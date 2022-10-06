Jonge ondernemer Vincent (24) werkt aan 'Tesla’ onder de warmtepompen

Een warmtepomp, die voor ieder huis geschikt en betaalbaar is, zonder hak- en breekwerk. Wie wil dat niet? De jonge Vincent Wijdeveld uit Heeswijk-Dinther werkt met zijn Delftse bedrijf Tarnoc aan de ‘Tesla’ onder de warmtepompen. En is een heel eind op weg.

Hoe kom je van het dure gas af? Iedereen heeft het erover, maar echt aantrekkelijke alternatieven voor de cv-ketel zijn er niet. Tenminste, niet voor iedereen. Elektrische warmtepompen zijn relatief prijzig (met subsidie al gauw vijfduizend euro) en zonder aanpassingen aan de woning met hak- en breekwerk kom je er niet.

Vincent Wijdeveld (24), afkomstig uit Heeswijk-Dinther maar nu Delftenaar, heeft een alternatief bedacht, meldt het Brabants Dagblad. En wat voor een. Met zijn in 2019 opgestarte bedrijf Tarnoc heeft de voormalige student informatica van de Technische Universiteit Delft zich in de kijker gespeeld. Het Financieel Dagblad heeft hem uitgeroepen tot Talent van het Jaar, ook won hij al verschillende prijzen voor jonge ondernemers.

We zijn er al in geslaagd om huizen met onze warmtepomp comfortabel warm te krijgen en ook snel te verwarmen. Ook de radiatoren zijn goed warm Vincent Wijdeveld, oprichter Tarnoc

Prototype Tarnoc kan op dezelfde plaats hangen of staan als ouderwetse cv-ketel

En dat allemaal door de zogenoemde Turbineketel die Wijdeveld en mede-bedrijfsoprichter Tijmen de Jong, die een natuurkundige achtergrond heeft, samen ontwikkelden. Die ketel maakt gebruik van technologie uit de luchtvaartindustrie. Simpel uitgelegd: het elektrische apparaat haalt warmte uit de buitenlucht, met behulp van een compressor. Die hitte kan worden overgedragen aan het cv-systeem. De afgekoelde lucht drijft een turbine aan, vandaar de naam Turbineketel. Deze lucht wordt vervolgens de woning uitgeblazen via een doorvoer in het dak. Een buiten-unit is niet nodig.

Het prototype dat Tarnoc vervaardigde kan op dezelfde plaats hangen of staan als de ouderwetse cv-ketel. Hij is nog wel wat groter, zoals een flinke koelkast. Maar de oud-leerling van het Elde College in Schijndel is vol vertrouwen dat de nieuwe versies van de Turbineketel steeds kleiner worden, waardoor hij straks het formaat heeft van een wasmachine.

,,We zijn er al in geslaagd om huizen met onze warmtepomp comfortabel warm te krijgen en ook snel te verwarmen. Ook de radiatoren zijn goed warm. Het aanpassen van een huis is niet eens nodig. Kanttekening is wel dat isoleren altijd een goed idee is, want dan kun je je energiebehoefte natuurlijk verder terugdringen.”

Huidige warmtepompen zijn niet gemaakt voor Nederlandse huizen

De warmtepomp is hot. Van 11 tot 13 oktober tijdens de Vakbeurs Energie in de Brabanthallen in Den Bosch is dan ook ruimschoots aandacht voor de nieuwste vindingen. De huidige generatie warmtepompen noemt Wijdeveld ,,heel mooie apparaten, die heel efficiënt kunnen werken.”

Maar, geeft hij aan: ,,Ze komen uit Azië en werkten oorspronkelijk als airconditioning. Ze zijn niet op maat gemaakt voor Nederlandse woningen. Ze werken alleen als huizen heel goed geïsoleerd zijn. Woningen ook die niet zoveel verwarming nodig hebben. Daardoor is het voor veel huizen niet erg aantrekkelijk of zelf onmogelijk om van het gas af te gaan. Sowieso omdat de kosten dan erg hoog zijn, zeker als je je hele woning nog moet aanpassen.”

Ik had al vroeg een passie voor programmeren, websites ontwikkelen en programma’s schrijven Vincent Wijdeveld, oprichter Tarnoc

Eerst testen in onder meer Oss, Den Bosch en Tilburg

Tarnoc test de Turbineketel op dit moment in verschillende plaatsen in Nederland uit, vaak in samenwerking met wooncorporaties die hun huizen gasloos willen maken. Onder meer in Den Bosch, Tilburg, Oss, Uden, Waalwijk, Steenbergen en Etten-Leur.

Tarnoc-oprichters Wijdeveld en De Jong leerden elkaar kennen bij de roeivereniging tijdens hun studententijd in Delft. Samen spraken ze in de boot en in de kroeg vaak over de in hun ogen grootste uitdaging voor de toekomst: de ontwikkeling van duurzame energie en het terugdringen van C02-uitstoot.



Slim team in Delft gaat vol energie verder met de ontwikkeling

Al van jongsaf aan is Wijdeveld gefascineerd door techniek. ,,Ik had al vroeg een passie voor programmeren, websites ontwikkelen en programma’s schrijven.” Hij wordt steeds vaker gevraagd om het door Tarnoc ontwikkelde apparaat voor het voetlicht te brengen. ,,Er is ontzettend veel interesse en dat is logisch. Ook in de gemeente Bernheze waar ik vandaan kom. Daar spreek ik voor de Bernhezer Energie Coöperatie.”

Wijdeveld is ervan overtuigd dat de volgende versies van zijn warmtepomp steeds beter worden. ,,Wij hebben een heel slim team in Delft en gaan vol energie verder met de ontwikkeling.” Ze moeten zo goed worden dat ze op grote schaal zullen worden toegepast en het verschil maken. Ze zijn op dit moment nog niet te koop, de exacte prijs staat dus nog niet vast. ,,Maar ze zullen veel betaalbaarder zijn dan de huidige lichting warmtepompen.”

