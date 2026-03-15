Niek begon met de verkoop van overhemden vanaf zijn zolderkamer, nu bestaat kledingmerk Nølson 10 jaar

Tien jaar geleden begon Niek Koedam met de verkoop van overhemden vanuit zijn zolderkamer. Inmiddels heeft hij een winkel en webshop met kledingmerk Nølson, maar weet hij ook dat snel succes een illusie is. Zijn belangrijkste les? „De ellende stopt eigenlijk nooit. Dat is ook meteen het leuke aan ondernemen.”

Toen Niek Koedam begon met Nølson, was het doel helder: een goed overhemd maken voor een eerlijke prijs. Dat gebeurde letterlijk vanaf zijn zolderkamer boven de Albert Cuyp in Amsterdam. „De eerste overhemden kwamen binnen in een doos die ik zelf nog moest opvouwen en inpakken. Vanaf mijn zolderkamer, boven de jongens van Ranchi, daar ben ik begonnen”, vertelt Niek over zijn ondernemersavontuur in De Ondernemer Live.



Wat startte met een handvol overhemden groeide stap voor stap uit tot een volwassen herenmerk. Na overhemden kwamen er ook truien en T-shirts, waardoor Nølson daadwerkelijk een kledingmerk voor heren werd. Tien jaar na de start heeft het merk een winkel in Amsterdam, een brede collectie en een omzet die richting 2 miljoen euro gaat. „Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar ik had in het begin wel verwacht dat het deze kant op moest gaan.”



Bewust niet keihard opschalen met Nølson

Niek koos bewust voor een ander pad dan bijvoorbeeld concullega MR Marvis, het kledingmerk dat gelijktijdig begon maar omzetcijfers laat zien van ruim tachtig miljoen euro. Niek kijkt daar met bewondering naar, maar ook met realisme. „Wat zij hebben neergezet is gigantisch mooi. Superknap gedaan. Maar wij hebben ervoor gekozen om stap voor stap te groeien.”



Die keuze had vooral te maken met risico en controle. „Als je zo hard wil groeien als zij, dan hadden wij grotere sommen geld moeten aannemen en meer aandelen moeten verkopen.”

Gas geven versus gezond blijven

Toch stapte al vroeg investeerder Frans Byvoet in „Frans zegt af en toe: gas bij, want we moeten gewoon vlammen. Maar als investeerder is dat makkelijker praten. Voor mij is het belangrijk dat iedereen zijn salaris krijgt, dat de huur wordt betaald en dat ik word betaald. Ik zoek de middenweg tussen gas geven en zorgen dat iedereen zijn geld krijgt.”



Die aanpak kan worden gezien als risicoavers. Niek begrijpt dat, maar ziet het anders. „Achteraf gezien is het misschien makkelijk praten. Aan de andere kant, juist omdat we iets minder risico hebben gelopen, bestaan we nog.”

Kleding is geen SaaS

Volgens Niek wordt de complexiteit van de mode-industrie vaak onderschat. „Je kunt wel oneindig marketen, maar als je de voorraad niet hebt liggen of je systeem er niet op is ingericht, dan houdt het op. Als je honderdduizend pakketten zelf moet inpakken, is dat onmogelijk.”



Groei verloopt daardoor in fases. „Je kan niet van nul naar duizend. Je kan van nul naar honderd en van honderd naar tweehonderd, maar er zit een plafond. Dat plafond zit in cashflow, voorraad, marketing en het team.” Om die reden houdt Niek zijn organisatie bewust compact. Met een team van vier blijft hij dicht op de operatie. „Ik vind het leuk om bovenop de bal te zitten. Hoe meer teamleden je hebt, hoe meer je een manager wordt in plaats van een ondernemer.”



Problemen verdwijnen nooit

Tien jaar ondernemen leverde vooral één harde les op. „De ellende stopt eigenlijk nooit. Dat is ook meteen het leuke aan ondernemen.” Volgens Niek wordt een ondernemer getest op de manier waarop hij met tegenslagen omgaat. „Hoe los je problemen op en hoe zet je ze om in een kans?”



Dat gaat soms om praktische missers. „We hebben wel eens verkeerde leveringen gehad die niet op de planning stonden. Dat hebben we toen omgetoverd tot een limited edition product.” Ook sloeg een sportkledinglijn niet aan.

Duitsland is niet altijd de heilige graal

Internationale groei stond voor Niek lang op de planning, met Duitsland als logische volgende stap. ,,Tien keer zo groot als Nederland en om de hoek. Dat lijkt logisch.” In de praktijk bleek het complexer. ,,De Duitser is toch echt een andere klant. Pietje precies. We haalden conversies, maar ook veel retouren.”



De conclusie was helder. ,,Voor veel ondernemers is Duitsland de heilige graal, maar ik betwijfel of dat daadwerkelijk zo is. Het kost veel focus en budget, terwijl je maar moet hopen dat het terugkomt.”

‘Overnight succes bestaat niet’

Wat Niek misschien wel het belangrijkst vindt, is eerlijk zijn over ondernemerschap. „Ik vertel wat er aan de hand is en hoe ik onderneem. Dat is eigenlijk de meest normale manier van je verhaal vertellen.”



Daarmee zet hij zich bewust af tegen het beeld van snel succes op sociale media. „Je ziet Lamborghini’s voorbij komen, maar overnight succes zoals je dat ziet, is praktisch onmogelijk. Net als bij een voetballer die bij Ajax speelt: van buiten ziet het er mooi uit, maar mensen zien niet hoe lang het duurt om daar te komen. Dat is gewoon tien jaar werken.”



Waar Niek zichzelf over tien jaar ziet, laat hij bewust open. Hij twijfelt er niet aan dat Nølson dan nog bestaat, maar wel of dat nog onder zijn leiding zal zijn. „Uiteindelijk ben ik een ondernemer en geen familiebedrijfmaker.” Voor hem is ondernemen geen eindstation, maar een fase. „Ik zie me dit gewoon niet tot mijn vijftigste doen.” Een verkoop sluit hij niet uit, mits het juiste moment en de juiste partij zich aandienen. „We staan altijd open voor het gesprek, maar nu is nog niet de tijd.” Voorlopig is de keuze duidelijk: „Voor nu zijn we gefocust op groei en gewoon knallen.”



