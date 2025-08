Leegstaande winkelpanden in het Zeeuwse Goes zijn de afgelopen maanden steeds een beetje meer gevuld en niet zomaar: namelijk door vier jonge meiden die een eigen winkel hebben geopend. Estella Lamers (23), Esmee Verrijzer (21), Selina de Smit (21) en Aimy Roest (24) durfden de stap te zetten.

Estella (23), Esmee (21), Selina (21) en Aimy (24) openden alle vier in korte tijd eigen winkel in dezelfde stad

In de Sint Adriaanstraat in Goes is sinds kort sieradenwinkel Essiesstyle van Estella Lamers geopend. Hoe ze daar op 23-jarige leeftijd op gekomen is? Dat begon zeven jaar geleden al, toen ze online spulletjes ging verkopen, vertelt ze aan de PZC.

„Het was toen kerstvakantie en ik verveelde me, dus ging ik kaartjes en oorbellen maken en verkopen. Naarmate ik meer maakte, groeide het steeds een beetje meer. Ik stond ook op marktjes en braderieën. Eigenlijk is dit een uit de hand gelopen hobby.”

Die uit de hand gelopen hobby is inmiddels Estella’s grote passie geworden en nu zelfs haar fulltime baan. „Ik riep altijd al dat ik een winkel wilde openen, dat leek me zo gaaf. Echt mijn grote droom. Daar ben ik gewoon een beetje naar toe gaan leven. Ik ben een halfjaar geleden gaan kijken voor een pand, toen was ik mijn studie aan het afronden. Bij dit pand dacht ik: hier kan ik wel wat leuks van maken.”

‘Goes kon wel een nieuw boetiekje gebruiken’

Zo’n winkel als die van Estella kon Goes wel gebruiken, vindt de jonge ondernemer. „In Middelburg en Domburg heb je bijvoorbeeld leuke boetiekjes, Goes miste dat een beetje. Er zaten hier een paar leuke en daar kon er nog wel een bij. Er is best veel leegstand, terwijl ik denk dat de fysieke winkel juist zo leuk is.”

„Als mensen de winkel binnenkomen, krijg ik alleen maar complimenten dat ze het zo leuk vinden dat er weer een nieuw winkeltje is.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Estella Lamers opende vorige week haar sieraden- en accessoireswinkel Essiesstyle. Foto: Marcelle Davidse

Jonge ondernemer gooide het over een andere boeg

Loop je een paar meter voorbij Essiesstyle, dan kom je bij Studio Anna Mae, de kledingwinkel van Esmee Verrijzer uit Vlissingen. Zij heeft vier maanden geleden haar winkel geopend. Hoe zij dat aanpakte? „Nou, ik ben niet zo’n goed voorbeeld, want ik had niet echt een strak plan.” Esmee was voorheen kapper, maar kwam op het idee het helemaal over een andere boeg te gooien. „Ik had vroeger wel bijbaantjes in kledingwinkels, ik vind het heel leuk om met kleding bezig te zijn en ik wilde wat anders gaan doen. Niet geschoten is altijd mis.”

De dag dat ik de sleutel kreeg stond ik al met een verfkwast in mijn hand Esmee Verrijzer eigenaresse Studio Anna Mae

Winkel zo snel mogelijk open

En dus zegde ze haar baan op en schreef zich in bij de Kamer van Koophandel. Esmee komt oorspronkelijk uit Goes en vond net zoals Estella dat de stad wel een nieuwe winkel kon gebruiken, dus ging ze op zoek naar een pand. „Dit kwam toevallig net vrij. Ik hoefde gelukkig niet veel te verbouwen, ik ging zo snel mogelijk open.”

