Focus op advertentie-inkomsten en kosten Facebook-moeder Meta

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, komt woensdag na het slot van de beurshandel in New York met cijfers over het derde kwartaal. Daarbij zal vooral worden gekeken naar de inkomsten uit advertenties en de kosten van het Amerikaanse sociale mediabedrijf. In het tweede kwartaal zag Meta de omzet voor het eerst in zijn bestaan dalen omdat adverteerders vanwege de economische onzekerheid scherper op de uitgaven letten en terughoudender zijn geworden met reclames.

Lees verder onder de advertentie

Reclame-inkomsten zijn met afstand de belangrijkste inkomstenbron van Meta. Het bedrijf van topman Mark Zuckerberg gaf in juli aan dat die inkomsten ook in het derde kwartaal onder druk zullen staan. Verder zag Meta de kosten flink oplopen, met name omdat meer personeel werd aangenomen. Om die kosten in bedwang te houden heeft Meta een vacaturestop aangekondigd.

Daarnaast zullen beleggers kijken hoeveel geld Meta steekt in de metaverse. Die droom van Zuckerberg bestaat uit een virtuele wereld waarin mensen allerlei zaken kunnen doen vanuit hun eigen huis. Zo kunnen ze elkaar ontmoeten in een virtuele omgeving, maar ook gamen of sporten.

Tenslotte worden de gebruikersaantallen in de gaten gehouden. De groei van met name Facebook vlakt al enige tijd af, mede door concurrentie van TikTok en Snapchat. Een van de terreinen waarop Meta wil groeien zijn de zogeheten Reels, korte video's die lijken op de muziekfilmpjes die gebruikers van TikTok verspreiden.

Lees verder onder de advertentie

Meta had dinsdag te kampen met een wereldwijde storing bij WhatsApp.