Expert in marketing en e-commerce en mede-oprichter van Fish and Burger

Voor (e-commerce)bedrijven die in Nederland succesvol zijn, is uitbreiden naar nieuwe markten een logische stap om te blijven groeien. Maar hoe pak je dit slim aan? En welke valkuilen zijn er? Bij Fish and Burger heeft Mikel Burger al tientallen klanten geholpen bij de uitbreiding naar meer dan zestien landen. In deze blog deelt hij vijf stappen voor succes.

Nieuwe markten betreden met je online merk: hoe pak je dat aan?

Mikel Burger Mikel Burger is sinds 2013 actief in marketing en e-commerce en heeft in de afgelopen drie jaar als co-founder van Fish and Burger meer dan 50 DTC- en e-commercemerken geholpen met groei. In zijn carrière heeft hij voor veel bedrijven gewerkt, van corporates, zoals MediaMarkt, HelloFresh en Albert Heijn, tot MKB. Uiteindelijk heeft hij zijn passie en expertise gevonden bij snelgroeiende mkb. Mikel combineert zijn jarenlange ervaring, creativiteit en strategisch inzicht om e-commerce-merken naar een hoger niveau te tillen. Hij krijgt energie van groei en zet zijn ervaring en passie in om bedrijven te transformeren en duurzame resultaten te behalen.

1. Kies de juiste markt

Voordat je de sprong waagt, moet je eerst bepalen naar welke markt je het beste kunt uitbreiden. Goed onderzoek is hierbij essentieel. Let op de volgende factoren:

Marktpotentie : hoe groot is de totale markt? Hoe groot is jouw specifieke doelgroep?

Concurrentieveld : in welke landen kun jij je onderscheiden? Analyseer concurrenten en bepaal waar je een voorsprong kunt behalen.

Toetredingsdrempel: hoe moeilijk is het om een markt binnen te komen? Denk aan douaneregels (bijvoorbeeld in het VK na Brexit) en andere logistieke uitdagingen.

We hebben met een klant een pilot gedaan in Denemarken om te testen of de markt groot genoeg was voor de investering. Dit bleek niet het geval en daarom besloten we daar niet meer te investeren.

Tip: overweeg een test via de Amazon-marktplaats om risico’s te beperken. Zo kun je de vraag snel testen zonder grote investeringen, zoals het opzetten van een nieuwe webshop.

2. Bepaal je positionering

Nu je weet naar welke markt je wil uitbreiden, is het belangrijk je merk goed te positioneren. Een veelgemaakte fout is dat merken hetzelfde verhaal en dezelfde propositie gebruiken als in Nederland, in de veronderstelling dat dit overal werkt.

Ons advies is: leer je doelgroep eerst goed kennen.

Welke behoeften heeft de doelgroep?

Waar zijn ze ontevreden over bij bestaande aanbieders?

Hoe kun jij je onderscheiden?

Voor een van onze klanten hebben we de leverancier actief betrokken in dit proces. Dankzij zijn kennis van de lokale markt adviseerde hij ons een ander type materiaal te gebruiken. Hierdoor zijn we beter in staat om te concurreren op prijs binnen de Franse markt, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Tip: gebruik tools zoals Semrush om zoekgedrag en concurrenten te analyseren, bekijk advertenties in de bibliotheek van Meta, en lees reviews van klanten van concurrenten om hun zwakke plekken te achterhalen.

Denk goed na over welke campagnes je wil voeren om je verhaal te vertellen

3. Bouw een lokale marketingstrategie

Combineer de lokale inzichten met kennis van wat in Nederland werkt. Een goede strategie bevat:

Doel : stel een specifiek doel, bijvoorbeeld het binnenhalen van een x-aantal nieuwe klanten binnen een bepaalde periode. Dit zorgt voor focus en maakt je voortgang meetbaar.

KPI’s : definieer KPI’s zoals CPA, ROAS en CTR om de prestaties van je campagnes te volgen en waar nodig bij te sturen.

Budget : start met een testbudget om de markt te verkennen met minimale risico’s. Schaal op basis van de resultaten.