Hoe het ondernemerschap Esmee na een paar maanden bevalt? „Heel goed, het is echt leuk en ik ben heel enthousiast over hoe de winkel geworden is. Ik heb veel meiden die vaak komen en die ik dan herken. En gezellig dat Estella en ik naast elkaar zitten met onze winkels.” Daar is de buurvrouw het mee eens: „We vullen elkaar goed aan en ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren, omdat dit voor ons allebei nieuw is.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Esmee Verrijzer in haar Studio Anna Mae. „Ik ben heel enthousiast over hoe de winkel geworden is.” Foto: Marcelle Davidse

Kleding in de boekenwinkel

Middenin het centrum van Goes is nog een nieuwe kledingwinkel te vinden: My Favourites van Selina de Smit uit Heinkenszand. Zij opende iets meer dan een halfjaar geleden de deuren nadat ze al twee jaar een webshop had. „En ik verkocht ook al wel kleren in een winkel, maar dan in de boekenwinkel van mijn moeder in Heinkenszand.” Doordat haar moeder een eigen bedrijf had, wist Selina al van jongs af aan dat ze ook een eigen winkel wilde.

„Twee jaar geleden stopte ik met mijn opleiding. Toen vond ik het wel tijd om gewoon te beginnen. Ik had zelf een website gemaakt - als ik er nu aan terug denk zag die er echt niet uit - en ik ging filmpjes over de kleding die ik verkocht plaatsen op TikTok.”

Gestopt met bijbaan en opleiding

Met succes, want de filmpjes kregen steeds meer kijkers en Selina verkocht steeds meer. „Ik had nog een bijbaan en was gestart met een nieuwe opleiding, maar daar ben ik allebei mee gestopt, omdat mijn bedrijf zo groeide.”

Je moet er altijd zijn, je kan niet een dagje dichtgaan als je even geen zin hebt Selina de Smit eigenaresse My Favourites

„Mijn moeder stopte met haar winkel, ik wilde doorgaan. Dus ben ik op zoek gegaan naar een pand in Goes. Dit stond al een tijd leeg en leek mij perfect. Doordat ik al een webshop had, wist ik wat ik aan huur kwijt kon zijn per maand, dus durfde ik de stap te nemen.”

Hoe het Selina na een halfjaar afgaat? „Het is een grote verantwoordelijkheid. Je moet er altijd zijn, je kunt niet een dagje dichtgaan als je even geen zin hebt. Maar het is vooral heel leuk, zoals nieuwe dingen inkopen. Ik mag als het ware online shoppen voor mijn werk. Ik zou later wel meer winkels willen openen, ook in grotere steden zoals Breda.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Slagerij voor Aimy

Aimy Roest uit Goes opende een heel andere soort zaak dan deze meiden. Zij begon eind vorig jaar haar slagerij en broodjeszaak aan de Korte Kerkstraat, op de plek waar voorheen de slagerij van Kees Schrijver zat. „Ik werkte sinds mijn vijftiende bij Kees Schrijver. Toen hij ermee stopte, heeft er nog kort iemand anders in de slagerij gezeten, daarna stond het leeg.” Het oude bedrijf werd gemist in de omgeving, dus grapten Aimy’s vrienden dat zij er maar een zaak moest beginnen.

Een zaak openen tijdens het afstuderen

„Daar ben ik over na gaan denken en eigenlijk leek dat me wel een heel leuk plan.” Terwijl ze nog aan het afstuderen was bij haar opleiding Leisure en Eventmanagement in Breda, ging Aimy aan de slag. „Met vertegenwoordigers praten, een assortiment maken en leveranciers regelen. Het was heel wat om allemaal uit te zoeken, maar wel heel leerzaam en leuk.”

Inmiddels werkt Aimy al met een team van twee vaste mensen, waaronder haar moeder, en jongeren die er buiten schooltijd werken. „De eigen zaak bevalt me goed. Het is hard werken, vaak ook in de avonden en weekenden, maar de reacties van klanten zijn heel leuk. Mensen zijn blij dat hier weer een zaak zit en komen regelmatig terug, dat is fijn om te zien.”