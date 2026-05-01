De ene na de andere meubelgigant legt het loodje. Van de bijna 12.000 woonwinkelvestigingen in 2010 waren er vorig jaar nog maar zo’n 8.000 over. Webshop-woonwinkel HUUS, vorig jaar nog goed voor een omzet van 30 miljoen euro, is het nieuwste slachtoffer in meubelland. Daar zal het naar verwachting niet bij blijven.

Eerst fonQ, nu HUUS failliet: wat is er mis met de woonwinkel? ‘Blijf als ondernemer waarde toevoegen’

Lees verder onder de advertentie

Rivièra Maison, Furnea, Housing Heroes, Aime Té, NADUVI, fonQ, HUUS. Het kerkhof van omgevallen woonwinkels en online woonplatforms vult zich sneller dan er afscheidsspeeches kunnen worden geschreven, wat op z’n minst opmerkelijk genoemd kan worden.

Hebben Nederlandse consumenten besloten dat ze genoeg woonspulletjes in huis hebben? Slaan de woonwinkels de laatste jaren de plank finaal mis? Of is er iets anders aan de hand?

Rommelige situatie in de wereld

,,Het consumentenvertrouwen is op dit moment erg laag”, zegt Jesse Weltevreden, professor digital commerce aan de Hogeschool van Amsterdam en medeoprichter van het Centre for Marketing Innovation. ,,De economie groeit al tijden amper, omdat mensen de hand op de knip houden. Dat is ook niet zo gek, gezien de rommelige situatie in de wereld. We weten uit het verleden dat mensen in zulke situaties voorzichtiger omgaan met grotere aankopen, zoals bijvoorbeeld meubels.”

Lees verder onder de advertentie

Woonwinkels floreerden in coronatijd

Komt bij dat veel mensen nog niet zo lang geleden volle bak hebben geïnvesteerd in hun interieur. ,,In de coronaperiode hebben ontzettend veel Nederlanders hun huis verbouwd en aangepast”, zegt retailexpert Tom Kikkert. ,,Dat is een ontzettend goede tijd geweest voor zowel de online als de fysieke woonwinkels. De meubels vlogen net niet de winkels uit, wat sommige meubelgiganten zagen als een voorspelling voor de toekomst: we hebben succes te pakken, dus we gaan uitbouwen.”

Jesse Weltevreden, professor Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam, ziet dat mensen in economisch roerige tijden minder snel grotere aankopen doen. Eigen foto

Rem op de aankoop van meubilair

Maar de cijfers in coronatijd bleken niet de nieuwe toekomst. Sterker nog: na de inval van Rusland in Oekraïne kakte de hele economie in. ,,Geen prettige situatie, als jij net flink hebt geïnvesteerd in de uitbreiding van je bedrijf”, aldus Weltevreden, die toevoegt dat de hoge huizenprijzen ook niet meehelpen. ,,Het is voor een grote groep Nederlanders lastig om aan een woning te komen, zeker voor jongeren. Als er minder wordt verhuisd, zet dat ook een rem op de aankoop van meubilair.”

Lees verder onder de advertentie

Geen bakken geld voor dure inrichting

De gelukkige twintigers en dertigers die er toch in slagen om een huis aan te kopen, zullen geen bakken geld over hebben voor een dure inrichting. ,,Dan komt de toegenomen concurrentie uit China in beeld”, zegt Weltevreden. ,,Met name online worden woonproducten voor een habbekrats verkocht. Daar kunnen Nederlandse retailers en webwinkels gewoon niet tegenop. Mensen zijn prijsbewust, zeker in deze tijd. Als het ergens anders goedkoper kan, dan gaan ze daarvoor.”

Lees ook: Snelle doorstart voor HUUS na faillissement: ‘Klanten moeten weer op ons kunnen rekenen’

Tom Kikkert is een veelgevraagd spreker en adviseur op het gebied van veranderend consumentengedrag en de impact hiervan op bedrijven. Eigen foto

Lees verder onder de advertentie

In de hoek waar de klappen vallen

Woonwinkels zitten in de hoek waar veel klappen vallen, met als extra nadeel dat er vaak weinig ruimte is om terug te veren. „Als jij een woonwinkel begint, moet je grote investeringen doen: een pand huren, inrichten en volzetten met bedden of banken waar je ook veel voor moet betalen”, aldus Kikkert. „Je moet je voorraad voorfinancieren en als je dan een bed of bank verkoopt, heb je niet de volgende dag je omzet, maar pas na de levertijd van vijf of zes weken.

AI en echte loyaliteit essentieel

Het klinkt als een groot tranendal voor de gemiddelde woonwinkel, maar volgens Kikkert gloort er toch hoop aan de horizon. ,,Het helpt altijd als je als ondernemer waarde blijft toevoegen”, zegt hij. ,,Bijvoorbeeld door te investeren in tools waarmee je meubels kunt laten integreren in een foto van je eigen interieur. Of door AI te gebruiken om klanten waar mogelijk verder te helpen.” Ook essentieel, zo sluit hij af: ,,Echte loyaliteit, zodat je van eenmalige klanten vaste klanten voor de toekomst kunt maken.”