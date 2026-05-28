Van bijna failliet en het mislopen van tonnen naar internationale miljoenenomzet voor Artin Athletics

Wat begint als een veelbelovende startup met een orthopedisch verantwoorde schoenen, verandert al snel in een stressvolle periode vol financiële onzekerheid door een onbetrouwbare investeerder. Toch staat oprichter Joris van Gerven, samen met zijn compagnon Jeroen van Gils, weer stevig in zijn schoenen. Met nieuwe investeerders en hernieuwd vertrouwen bouwen ze verder aan hun merk Artin Athletics.

Hij is net terug uit China na een aantal bezoeken aan de fabrieken waar zijn orthopedisch verantwoorde sportschoenen worden gemaakt. Nu Joris van Gerven weer samen met zijn compagnon Jeroen van Gils aan het roer staat van Artin Athletics en ze samen twee betrouwbare investeerders hebben aangetrokken, ziet het leven er weer rooskleurig uit. Dat is wel anders geweest.



Zes ton via angel investor

Joris en Jeroen brachten vier jaar geleden, na anderhalf jaar ontwikkelen, hun eerste schoen uit: de Mesh Trainer 1. Deze schoen heeft een bredere zool dan die van andere sportschoenen, waardoor je stabieler staat. Ook is de zool gemaakt van speciaal rubber voor meer grip in de gym. Voor de productie gebruikten ze hun eigen geld.



De schoen werd goed ontvangen: via hun eigen webshop verkochten ze in een paar jaar 10.000 paar. Afgelopen jaar werd de omzet van één miljoen euro aangetikt. Het was tijd om verder te groeien en daarom trokken de mannen een angel investor aan. Hij zou zes ton investeren. Joris vertelt: „We hadden een goede klik met hem. Hij had een goed netwerk als eigenaar van verschillende sportwinkels en beschikte over de benodigde expertise. Een goede samenwerking, dachten we.”

“ Het beloofde retailnetwerk van de investeerder is uiteindelijk nooit aangeboord, het was een loze belofte ” Joris van Gerven Artin Athletics

Maar dat liep anders. Terwijl Joris en Jeroen zich richtten op de ontwikkeling van nieuwe schoenen en verdere groei van het bedrijf, werd er gewerkt aan een contract samen met een investeerder. Joris: „Er was extra financiering nodig voor de voorraad en uitbreiding van ons merk. De gesprekken met de investeerder duurden echter langer dan verwacht en uiteindelijk kwam de beoogde deal zelfs helemaal niet rond. Wel konden we tijdelijk gebruikmaken van een voorraadfinanciering, zodat we door konden blijven draaien en er nieuwe bestellingen geplaatst konden worden. Het beloofde retailnetwerk van de investeerder is uiteindelijk nooit aangeboord, het was een loze belofte.”

Wijze lessen geleerd

Jeroen raakte in conflict met de investeerder door een verschil in visie en trok zich tijdelijk terug. Joris vertelt: ,,Jeroen wilde bij onze identiteit blijven met e-commerce, aangevuld door retail, maar de investeerder wilde vooral focussen op retail, aangevuld met e-commerce.” Hij zocht weer contact met zijn compagnon en de twee gingen om tafel om een nieuw plan te maken. ,,In een week tijd vonden we twee nieuwe investeerders die vertrouwen hadden in ons bedrijf en de schuld van de oude investeerder overnamen. Dat was een enorme opluchting. We hadden gewoon samen moeten blijven.”

“ Als de nieuwe investeerders niet waren ingestapt, had ik in het ergste geval moeten stoppen met Artin Atletics ” Joris van Gerven Artin Athletics

Hij heeft er een wijze les door geleerd. ,,Vertrouw niemand op zijn blauwe ogen alleen. En ga op je gevoel af. Als de nieuwe investeerders niet waren ingestapt, had ik in het ergste geval moeten stoppen met Artin Atletics. Ik had die schuld zelf niet kunnen opvangen. Ik heb daar heel veel stress om gehad gehad.”



Betrouwbare investeerders

De twee nieuwe investeerders zijn gelukkig wel te vertrouwen. Tijn Mutsaers, oprichter van energiedienstverlener Flink Nederland, dat hij afgelopen zomer verkocht aan een Duitse partij. En Toine van de Ven, serie-ondernemer en oprichter van bloempotten bedrijf Capi Europe. Tijn heeft veel ervaring in marketing en sales, waarbij Toine veel ervaring heeft met productie in China. Sinds deze twee bij Artin Athletics betrokken zijn, is de omzet verviervoudigd. Joris heeft weer vertrouwen in de toekomst. „Het gaat weer de goede kant op. We hebben een sterk team met vier fulltimers, een stagiair en een aantal freelancers. De investeerders helpen actief mee.”



Het team is nu bezig met een nieuwe ontwikkeling: een hybride schoen voor de populaire Hyrox-races. Deze zomer moet die verkrijgbaar zijn. Daarnaast staan er een comfortschoen en een recoveryslipper op de planning. „We zijn een echt schoenenbedrijf met veel expertise. We denken na over elk spiertje en elke beweging in de voet.” Momenteel ligt de focus in Nederland op het aansluiten van sportscholen voor meer zichtbaarheid. Er zijn er nu zo’n 100 aangesloten. „We zijn een e-commerce bedrijf, er gaat veel geld naar marketing. De kosten van ontwikkeling vallen mee, maar daar gaat veel tijd in zitten.”

Omzet van 2,5 miljoen euro aantikken

Ook is Artin Athletics al flink aan de weg aan het timmeren in het buitenland. ,,We verkopen al in Duitsland, België en het VK. In Duitsland is de levering bijna net zo snel als in ons eigen land, met weinig extra kosten. Je moet alleen echt Duitstalige content hebben. De komende jaren willen we het buitenland veroveren. Ons concept kan veel groter worden dan alleen schoenen verkopen in Nederland, we gaan voor internationale expansie.” Inmiddels zijn er ruim 25.000 schoenen verkocht. Dit jaar wordt een omzet van 2,5 miljoen euro bereikt. Joris kijkt blij: ,,We kunnen nu eindelijk in de stroomversnelling gaan.”



