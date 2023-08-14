Philips grote winnaar in vlakke AEX na deal met Exor

Philips was maandag de grote winnaar in de AEX-index op het Damrak, die nauwelijks van zijn plaats kwam. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat Exor, het Italiaanse investeringsbedrijf van de familie Agnelli, de oprichters van autofabriek Fiat, 2,6 miljard euro hebben betaald voor een belang van 15 procent in Philips. Exor, dat net als Philips onderdeel uitmaakt van de Amsterdamse hoofdindex, wordt daarmee de grootste aandeelhouder van het Eindhovense bedrijf. Het aandeel Philips werd 5 procent meer waard.

Exor verloor een half procent. Volgens de investeerder, die ook de grootste aandeelhouder is van sportwagenfabrikant Ferrari en eigenaar van voetbalclub Juventus, zijn er voorlopig geen plannen om het belang verder uit te bouwen. Onder de deal zou Exor zijn belang op termijn wel mogen uitbreiden tot maximaal 20 procent. In ruil voor de langetermijninvestering mag het bedrijf één lid leveren aan de raad van commissarissen van Philips.

Beleggers bleven verder voorzichtig na de zware koersverliezen op vrijdag. Ook wordt uitgekeken naar de resultaten van verzekeraar Aegon, betaalbedrijf Adyen en bouwer BAM, die later deze week naar buiten komen. In de Verenigde Staten komen grote winkelbedrijven als Walmart, Target en Home Depot deze week met resultaten en worden de winkelverkopen over juli bekendgemaakt. Daarnaast worden woensdag de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve vrijgegeven.

Kopgroep

De AEX-index noteerde rond het middaguur vrijwel onveranderd op 765,18 punten. Vrijdag zakte de hoofdindex nog 1,6 procent. De MidKap daalde een fractie tot 903,56 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Londen verloor 0,2 procent.

Naast Philips stonden staalfabrikant ArcelorMittal en ABN AMRO in de kopgroep van de AEX, met plussen van 1,7 en 1,1 procent. Betaalbedrijf Adyen, chipbedrijf ASMI en olie- en gasconcern Shell waren de grootste dalers, met verliezen tot 0,9 procent.

Sterkste stijger

In de MidKap stond logistiek vastgoedbedrijf CTP onderaan, met een min van 1,9 procent. Laadpalenmaker Alfen was de sterkste stijger met een winst van meer dan 4 procent. Maritiem dienstverlener SBM Offshore zette het herstel van afgelopen vrijdag voort en won ruim 1 procent.

De euro was 1,0946 dollar waard, tegen 1,0952 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 82,89 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 86,52 dollar per vat.