Veel dorpswinkels hebben het moeilijk, maar Rick Horsthuis (27) breidt met zijn kaas- en delicatessenwinkel juist uit. Hij verhuist naar een groter pand. Wat is zijn geheim?

Rick Horsthuis opende in 2022 zijn eigen kaaswinkel. De winkel is momenteel nog een beetje een rommeltje, omdat hij vorige week tijdelijk is verhuisd naar een voormalige tattooshop aan het Dorpsplein in het Zuid-Hollandse Leimuiden.

De kaas, wijn en noten staan echter al klaar. „Iedereen vertelt de hele dag al dezelfde grap”, zegt de jonge ondernemer in het AD. „Of ik nu ook tattoos zet. De eerste paar keer was het wel grappig, maar nu heb ik hem wel gehoord”, lacht hij.

Kaaswinkel was aanvankelijk niet plan van Rick

Het was aanvankelijk niet zijn plan om een kaaswinkel te beginnen, maar zijn toenmalige baas kwam met het idee. Horsthuis werkte toen bij de plaatselijke bakker en het pand daarnaast stond leeg. „De bakker vroeg of ik het pand, dat van hem was, wilde overnemen om een kaaswinkel te beginnen.” Dat was niet alleen een gunst van zijn baas, maar ook een investering. „Daardoor kunnen klanten meteen een plakje kaas meenemen voor op hun verse brood.”

Nu verhuist Rick’s kaas- en delicatessenwinkel naar de overkant. Het nieuwe, grotere pand geeft de jonge ondernemer de ruimte om zijn ideeën te verwezenlijken. Zo wil hij vers belegde broodjes aanbieden en een zitje in de winkel creëren. „Mijn ambitie is om de zaak verder te brengen; uit die kleine ruimte heb ik het maximale gehaald.”

Ouderen die niet meer goed ter been zijn, verliezen hun dichtstbijzijnde winkels en moeten noodgedwongen verder reizen Dirk Mulder Retailexpert

Steeds meer dorpswinkels verdwijnen

Retailexpert Dirk Mulder vertelt dat dorpswinkels juist verdwijnen. Het is dus bijzonder dat de kaaswinkel kan uitbreiden. Klanten trekken voor hun boodschappen naar de stad, en daar zijn volgens hem meerdere redenen voor: die winkels zijn vaak goedkoper, hebben een groter aanbod en kunnen voor het gemak aan huis leveren. „Hierdoor lopen dorpswinkels hun consumenten mis.”

Mulder vindt dit geen goede zaak. „Het negatieve gevolg hiervan is dat de leefbaarheid in het dorp afneemt. Ouderen die niet meer goed ter been zijn, verliezen hun dichtstbijzijnde winkels en moeten noodgedwongen verder reizen.”

Nog steeds druk in kaas- en delicatessenwinkel

Toch is het bij Rick’s kaas- en delicatessenwinkel nog steeds druk. Rick vertelt dat hij doordeweeks tussen de 30 en 40 klanten per dag ontvangt. In het weekend loopt dat op tot wel honderd. Volgens de jonge ondernemer heeft hij dit niet alleen te danken aan klanten uit zijn eigen dorp, maar ook aan omliggende dorpen. „Mensen komen vaak vanuit plaatsen zoals Ter Aar en Rijnsaterwoude, waar ze zelf geen winkels hebben”, legt hij uit.

De kaaswinkel heeft dus genoeg klanten. Daarnaast verkopen ze ook andere producten zoals noten en wijn. Dat helpt ook, zegt expert Mulder. „Winkels met meerdere functies en speciaalzaken redden het wel.” Daarnaast geeft Mulder aan dat klanten ook terugkomen voor kwaliteit. „Als het eten echt goed is, dan kunnen consumenten van ver komen.”

Ik doe veel in het dorp en dat wordt gezien Rick Horsthuis winkelier

Gunfactor winkelier

Wat ook bijdraagt aan het succes van de jonge ondernemer is de gunfactor vanuit de dorpsbewoners, denkt Rick zelf. „Ik doe veel in het dorp en dat wordt gezien.” Ook dinsdagmiddag heeft de kaaswinkel veel klanten. Roy, die boodschappen aan het doen is, beaamt dat Horsthuis veel doet voor Leimuiden. „Rick is een aanwinst voor het dorp, hij helpt veel bij evenementen en zijn kaaswinkel kan hier niet ontbreken.”

De dorpelingen zijn verbaasd de kaaswinkel hier aan te treffen. „Ik vroeg me al af, waar is Rick gebleven?” zegt klant Lex van den Haak. „Ik koop hier graag mijn kaas, veel lekkerder dan uit de supermarkt.”

Maar ondanks het succes van Rick in het dorp, heeft hij toch plannen om naar de grote stad te trekken. „De volgende Rick’s kaas- en delicatessenwinkel komt in Amsterdam”, zegt de ambitieuze ondernemer.