Doelgroep : kies je focusdoelgroep zorgvuldig om te voorkomen dat je budget te veel verspreid raakt. Richt je op de doelgroep waar je het grootste probleem oplost.

Verhaallijn : ontwikkel een verhaal dat resoneert met je doelgroep, bijvoorbeeld door een introductiekorting aan te bieden om vertrouwen te winnen en reviews te verzamelen.

Marketingkanalen: baseer je kanaalkeuze op wat je weet uit de Nederlandse markt, maar houd rekening met het consumptiegedrag van de lokale doelgroep. Pas je strategie aan op hun voorkeuren.

Campagnes: denk goed na over welke campagnes je wil voeren om je verhaal te vertellen. Wij werken vaak samen met lokaal bekende influencers om bereik te genereren binnen de doelgroep en vertrouwen op te bouwen. De gegenereerde content kan vervolgens worden hergebruikt voor Facebook-advertenties. Facebook speelt een belangrijke rol in het vergroten van merkbekendheid en het testen van veel van onze aannames. Daarnaast wil je Google Ads inzetten om zoveel mogelijk zoekintentie op te vangen.

Als je strategie staat, kun je beginnen met contentcreatie, het inrichten van tracking en het vertalen van de website om je klaar te maken voor de lancering.

Extra tip: er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om met AI content te creëren of zelfs video’s te vertalen. Maak daar gebruik van. Een tool die ik kan aanbevelen voor het vertalen van video is HeyGen.

4. Lancering en testen: begin slim en leer snel

Je bent nu bijna klaar voor de lancering, maar het echte werk begint nu pas. Het is cruciaal om een testplan te maken dat je helpt snel te leren en te optimaliseren. Dit testplan bestaat uit verschillende experimenten waarbij je bijvoorbeeld verschillende advertentie-invalshoeken, doelgroepen en kanalen test. Voorbeelden van testen zijn variaties in copies, visuals, targeting of biedstrategieën maar ook de verschillende platforms zoals Facebook en Google.

Hoe weet je dat je klaar bent voor de volgende stap? Dat ben je zodra je product-market fit hebt

Het is belangrijk om vooraf vast te stellen wanneer je rendabel wil zijn en deze doelstellingen in je testplan te verwerken. Bij het testen is het essentieel om kort op de data te zitten, zodat je op basis van werkelijke resultaten ideeën kunt valideren en snel kunt bijsturen. Dit iteratieve proces zorgt ervoor dat je jouw campagnes continu kunt optimaliseren op basis van wat werkt en wat niet.

Naast kwantitatieve data, is het waardevol kwalitatief onderzoek te doen. Bel je klanten om hun beweegredenen te achterhalen, vooral als ze ontevreden zijn. Dit directe klantinzicht kan je helpen te begrijpen wat er misgaat en biedt waardevolle input voor aanpassingen in je aanbod of marketing. Juist deze diepere inzichten kunnen je strategie naar een hoger niveau tillen.

Extra tip: verwacht niet direct dezelfde resultaten als in Nederland en beschouw jezelf als een nieuw startend bedrijf in de nieuwe markt. Tegelijkertijd is het belangrijk niet te lang te wachten met het trekken van conclusies over het succes van je test. Blijf scherp en beslis tijdig of je test wel of geen succes is.

5. Opschalen: klaar voor de volgende stap

Hoe weet je dat je klaar bent voor de volgende stap? Dat ben je zodra je product-market fit hebt. En je hebt product-market fit wanneer je consistent signalen ontvangt dat je product aanslaat in de nieuwe markt. Dit kan blijken uit:

het behalen van x-aantal positieve reviews;

een x aantal bestellingen;

een goede ROAS of POAS.

Deze indicatoren bevestigen dat er voldoende vraag is naar je product en dat je klaar bent om te investeren in verdere groei.

Klaar voor de start? Let’s go!

Conclusie

Samengevat: nieuwe markten betreden biedt enorme groeikansen, maar vereist een doordachte aanpak. Start met grondig marktonderzoek, effectieve positionering en een solide lokale marketingstrategie.

Experimenteer tijdens de lancering, houd data goed in de gaten en stuur snel bij. Zodra de product-market fit is bereikt, kun je opschalen voor verdere groei. Heel veel succes!

