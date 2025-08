Jantien ging van modewereld naar eigen bakkerij: ‘Ben verliefd op brood, maar geen traditionele bakker’

Na een paar jaar in de modewereld gooide Jantien Pronk op 24-jarige leeftijd het roer volledig om. Ze volgde een tienweekse cursus bakken en begon een eigen bakkerij in hartje Hoorn, die dit jaar tien jaar bestaat. „Een half jaar voor de opening had ik nog nooit een brood gebakken.”

Lees verder onder de advertentie

Voor het pand in het oude centrum, op een gevelbankje, happen een jongen en zijn twee zusjes in een croissant. Op het raam waartegen ze leunen staat in ouderwetse letters geschreven: ‘De Bakker van Hoorn, ambachtelijke desembakkerij’. Terwijl klanten rond het middaguur dringen in de rij, komt Jantien Pronk (34) met een rood roze blik onder haar arm haar zaak binnen. Ze wordt op de voet gevolgd door een fotograaf met camera. „In oktober is de lancering. Dan bestaan we tien jaar”, zegt Jantien, wijzend naar haar nieuwste project: een door haarzelf ontworpen koekblik.

Instagrammable bakkerij

Achter de toonbank staan tegen een groene muur in houten letters de woorden van haar assortiment: croissants met amandel, chocola of kaas, brownies, cake en natuurlijk haar bekende desembroden. „Dagjesmensen, vaste bezoekers, sinds de opening is het altijd druk gebleven”, verzekert Jantien. De allereerste klant, die op zaterdag 31 oktober 2015 haar met blauwe tegels versierde bakkerij binnenliep, was een nieuwsgierig oud dametje met een rollator. Een paar minuten daarvoor had Jantien de grote sticker, die al het zicht ontnam, van het raam van de bakkerij getrokken. Niemand wist nog dat ze precies die dag open zou gaan. Al kon iedereen wel weten dat een bakker haar intrek had genomen in het pand. „Ik had in de straat bij een paar adressen proefbaksels aan de deur gehangen met een persoonlijke brief en een introductie over de desembakkerij, maar daar had ik bewust geen datum op gezet.”

De impact van voeding

Terug naar 2025. Dat Jantien al tien jaar een goedlopende bakkerszaak in het hartje van Hoorn zou hebben had ze nooit kunnen bedenken. „Een half jaar voor de opening van de bakkerij had ik nog nooit een brood gebakken”, lacht ze. „Mijn ouders kwamen beiden uit een ondernemersfamilie. Mijn moeder zelfs uit een bakkersfamilie, maar ik wilde modemanagement studeren.” Die opleiding had wel een ondernemende insteek, maar vooral het creatieve aspect sprak haar aan.

Lees verder onder de advertentie

Dat was voor mij een openbaring, dat eten zo’n impact kan hebben Jantien Pronk

Door een ongelukkige toevalligheid trok een andere richting al snel haar aandacht. „Mijn hele gezicht zat vol eczeem. Ik was lang op zoek naar hoe ik dat kon laten verdwijnen.” Via via belandde Jantien bij een Chinese arts. „Die gaf mij heel vieze kruiden en een dieet mee. Tot mijn grote verbazing was mijn eczeem binnen een week weg en kwam nooit meer terug. Het was voor mij een openbaring dat eten zo’n impact kon hebben.”

Lees ook: Mensen stonden in de rij voor gezonde, Franse brood van beste bakker van Nederland

Van kleding naar brood?

Ze maakte toch haar studie af en ging aan de slag bij kledingmerk Tommy Hilfiger. Daar werkte ze in een team dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de damescollectie. Voeding bleef echter haar aandacht trekken. Na een opleiding natuurgeneeskunde voelde Jantien steeds meer dat het werk in de modewereld niet meer bij haar paste. „Uiteindelijk zat ik veel achter een bureau en miste ik creativiteit in mijn werk. Ik raakte ook steeds meer geïnspireerd door wat eten voor je kan doen.”

Lees verder onder de advertentie

Het proces van brood maken vind ik zoiets magisch Jantien Pronk

De vraag rees: wat te doen? „Misschien een lunchroom met salades of brood? Maar toen zei iemand tegen mij: als je een goed concept wilt neerzetten, dan moet je zelf gaan bakken. Ik zei: ben jij gek? Ik ben toch geen bakker! Brood bakken is echt een vak. Dat zag ik mezelf niet zomaar doen.”

Toch bleef het idee van een eigen bakkerij en de vrijheid die daarbij kwam kijken aan haar knagen. Jantien belandde bij het Bakery Institute, een particuliere bakkersopleiding. „Vanaf minuut één was ik verkocht. Het proces van brood maken vind ik zoiets magisch. Ze boden een omscholingscursus van tien weken aan. Die ben ik gelijk gaan doen.”

