Onderzoek: steeds meer zorgen familiebedrijven over arbeidsmarkt

Familiebedrijven maken zich steeds meer zorgen over personeelstekorten. Ruim de helft van die ondernemingen zegt nu dat de krapte op de arbeidsmarkt de voortgang van hun werk bedreigt, tegenover ruim een kwart in juni. De ruim tweehonderd aan het onderzoek van Nyenrode Business Universiteit deelnemende familiebedrijven schatten in dat door personeelstekorten hun winstmarge het komende jaar 12 procent lager uitkomt.

Sinds juni heeft bijna de helft van de grotere bedrijven in familiehanden de lonen tussentijds verhoogd door de krappe arbeidsmarkt. 61 procent van de ondernemingen geeft aan dat de winstmarge de komende twaalf maanden afneemt.

De tweede grootste zorg voor deze ondernemingen is de inflatie, met name de gestegen energiekosten. "Eén op de zes directeuren van de familiebedrijven vreest hierdoor voor de continuïteit van hun bedrijf op de langere termijn", stellen de onderzoekers. "Maar liefst 45 procent van de directeuren geeft aan dat de hoge prijzen van grondstoffen en energie disruptief zijn voor hun bedrijfsmodel."

Prinsjesdagplannen

De familiebedrijven zijn niet tevreden over de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen. 63 procent denkt dat deze negatief uitwerken voor hun bedrijf. Ook overwegen de ondernemers die hun bedrijven in familiehanden willen houden, deze sneller over te zullen dragen door verwachte versobering van de regels.

De Nyenrode Business Universiteit deed het onderzoek samen met de financiële instituten RSM en Van Lanschot Kempen.