De negentiende fysieke winkel van Mr Marvis opent aan het einde van deze zomer in de Londense wijk Chelsea. Het kledingmerk voor mannen heeft nog meer groeiplannen, ook Frankrijk staat op de wensenlijst. En dat terwijl het Nederlandse merk in 2016 zijn activiteiten online startte. ‘De behoefte aan een fysieke winkel is er gewoon.’

Lees verder onder de advertentie

De keuze voor Chelsea is heel specifiek. Richelle Eijkens, retail director van Mr Marvis vertelt: „We volgen onze klanten en kijken heel goed naar de data. Een groot deel van onze orders komt uit Engeland. We kunnen verder inzoomen op basis van onze data: veel bestellingen komen uit Londen en dan specifiek de wijk Chelsea. We zijn vervolgens gaan kijken in deze wijk naar een locatie met een passend winkelaanbod. Zo zijn we uitgekomen op King’s Road, een straat waar je meer toegankelijke premium merken vindt.”

We kijken niet naar het aantal inwoners van een stad, maar juist naar de vraag van onze klanten Richelle Eijkens Mr Marvis

Mr Marvis heeft ook winkel in Laren

Op basis van data zijn ook de andere locaties voor fysieke winkels gekozen. „We kijken niet naar het aantal inwoners van een stad, maar juist naar de vraag van onze klanten. We kijken welk aanbod er nog meer is in deze stad, dus of er een aantrekkelijke winkelstraat is waar we bij passen zodat er een totaalbeleving ontstaat op het winkelgebied.’’

„Dat is een van de redenen dat we een locatie als Laren hebben gekozen. Dit dorpje is atypisch naast de grote steden, maar daar komen veel van onze klanten vandaan. Omdat we de data hebben gevolgd, zijn er tot op heden geen tegenvallers geweest met de winkellocaties. We groeien snel, maar zijn heel specifiek met onze keuzes voor nieuwe winkels. We worden vaak benaderd voor locaties, maar durven gerust nee te zeggen op een aanbod.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Voormalig topmannen Tommy Hilfiger investeren in broekenmerk Mr Marvis

18 winkels van kledingmerk in Nederland

En dat terwijl Mr Marvis in 2016 startte als een webshop. Richelle blikt terug: „Bij het kantoor destijds op de Herengracht stonden mannen letterlijk voor de deur met de vraag of ze een broek mochten passen. Ze stonden tussen de printers in een broek te passen. De behoefte voor een fysieke winkel is er gewoon, mensen willen iets passen, voelen en een totale winkelervaring hebben.” In 2020 opende de eerste winkel, eerst op de Oude Looijerstraat en toen verhuisde de flagshipstore al snel naar de PC Hooftstraat.



Fast forward naar 2025: er zijn 18 winkels bijgekomen in ons eigen land, maar ook in België, Duitsland en dus ook één in Engeland. „Groeien is gaaf, maar we moeten blijven focussen op onze fundering. Zo zijn we nu aan het investeren in de supply chain om ervoor te zorgen dat de voorraad die we in de winkels hebben liggen geoptimaliseerd is.’’

Lees verder onder de advertentie

De Mr Marvis-winkel in Rotterdam. Foto: Mr Marvis

„Ook investeren we in visual merchandise, we willen ervoor zorgen dat de kleding zo uitgehangen is dat het voor de klant in een oogopslag duidelijk is wat wij nou precies verkopen en hoe je onze stijlen met elkaar zou kunnen combineren. Daarnaast geven we onze medewerkers extra aandacht, want zij maken in feite het winkelconcept en zorgen voor die beleving waar de klant naar op zoek is. Bovendien is het in de retail heel moeilijk om je personeel te behouden. Alles valt of staat met goed personeel. Zo versterken we onze fundering voor toekomstige expansie.”



Het is heel jammer dat andere Nederlandse merken failliet gaan, ik vind dat zonde Richelle Eijkens Mr Marvis

Mr Marvis wel succesvol in woelige branche

De afgelopen jaren is Mr Marvis flink gegroeid – zowel in omzet als winstgevendheid, exacte cijfers geeft het bedrijf niet (zie kader). Investeerders in Mr Marvis zijn onder andere het Nederlandse private equity-fonds Capital A en Fred Gehring en Ludo Onnink, de oud-topmannen van Tommy Hilfiger.



