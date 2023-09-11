Geld.nl: Nederlandse banken bieden in Duitsland fors hogere rente

Banken die in Nederland actief zijn, bieden aan spaarders in Duitsland vaak fors hogere rentes dan in ons land. Dat meldt de financiële vergelijkingssite Geld.nl op basis van eigen gegevens. Zo moeten Nederlandse klanten van ING het doen met 1,25 procent rente op hun spaarrekening en krijgen nieuwe klanten in Duitsland wel 3,5 procent rente.

Lees verder onder de advertentie

Geld.nl onderzocht van veertien banken waar je als Nederlander een spaarrekening kunt openen, welke spaarrentes zij hier bieden en welke rente ze bieden in België en Duitsland. Hieruit blijkt dat vooral Duitse spaarders vaak een veel hogere rente krijgen dan Nederlandse spaarders. Volgens deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl zijn die renteverschillen echter goed te verklaren.

Zo zijn er volgens Bulthuis in Duitsland veel meer verschillende spaarbanken actief dan in Nederland. Banken hebben dus meer concurrentie en moeten dus meer hun best doen om spaarders aan te trekken door middel van hoge rentes. Daarnaast krijgen nieuwe klanten in Duitsland de eerste paar maanden een veel hogere rente dan bestaande klanten. Hiermee wordt regelmatig overstappen van spaarbanken in Duitsland extra gestimuleerd.

Enorme concurrentie

Richard Leijnse, managing director bij bank NIBC, geeft verder aan dat Nederlandse banken in het buitenland een hogere rente bieden omdat ze spaarders wat meer over de streep moeten trekken. "In Nederland zijn wij een Nederlandse bank. In Duitsland worden we gezien als een buitenlandse bank. En net zoals Nederlandse spaarders niet zomaar gaan sparen bij een buitenlandse bank, doen Duitse spaarders dat ook niet zomaar", aldus Leijnse. Ook speelt de enorme concurrentie volgens hem mee bij het vaststellen van de rentetarieven.

Lees verder onder de advertentie

In België zijn de spaarrentes juist veel lager dan in Nederland. De basisrente die spaarders daar krijgen ligt volgens Geld.nl bij bijvoorbeeld ING, bunq en Triodos Bank meer dan de helft lager dan de rente die Nederlandse spaarders krijgen bij deze banken. Veel Belgische spaarrekeningen bieden volgens Bulthuis wel een soort bonusrente op spaargeld dat bijvoorbeeld een jaar lang op de rekening blijft staan. Maar zelfs met die bonusrente erbij krijgen Belgen vaak een lagere rente dan Nederlandse spaarders. Belgische spaarders en de overheid hebben dan ook veel kritiek op de spaarbanken in het land.