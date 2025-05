Floris Hülsmann organiseert Nationale Naamprijs: ‘Belang van bedrijfsnaam wordt onderschat’

Lees verder onder de advertentie

„Van de week zag ik de naam van een nieuwe tattooshop langskomen, die shop heette ‘Sorry Mama’. Dat vond ik heel grappig”, vertelt Floris Hülsmann, namenexpert van communicatieadviesbureau Namarama. „Als we het over een bedrijf of merk hebben, dan gaat het eigenlijk altijd over de naam. Zo belangrijk is die.” Zo kwam Floris op het idee om de Nationale Naamprijs te organiseren.

Meer waardering voor bedrijfsnamen met Nationale Naamprijs

Volgens Floris wordt het belang van bedrijfsnamen door veel mensen nog onderschat. „Ik vind dat er meer aandacht mag komen voor hoe belangrijk een naam is. Met de prijs hoop ik dat meer mensen bedrijfsnamen gaan waarderen. Er zijn zoveel creatieve namen in Nederland die onderbelicht blijven. Die bedrijfsnamen wil ik een podium geven en aan mensen laten zien wat voor fantastische namen Nederland rijk is.”

Mensen realiseren nog te weinig dat je een naam maar één keer kiest Floris Hülsmann

Ook hoopt Floris ondernemers wakker te schudden dat een bedrijfsnaam cruciaal is. „Te vaak hoor ik dat ondernemers toch maar hun achternaam hebben gekozen als bedrijfsnaam. Ze moesten dan ineens naar de KvK en dan moest er snel een naam op tafel komen. Daar zijn ze dan soms een beetje om beschaamd. Ze realiseren nog te weinig dat je een naam maar één keer kiest.”

Creatieve bedrijfsnamen onthouden we

Wat maakt een bedrijfs- of merknaam eigenlijk goed? „Je zit in de goede richting als je er net even wat langer over moet nadenken. Zo heb je bijvoorbeeld een SEO-bureau, dat heet upMention. Je wilt omhoog in Google. Door de zee aan boodschappen die we op een dag langs zien komen, zijn we gevoelig voor creativiteit. Een naam die enige creativiteit in zich heeft en wat je toch ook wel kan vatten en begrijpen, heeft meer kans om onthouden te worden.”

De Nationale Naamprijs bestaat uit drie categorieën:

• Beste bedrijfsnaam

• Mooiste merknaam

• Sterkste rebranding

De beste bedrijfsnaam kun je volgens Floris overal tegenkomen. Bij de buurtkroeg om de hoek, maar ook op de Zuidas bij een startup. „De mooiste merknaam vind je bij producten in de winkel of misschien is het wel een gadget. Daarbij kijken we naar wat de naam vertelt en of de naam goed aansluit bij het product of de dienst. De sterkste rebranding focust zich op de naamverandering en de visuele identiteit. Het meest in het oog springende voorbeeld is Odido. Maar ik ben heel benieuwd naar de inzendingen voor die categorie.”

Namen kunnen nog ingezonden worden tot en met 16 mei 2025. De naam moet actief zijn in Nederland en na 1 januari 2015 in gebruik zijn genomen. Deelnemers mogen maximaal drie namen inzenden. „Deelname is volledig gratis en iedereen in Nederland kan meedoen: ondernemers, bureaus, merkstrategen, marketeers of fans van een ijzersterke naam. Inzendingen mogen afkomstig zijn van jezelf, van een klant of gewoon een naam die je ergens bent tegengekomen en je is bijgebleven.”

Ervaren jury van Nationale Naamprijs

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van ondernemers, merkdenkers en creatieven. De jury bestaat niet uit de minste mensen. „Gerhard te Velde is ondernemer en winnaar zakelijke podcast van het jaar voor zijn podcast Groeivoer. Stephan Gonnissen is reclameman en bekroond art-director. Hij heeft altijd wel goed scherp oog voor het idee en de gedachte achter de communicatie. Ariane van Mancius is (re)branding specialist van ontwerpbureau NowNewNext. Zij heeft een scherp oog voor de rebranding. Bas Kist is merkrechtdeskundige van Chiever en de senior in ons midden.”

Bij een eerste succesvolle editie van de Nationale Naamprijs hoopt Hülsmann bij volgende edities meer categorieën toe te kunnen voegen. „Dat mensen uit nog meer niches kunnen gaan kiezen. Bijvoorbeeld het beste foodmerk of mooiste restaurantnaam.”

De winnaars worden in juni bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking. Meer informatie daarover volgt.

Een naam inzenden? Dat kan tot en met 16 mei.

