Minister verontrust over stagnatie vrouwen in top bedrijfsleven

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) maakt zich zorgen over het niet langer toenemende aantal vrouwen in de top van grote bedrijven. De D66’er roept ondernemingen op om ambitieuzer te zijn met het aanstellen van vrouwen en zegt dat een volgend kabinet mogelijk met een wet moet komen.

Lees verder onder de advertentie

Het aandeel vrouwen in de raden van commissarissen van Nederlandse beursondernemingen is dit jaar gegroeid van 38 procent naar 39 procent, meldde hoogleraar Mijntje Lückerath aan TIAS School for Business and Society (Tilburg University) op basis van eigen onderzoek. In de raden van bestuur is 15 procent vrouw, zo'n beetje gelijk aan de afgelopen twee jaar. "61 ondernemingen hebben zelfs géén vrouw in de rvb, terwijl er bij deze ondernemingen dit jaar wel 14 nieuwe (mannelijke) bestuurders werden benoemd", stelt Dijkgraaf.

"Ik vind de stagnatie van het aandeel vrouwelijke bestuurders verontrustend", luidt de reactie van de minister verder. Ik roep daarom alle grote bedrijven met klem op ambitieuze streefcijfers op te stellen voor de raden van bestuur. Ook roep ik op werk te maken van een plan van aanpak voor de realisatie van die streefcijfers."

Dijkgraaf ziet dat de raden van commissarissen wel al profiteren van nieuwe wetgeving. "Dat het percentage vrouwelijke commissarissen stabiel ruim boven het gewenste minimum van 33 procent ligt, is positief en een eerste indicatie van de werking van de topvrouwenwet."