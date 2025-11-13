Met kleurrijke ballen wil Bas kinderen meer laten buitenspelen: ‘Ons doel voor feestmaanden is 600.000 euro omzet’

Met lichtgevende ballen en frisbees wil Bas Lommen (27) kinderen achter hun schermen vandaan halen. Maar zo eenvoudig gaat dat nog niet. Want hoe maak je een bal die licht geeft en hoe zorg je ervoor dat ouders de bal kopen? „Het doel is dat buitenspelen het hele jaar door aantrekkelijk blijft.”

Bas zag zijn neefjes en nichtjes steeds minder buiten spelen en steeds vaker binnen zitten met een ‘schermpje’. „Ik speelde veel meer buiten en als ik in een restaurant zat, speelde ik met anderen of kreeg ik een kleurplaat. Zelfs daar zitten kinderen tegenwoordig op een telefoon”, vertelt hij In De Ondernemer Live.

De oplossing voor dit maatschappelijke probleem ontstond tijdens een avond voetballen met vrienden. „De zon ging onder, we zagen de bal niet meer. Toen dacht ik: ‘Waarom is er geen bal met een lampje? Aan de andere kant leek het me ook een idioot idee om op de markt te brengen. Tot ik steeds vaker hoorde en las dat kinderen minder naar buiten gaan. Toen ben ik gaan uitzoeken hoe ik dit idee kon verwezenlijken.’’

Van idee tot bal

Maar zo makkelijk was dat niet. Hij begon met een periode van intensieve research om te begrijpen welke technieken nodig waren om een kwalitatieve bal te maken. „Het eerste vraagstuk was: hoe krijg je een lampje in een bal zonder dat het kapotgaat bij gebruik?’’ Uiteindelijk vond hij een fabrikant die eerder met led-techniek in sportartikelen had geëxperimenteerd, maar nog niet op het kwaliteitsniveau dat hij nastreefde.

Kinderen moeten enthousiast zijn, maar de marketingboodschap moet ook ouders aanspreken Bas Lommen

„We wilden een bal die qua afwerking vergelijkbaar is met een wedstrijdbal: gestikt, van sterke materialen en bestand tegen intensief gebruik. Dat betekende dat er in feite een dubbele bal moest komen – een binnenbal met het lampje en elektronica, en een buitenbal waar het licht doorheen kan schijnen zonder verlies van stevigheid.’’ De keuze voor een USB-C-oplaadpoort kwam voort uit zijn wens om het product duurzaam en gebruiksvriendelijk te maken.

Leren wie de klant is

In het begin richtte LED’s Move zijn marketing vooral op kinderen. ,,We maakten video’s die kinderen aanspraken, onder meer op Instagram en TikTok. Eén video werd 2,8 miljoen keer bekeken. Alleen leverde dat weinig directe verkoop op. Toen realiseerden we ons dat ouders de bal kopen. Kinderen moeten enthousiast zijn, maar de marketingboodschap moet ook ouders aanspreken.’’

Dat inzicht leidde tot een tweesporenaanpak: content die kinderen triggert gecombineerd met advertenties die ouders overtuigen. „ Op sociale media proberen we een hype te creëren rondom onze bal. Zo werken we samen met een maker die allerlei challenges doet. Ook staan we dit jaar bijvoorbeeld in Het Grote Speelgoedboek van bol, dé plek waar kinderen naar kijken voor hun Sinterklaasverlanglijstje. Tegelijkertijd laten we ouders zien dat dit een manier is om hun kinderen actief en buitenshuis te krijgen.’’

Bas Lommen, oprichter van LEDS Move. Foto: eigen beeld.

Schaalvoordelen en retail

Hoewel LED’s Move nu vooral omzet draait via de eigen website en platforms als bol, is de volgende stap landelijke distributie via speelgoedketens. „We willen graag in de speelgoedwinkel liggen, maar het is nog moeilijk om daar binnen te komen’’, zegt Bas. „Retailers zoeken vaak eerst bewijs dat het product verkoopt bij kleinere spelers. Bovendien ligt onze prijs hoger door de goede kwaliteit en de techniek in de bal. Als we straks schaalvoordelen hebben, kunnen we de prijs verlagen.’’

We kunnen het logo van een voetbalclub op de bal zetten en deze bijvoorbeeld als welkomstcadeau bij een lidmaatschap weggeven Bas Lommen

Is hij niet bang dat de concurrentie er met een goedkopere variant van zijn producten vandoor gaat? „Het kan dat iemand het idee kopieert. Daarom bouwen we aan een merk in plaats van alleen een product. We breiden uit met bijvoorbeeld frisbees, ledstrips voor voetbaldoelen, volleybalnetten en trampolines. Zo ontstaat een breed assortiment voor buitenspelen, waarmee we ons onderscheiden.’’

Ook denkt hij na over club-specifieke ballen. ,,We kunnen het logo van een voetbalclub op de bal zetten en deze bijvoorbeeld als welkomstcadeau bij een lidmaatschap weggeven. Dat versterkt de binding en het bereik.’’

Seizoenspieken en omzetdoelen

De feestdagen zijn cruciaal voor LED’s Move: zo’n 80 procent van de jaaromzet wordt in november en december gerealiseerd. ,,Black Friday valt dit jaar vlak voor Sinterklaas, dus we verwachten een enorme omzetpiek. Ons doel voor deze twee maanden is 600.000 euro omzet.’’

Toch kijkt Bas verder dan de wintermaanden. „We ontwikkelen producten voor het campingseizoen en de zomer, zoals badmintonsets en volleybalaccessoires. Het doel is dat buitenspelen het hele jaar door aantrekkelijk blijft.’’

Investeren in groei

Voor de volgende groeifase zou Bas eventueel openstaan voor investeerders en samenwerkingen. „We moeten blijven investeren in voorraad en innovatie. Als er iemand met een netwerk komt die gelooft in ons product en merk, sta ik daar zeker voor open. Crowdfunding kan ook interessant zijn voor nieuwe productconcepten.’’

Zijn belangrijkste les tot nu toe? ,,Weet wie je klant is. Wij focusten eerst op de eindgebruiker, het kind, terwijl de ouder beslist over de aankoop. Als je dat scherp hebt, kun je je marketing en productontwikkeling veel gerichter inzetten.’’

