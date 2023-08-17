Meer snellaadsessies zorgen voor ruime verdubbeling omzet Fastned

Fastned, bekend van de snellaadstations langs de snelweg, heeft zijn omzet in de eerste helft van dit jaar zien verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat had het bedrijf onder andere te danken aan de stijging van het aantal elektrische voertuigen op de weg. Bovendien opende Fastned relatief veel stations in de maanden januari tot en met juni.

Zo steeg het aantal laadsessies met 86 procent op jaarbasis tot 1,7 miljoen. De totale inkomsten voor het bedrijf kwamen daardoor uit op ruim 26 miljoen euro, een stijging van 108 procent. Onder de streep schreef Fastned nog wel rode cijfers, namelijk een verlies van 10,3 miljoen euro. Dat was wel minder dan de 11,4 miljoen euro van een jaar geleden.

Fastned opende dit jaar tot eind juni 28 nieuwe laadstations, waarmee het totaal uitkwam op 272 verspreid over zes landen. Daarmee nam het aantal snelladers toe met 259 tot 1500, waarmee er gemiddeld 5,5 snellaadpunten per station aanwezig zijn. Vorig jaar lag dat aantal op 5,1. Gebruikers van de punten hoeven bovendien steeds minder lang te wachten tot hun voertuig is opgeladen. Dat schrijft Fastned onder meer toe aan het feit dat er meer voertuigen zijn met snellere batterijen, in combinatie met snelle laders en meer laadstations.

De vooruitzichten zien er verder goed uit voor het bedrijf. Zo zal het aantal elektrische voertuigen de komende jaren alleen maar verder toenemen. Fastned verwacht tegen 2030 daardoor over zo’n 500.000 snelladers te beschikken, verspreid over duizenden locaties. Daarmee wil Fastned zijn diensten kunnen leveren aan ruim 44 miljoen klanten.