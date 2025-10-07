Het Koetshuis verliest na 27 jaar Michelinster: ‘De ster mag doven, maar de passie blijft’

Restaurant Het Koetshuis in Bennekom is zijn Michelinster na 27 jaar kwijt. Nog geen jaar geleden was er een wissel van de wacht toen chef-kok Tom Lamers vertrok.

Maandag werden in Maastricht de Michelinsterren uitgereikt. In totaal zijn er elf restaurants die hun ster verloren, waarvan Het Koetshuis er dus één is, aldus de Gelderlander.

Het Bennekomse (Gelderland) restaurant kreeg in 1998 zijn Michelinster en wist die tot nu toe ieder jaar te behouden. Daar kwam maandag een einde aan. In een bericht op social media reageert het restaurant op het nieuws.

Geen Michelinster: ‘Moment van bezinning’

„Vandaag hebben wij het nieuws ontvangen dat onze Michelinster, die sinds 1998 onafgebroken heeft geschenen, dit jaar niet wordt geprolongeerd. Een moment van bezinning, maar vooral van trots”, aldus de eigenaren.

Het Koetshuis kijkt vooruit - met dezelfde ambitie, verfijning en liefde voor gastronomie Eigenaren Het Koetshuis

„De ster mag doven, maar de passie blijft. Het Koetshuis kijkt vooruit - met dezelfde ambitie, verfijning en liefde voor gastronomie. Met trots, dankbaarheid en vertrouwen kijken wij naar de toekomst - samen met jullie”, aldus het bericht.

Jurre Klein Bleumink nieuwe chef-kok

Opvallend genoeg heeft er onlangs een wissel plaatsgevonden in de top van de keuken van het Bennekomse restaurant. Tom Lamers was er jarenlang de chef-kok, maar vertrok afgelopen januari. De 26-jarige Jurre Klein Bleumink nam het stokje van hem over in Bennekom.

Samen met zijn vrouw heeft Lamers sterrenrestaurant ’t Raedthuys in Duiven overgenomen. Dat restaurant, dat al een Michelinster hád, behoudt zijn ster.