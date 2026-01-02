Zzp’er Peter van Mil (62) kijkt terug op goed jaar: ‘Wet DBA heeft mij niet geraakt’

De aangekondigde handhaving op de wet DBA was een belangrijk thema voor zzp’ers dit jaar. Maar niet voor zelfstandig softwareontwikkelaar Peter van Mil (62). „Ik werk al vijf jaar fulltime voor dezelfde klant. Als je dat tegenwoordig zegt, schrikken mensen weleens. Maar het is voor mij een bewuste keuze.”

Peter van Mil wordt al sinds 2020 ingehuurd door Wieland Concast - „Een soort Amerikaanse Tata Steel”, zoals hij het zelf omschrijft – om de migratie te verzorgen van de software voor de offertes, verkoop en productie. Een monsterklus, die hij dit jaar heeft volbracht. „Alles is nu over en helemaal up-to-date”, vertelt hij trots. „Dat is absoluut mijn hoogtepunt van 2025, want hier heb ik vijf jaar naartoe gewerkt.”

Wet DBA: weinig zorgen over schijnzelfstandigheid

Doordat hij al zolang bij dezelfde opdrachtgever werkt, heeft hij dit jaar nog maar weinig van de voorgenomen handhaving op de wet DBA gemerkt. Die is in de basis vooral gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid en het beschermen van zzp’ers. Maar het besluit heeft ook invloed op de zzp’ers die wel uit eigen wil zelfstandig zijn gaan ondernemen.

In de ICT is het gebruikelijk dat je langdurige opdrachten uitvoert bij één opdrachtgever Peter van Mil

Er zijn namelijk een heleboel opdrachtgevers die dit jaar al zijn gestopt of geminderd met de inhuur van zzp’ers om boetes van de Belastingdienst te voorkomen. Peter maakt zich daar niet zo’n zorgen over. „In de ICT is het gebruikelijk dat je langdurige opdrachten uitvoert bij één opdrachtgever, want jij weet álles en bent het aanspreekpunt in het hele traject.”

‘Ik neem specifieke kennis mee’

Bovendien beschikt de zelfstandig ondernemer naar eigen zeggen over kennis die zijn opdrachtgever niet in huis heeft. In dit geval was zijn klant specifiek op zoek naar iemand die de software van de jaren ’90 kende. „Dan moet je haast wel 50+ zijn. En nou ja, dat bén ik”, lacht Peter. „Ik neem alle ervaring die ik bij andere productiebedrijven heb opgedaan mee, dus zo werkt mijn leeftijd eindelijk eens in mijn voordeel.”

Het is ook juist door zijn leeftijd dat hij ervoor kiest om voor één klant te werken. ,,Ik heb in het verleden vaak drie tot vijf klanten naast elkaar gehad. Maar tegenwoordig vind ik één grote klant wel voldoende. Ik werk nu bijna veertig jaar, dus het mag wel ietsje rustiger”, zegt de softwareontwikkelaar. Al ziet hij ook in dat hij daardoor wel afhankelijk is van die ene opdrachtgever. ,,Maar dat is een bewuste keuze.”

‘Altijd gezorgd voor mijn oude dag’

Bovendien kan hij het zich financieel gezien permitteren als de opdracht stopt. Al zolang Peter onderneemt, bouwt hij namelijk pensioen op. „Vroeger had je de oudedagsreserve, waarmee je een deel van je winst kon reserveren voor je pensioen. Op een gegeven moment is dat omgezet in banksparen. Door dat in een speciale pensioenvoorziening te doen, kun je er voor je pensioenleeftijd niet bij.”

Zijn spaarpot is daardoor in de loop der jaren goed gevuld. Maar daarnaast heeft de zestiger ook verschillende aandelenportefeuilles opgebouwd. Zowel privé als in zijn bv. Peter: „Dat heb ik ook gedaan, omdat ik altijd rekening heb gehouden met het risico dat ik een claim aan mijn broek kon krijgen als ik fouten zou maken. Gelukkig is daar tot nu toe nooit sprake van geweest, dus heb ik alles kunnen opsparen.”

Soms komt er uit hele onverwachte hoek toch weer allerlei werk op je af Peter van Mil

Zzp’er heeft nog geen zin om te stoppen

Hoewel Peter bij wijze van spreken vandaag nog zou kunnen stoppen, is dat niet wat hij wil. Dat de softwaremigratie bij zijn huidige opdrachtgever is volbracht is zakelijk gezien dan ook meteen zijn dieptepunt van 2025. „We hebben al zoveel gerealiseerd dat ik me afvraag of er komend jaar nog wel genoeg werk ligt bij deze opdrachtgever. Tegelijkertijd zie ik dat ook als een uitdaging als ondernemer om dat zelf te regelen.”

Softwareontwikkelaar Peter van Mil. Foto: Inge Dingena Mol

Kansen ziet hij daarvoor in ieder geval nog genoeg. Tot nu toe heeft Peter zich enkel gericht op de vestigingen in Pennsylvania en Ohio, maar die maken deel uit van een groter moederbedrijf. „Ik zou wel eens met het moederbedrijf in gesprek willen om te kijken of onze software met het hele bedrijf mee kan groeien. Door naar hun wensen te luisteren, kunnen we het nog beter in de totale organisatie passen.”

Minder werk voor 2026

Of dat gaat lukken, weet hij nog niet. „Eigenlijk ligt het meer bij een collega. Ik vind het dus nog iets te brutaal om op eigen houtje langs te gaan. Maar ik denk dat ik wel ga voorstellen om het samen te doen. Vaak ontstaat er in zo’n gesprek een bepaalde dynamiek van ideeën, waar weer een project uit komt. Zo creëer ik al jarenlang mijn eigen werk”, vertelt Peter.

Zijn verwachtingen voor het komende jaar? „Dat de hoeveelheid werk misschien wel wat minder wordt. Tenzij ik het voor elkaar krijgt om een grotere rol te spelen voor het moederbedrijf. Soms komt er uit hele onverwachte hoek toch weer allerlei werk op je af. Ik heb al zo vaak gedacht dat we bijna klaar waren en dan komt er ineens toch weer iets nieuws”, besluit de zelfstandig ICT-softwareontwikkelaar.