Jantien Pronk, oprichter van De Bakker van Hoorn. Foto: Inge Mol

Lees verder onder de advertentie

Bakkerij is geen onemanshow

Ondertussen was Jantien druk met het zoeken van een pand voor haar eigen bakkerij. Maar ondanks een uitgewerkt bedrijfsplan kwamen er twijfels op. „Ik kan nu een brood bakken, maar ik heb straks een productie die ik moet draaien, logistiek en een winkel die om acht uur ‘s ochtends open moet.” Een kijkje bij iemand anders in de keuken kon hopelijk voor meer vertrouwen zorgen. „Ik heb toen een maand lang stage gelopen in Zeeland bij een meisje met een bakkerij. Dat hielp mij heel erg. Maar ik had ook door dat ik het niet in mijn eentje kon.”

Ik was gewoon een meisje van 24 dat nog nooit een brood had gebakken Jantien Pronk

Via via kwam ze uit bij de 53-jarige ervaren bakker Cor, die toevallig ook een nieuwe uitdaging zocht. Hij ging met de jonge Jantien in zee. „Ik had een duidelijke missie en een goed idee waar de bakkerij voor moest staan. Hij geloofde daar meteen in. Aan de andere kant was ik ook een meisje van 24 dat nog nooit een brood had gebakken”, zegt Jantien, nog steeds met lichte verbazing.

Ondanks haar korte carrière in de mode-industrie kwam haar opleiding nog goed van pas. „Ik schreef mijn scriptie over de krimpende marges in het modelandschap. De concurrentie van online winkelen nam toe, hoe ga je daar als ondernemer mee om?” Twaalf jaar geleden concludeerde Jantien al: leuke kleding kun je overal kopen, maar het gaat erom dat je je als ondernemer onderscheidt.

Lees verder onder de advertentie

Zo kwam ze uit op de waarden: eenvoud, trotsmanschap, samen en opmerkelijk. „Op de waardes die ik toen bedacht, baseer ik mijn beslissingen nog steeds op.” Neem het koekblik, zegt ze. „Het is opmerkelijk, want er zijn weinig bakkers die er een hebben. Trotsmanschap, omdat onze eigen koek erin zit. We hebben het blik samen bedacht en ontworpen en eenvoud, want het is niets meer dan een koekblik.”

Lees ook: Bakker Remy bakte middenin de nacht door hoge energiekosten: ‘Was aanslag op privéleven’

Geen traditionele bakker

Vanaf het eerste jaar draait Jantien al zwarte cijfers en haar omzet is sindsdien nooit ingezakt. Waar haar succes vandaan komt? Deels omdat ze geen traditionele bakker, maar een ondernemende bakker is, denkt ze. „Ik heb echt een grote liefde voor brood, maar ik denk dat ik de bakkerij zakelijker en vanuit concepten bekijk dan een traditionele bakker. Ik wil altijd iets vinden om de klant te laten omfietsen.”

Lees verder onder de advertentie

Ik ben altijd op zoek naar hoe we de klant een reden kunnen geven om om te blijven fietsen Jantien Pronk

Zo organiseerde ze een eigen Heel Hoorn Bakt, waarbij inwoners hun eigen baksel konden laten proeven door Jantien. Daarnaast had ze een samenwerking met meesterbakker Robèrt van Beckhoven, konden klanten op zondagochtend bakworkshops volgen en vierden kinderen hun feestje middenin de bakkerij.

Geïnspireerd door haar studie natuurgeneeskunde bakt ze ook haar brood anders dan menig traditionele bakker. Zonder broodverbetermiddelen. Mensen die ‘normaal’ niet tegen brood kunnen, kopen het wel bij Jantien. „Ze vertellen dat ze hier geen opgeblazen buik van krijgen.”

Verandert alles in goud bij Jantien?

Jantien geeft toe dat veel haar voor de wind lijkt te gaan. Zo besloot ze toevallig precies aan het begin van de coronaperiode, toen restaurants en cafés moesten sluiten, de zitplekken uit haar bakkerij te halen. Die had ze toch niet kunnen gebruiken. „Ik had ineens veel meer verkoopruimte en de winkel werd er overzichtelijker van.”

Lees verder onder de advertentie

Maar natuurlijk gaat er bij Jantien weleens wat mis. Ze werkt nu met zestien medewerkers, waarvan een groot deel parttime. Toen een fulltimemedewerker een burn-out kreeg en zij zelf haar sleutelbeen brak, bleek hoe kwetsbaar haar bakkerij was. „Sindsdien werk ik met meer parttimers.” Ook nam ze een bakker aan waarbij ze direct voelde dat het niet goed zat. „Ik dacht: niet iedereen kan hetzelfde zijn als ik. Maar uiteindelijk bleek hij te stelen. Ik heb door de jaren heen vooral geleerd bij mijn eigen gevoel te blijven.”

Jantien noemde haar bakkerij ‘De Bakker van’, omdat ze zo het concept makkelijk zou kunnen uitbreiden. Toch zijn er na tien jaar nog geen andere bakkerijen bijgekomen. „Ik heb ondertussen twee jonge dochters en een man met een eigen onderneming. Momenteel ben ik vooral heel blij met de positie die ik voor mijzelf heb gecreëerd. Ik kies nu bewust niet voor een uitbreiding, maar wie weet wat de toekomst brengt.”

Jantien Pronk, oprichter van De Bakker van Hoorn. Foto: Inge Mol