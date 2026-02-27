Jennifer stoort zich aan gasten die op hoog volume urenlang Zoom-meetings houden en verbant laptops

Gasten die stekkers van lampjes uit het stopcontact trekken om hun laptop op te laden of urenlang Zoom-meetings op hoog volume houden: Jennifer wil dat liever niet meer in haar hotel-restaurant. De laptop gaat in de ban. „Sommigen zeggen dan: maar ik consumeer toch?’’

Iedereen blijft welkom, benadrukt een van de vier eigenaren, Jennifer Nemethy, meermaals tegen AD. Want iemand de deur wijzen bij het restaurant in Delfgauw doen ze niet graag.



Afgelopen week was de maat plots vol en besloten de eigenaren dat het niet langer wenselijk is om met een laptopje aan tafel te zitten. De druppel? Dat waren er meerdere bij elkaar. „Laatst trok iemand de stekker van die lampjes eruit”, vertelt Nemethy terwijl ze naar het plafond wijst. „Om de laptop op te laden.” Maar zelfs wanneer de verlichting boven de tafel uitvalt, slaat diegene daar geen acht op.



Kleine zaak

„Of we hebben meegemaakt dat iemand al bellend binnenkwam en vervolgens een kwartier aan een tafel bleef bellen en werken. Dan voel ik me bezwaard om te vragen of alles naar wens is. Dat wil ik niet.”



Daarbij is het in de zaak met veertien tafels, zeker in de winter, vaak dringen om een plekje. „Overdag voor de lunch reserveren we de zaak voor de helft vol. De andere helft willen we vrijhouden voor binnenloop.”



Zo blijft er plek over voor vaste wandelclubjes die een bakkie koffie komen drinken, of voor hondeneigenaren die van een stukje taart willen genieten. Althans, dat is de bedoeling.

Tafels uren bezet door flexwerkers

Zeker doordeweeks was soms dertig procent van de zaak gevuld met gasten die op hun laptop zaten te werken. „Dat is op rustige dagen prima, maar als we mensen zeggen: reserveren kan niet, dus loop gewoon lekker langs, dan moeten we die belofte waar kunnen maken.” En dat kon niet altijd, doordat veel tafels soms uren bezet waren door flexwerkers.



„Sommigen zeggen dan: maar ik consumeer toch? Maar dat is niet het enige waar het bij ons om draait.” Bij Uylenburg - Du Midi vinden ze ook de sfeer belangrijk. In hun eigen stijl maakten ze hun gasten duidelijk dat het laptopvrije tijdperk is aangebroken. De eigenaresse plaatste een foto van een krijtbordje op sociale media met daarop: ‘Geen laptops, gewoon lekker ontspannen’, met uitleg waarom dit voor hen zo belangrijk is.

Meestal werkt het door met humor te communiceren in plaats van met een verboden-bordje Marijke Vuik

‘Wat goed dat jullie laptops in de ban doen’

Vanuit alle hoeken van het land kwamen honderden reacties. De algehele tendens: wat goed dat jullie laptops in de ban doen. Zo kregen ze ook vanuit de hoofdstad bijval van andere ondernemers: ‘Wij maken dit ook dagelijks mee! Horeca is geen kantoor! Het is een bedrijf waar mensen genieten van de gezelligheid hun hapje en drankje!’



Het doet Nemethy goed dat blijkbaar ook andere ondernemers én gasten heus niet altijd voorstander zijn van de laptop. Belangenvereniging Koninklijke Horeca Nederland heeft geen specifiek standpunt over het gebruik van laptops.



„Wat werkt, verschilt per type horecagelegenheid. Dat is aan ondernemers zelf”, stelt voorzitter Marijke Vuik. Communicatie met gasten is hierbij volgens Vuik belangrijk. „Meestal werkt het door met humor te communiceren in plaats van met een verboden-bordje. Want uiteindelijk wil je als ondernemer op een gastvrije manier een leuke plek bieden waarbij iedereen zich welkom voelt.”

Een alternatief?

Dat is precies wat ze in Delfgauw willen overbrengen met het krijtbordje. „Als we helemaal leeg zijn en iemand klapt even in z’n eentje in de hoek de laptop open, dan zal ik zeggen: éigenlijk zijn laptops niet toegestaan maar... want ik ben natuurlijk geen politie-agent.”



Daarbij kan de vergaderruimte achter het restaurant tegen flexibele tarieven gehuurd worden. „En als mensen echt in de ochtend op hun laptop willen werken, kunnen ze altijd even aan de boerentafel in het hotel gaan zitten met een kopje koffie of een ontbijtje.”