Lees verder onder de advertentie

Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat Mr Marvis vorig jaar een nettowinst van 2,7 miljoen euro heeft gemaakt. Het brutobedrijfsresultaat steeg van ruim 33 miljoen naar 42,4 miljoen euro, een toename van 28,5 procent.

De afgelopen maanden zijn er wat faillissementen in ons land geweest. Tegen de trend in is Mr Marvis dus aan het groeien. „Het is heel jammer dat andere Nederlandse merken failliet gaan, ik vind dat zonde. Ons geheim is denk ik dat ons concept is ontstaan vanuit de behoefte van de consument. Niet vanuit een ondernemer die per se een merk wilde beginnen.’’

Lees ook: Mr Marvis is het grootste Nederlandse kledingmerk met B Corp-certificering

Lees verder onder de advertentie

Korte herenbroek in 12 verschillende kleuren

„Een van onze founders kon geen fijne korte broek vinden, ze waren te strak of juist te wijd, te kort of juist te lang, de verkeerde kleur en ga zo maar door. Toen heeft hij dit zelf laten maken in 12 kleuren met de belofte dat deze altijd in de collectie zou blijven. Het leuke is dat we die broek nog steeds hebben, inmiddels wel in 50 kleuren. Naast korte broeken hebben we ook lange broeken en is het assortiment uitgebreid met overhemden, polo’s en meer. Alles wat we toevoegen aan onze collectie, is een vraag van de consument.”

Daarnaast doet Mr Marvis aan ‘slow fashion’. Er is geen collectie die per seizoen wordt ingekocht en aan het einde van het seizoen met korting moet worden verkocht. „Onze collectie is altijd beschikbaar. Natuurlijk displayen we in de zomer meer de korte broeken. We focussen op een goede balans tussen tijdloze stijl en comfort.”



Mr Marvis in Gent. Foto: Mr Marvis

Lees verder onder de advertentie

Tip voor andere ondernemers in retail

Heeft Richelle een tip voor andere ondernemers? „Denk vanuit de consument. We investeren heel veel in onze customer service. Onze style advisors in de winkel zijn niet zomaar broeken aan het verkopen, maar stylen onze klanten en zorgen voor een winkelervaring. Er is koffie, er staat een ijskastje met drankjes in de paskamer en een comfortabel zitje voor als je partner even moet wachten.’’

„En onze maten zijn betrouwbaar. De pasvorm is altijd hetzelfde. We slaan de maten op in ons systeem, zodat je makkelijk een eerder gekochte broek in een andere kleur kunt aanschaffen zonder te passen. Dat wordt gewaardeerd.”

In Duitsland hebben we nog ambitie en verder willen we groeien in Engeland Richelle Eijkens Mr Marvis

In de winkels hangen niet alle beschikbare maten en kleuren in rekken zoals andere kledingwinkels. „Wat dat betreft lijken onze winkels wat op showrooms. We kunnen alles laten zien en dan uit het magazijn de juiste maat en kleur halen. En als we het niet op voorraad hebben, kunnen we het online bestellen en dan is het meestal de dag erna in huis. Dat vinden onze klanten helemaal goed.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Tweedehands is goudmijn voor retail: ‘Kleine ondernemers laten kans liggen’

Mr Marvis heeft nog meer winkels op de planning. De ambitie is om eind 2025 in totaal 25 winkels te hebben. Richelle kan nog niet zeggen waar precies. „We zijn wel weer aan het kijken. In Nederland willen we nog een paar plekken inkleuren en dan zitten we goed in ons eigen land. In Duitsland hebben we nog ambitie en verder willen we groeien in Engeland. Maar voor Engeland geldt dat we hier eerst onze winkel operationeel goed op orde willen hebben. En ook Frankrijk staat ook op de radar.”

Dus wie weet loop je binnenkort met een croissantje zo de Parijse vestiging van Mr Marvis binnen voor een nieuwe broek.