schoenen ervoor terug.

Het gaat ons niet om flinke winst maken, we willen juist organisch en ethisch verantwoord groeien Lotte Mulder

Al met al heeft het Lotte, naast veel stress, financieel niet veel gekost. „Ik betaal mezelf geen salaris uit en alles wat we verdienen, gaat in het bedrijf. Thuis leven we van één salaris en ik ben heel creatief met weinig geld.” Voor de financiële en organisatorische gezondheid van Nooch mikken de ondernemers op 5.000 paar per drop. „Zo kunnen we duurzaam groeien en met energie blijven werken aan schoenen waar we trots op zijn. Het gaat ons niet om flinke winst maken. We willen juist organisch en ethisch verantwoord groeien.”

Geleerd van fouten, klaar voor derde drop

Nu staat de aanmelding voor de derde drop gepland in oktober. Lotte mikt erop 1000 paar sneakers te verkopen. Naast zwart en wit zijn de schoenen ook in andere kleuren te bestellen. Van de fouten is geleerd, de schoenen worden nu gemaakt van het nieuwe materiaal Hyphalite. De schoenen kosten 159,00 euro en 179,00 euro. Lotte: „Mijn droom is dat we met Nooch laten zien dat je een bedrijf kunt runnen en sneakers kunt maken zonder dat Moeder Aarde daar onder hoeft te lijden. Nooch is de dikke middelvinger naar big footwear met zijn overproductie, afvalbergen, ongelijkheden en dierenleed. En sneakers die niet aan je geweten knagen lopen gewoon echt veel lekkerder.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Sanne en Michiel mikken op 17 miljoen omzet met all day brunchrestaurant Teds: ‘Hoe groter, hoe makkelijker’