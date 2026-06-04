Familiebedrijf Omoda neemt Wehkamp over en bouwt verder aan retailgroep van 600 miljoen euro omzet

Omoda Brands wil uitgroeien tot een van de grootste fashion- en lifestyle-retailers van Nederland. Met de overname van Wehkamp Retail Group ontstaat een retailgroep met een omzet van circa 600 miljoen euro, die het opneemt tegen internationale e-commerceplatforms. „Overname past in onze ambitie om verder te bouwen aan een groep die de Nederlandse modemarkt in de volle breedte kan bedienen.”

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De Nederlandse fashiongroep Omoda Brands heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van Wehkamp Retail Group Holding (WRG). Daarmee komen de webshops Wehkamp en kleertjes.com in handen van het Zeeuwse familiebedrijf. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de relevante autoriteiten.



Door de overname ontstaat een brede retailorganisatie met de merken Omoda, Assem, Wehkamp en kleertjes.com. Samen bedienen zij zowel het premiumsegment als het middensegment van de markt, via online platforms en fysieke winkels. Gezamenlijk zal de nieuwe groep een jaaromzet realiseren van circa 600 miljoen euro.



Volgens ceo Jan Baan past deze stap in de langetermijnstrategie van het bedrijf. „De overname van Wehkamp Retail Group past in onze ambitie om verder te bouwen aan een groep die de Nederlandse modemarkt in de volle breedte kan bedienen. Wehkamp hoort wat ons betreft thuis in het rijtje van Nederlandse retail iconen. Het merk heeft een sterk en loyaal klantenbestand, en een state-of-the-art logistieke operatie.”



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Serie overnames als groeistrategie

De overname is onderdeel van een reeks acquisities waarmee Omoda Brands de afgelopen jaren snel groeide. In zeven jaar tijd nam het bedrijf elf andere partijen over, waaronder Assem (voorheen Van den Assem), Shuz, Leurink en Mijn Modewereld.

“ Gecombineerd met Wehkamps knowhow van andere productcategorieën zoals living en beauty vormt deze nieuwe groep hét Nederlandse alternatief voor internationale fashion & lifestyle-platforms ” Martijn Hagman ceo van WRG

Met 42 Omoda-boutiques en 20 Assem-boutiques combineert het bedrijf fysieke winkels met een sterke online aanwezigheid. Het familiebedrijf uit Zeeland bestaat inmiddels 150 jaar en wordt geleid door de vierde en vijfde generatie.



Met Wehkamp en kleertjes.com voegt Omoda twee bekende online merken toe aan de groep. Wehkamp geldt als een van de pioniers van e-commerce in Nederland en heeft een sterke positie in fashion, beauty en home & living. Kleertjes.com is sinds de oprichting in 2003 uitgegroeid tot een van de grootste gespecialiseerde webshops voor kindermode.

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Hét Nederlandse alternatief

De bedrijven zien ook kansen om hun assortimenten verder te verbreden. De expertise van Omoda in schoenen kan Wehkamp helpen in die categorie, terwijl Omoda en Assem juist kunnen profiteren van Wehkamps positie in onder meer home & living, beauty en lingerie.



Volgens Baan kan de combinatie helpen om de positionering van Wehkamp verder te versterken. „Terwijl bij Wehkamp het afgelopen jaar de eerste stappen zijn gezet richting een meer afgebakende collectie en duidelijkere positionering, kunnen wij met onze boutique-visie Wehkamp nóg persoonlijker maken.”



Martijn Hagman, ceo van WRG, bepleit dat de nieuwe combinatie beter kan concurreren met grote internationale platforms. „Omoda Brands slaagt erin de persoonlijke boutique-beleving te combineren met de schaal van een e-commercebedrijf en heeft een scherp afgebakende positionering in fashion. Gecombineerd met Wehkamps knowhow van andere productcategorieën zoals living en beauty vormt deze nieuwe groep hét Nederlandse alternatief voor internationale fashion & lifestyle-platforms.”



Martijn Hagman, sinds april 2025 ceo van WRG, heeft zich tot eind 2027 gecommitteerd om naast Jan Baan co-ceo van de groep te worden en zo de eerste fase van de integratie zorgvuldig vorm te geven.