Jongeren die zich bij het minste of geringste ziekmelden, vormen voor 28 procent van de oudere retailmedewerkers (55 jaar en ouder) de grootste uitdaging in de samenwerking. Maar er zijn meer verschillen die tot wrijving (kunnen) leiden.

Ook vinden medewerkers van 55 jaar en ouder de volgens hen beperkte toewijding van jongere collega’s (21 procent) een lastig punt in de samenwerking. Als laatste voelen ze een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel om de winkel draaiende te houden bij de jongere generatie (18 procent).

Jongeren in retailsector herkennen eigen valkuilen

Dit blijkt uit onderzoek van Protime onder ruim 300 werkenden in de retailsector. Opvallend is dat de jongere retailmedewerkers de frustraties van oudere collega’s richting hun generatie herkennen.

Zo noemt maar liefst vijftig procent van de studerende of schoolgaande retailmedewerkers het last-minute afzeggen bij lichte klachten een uitdaging binnen hun eigen leeftijdsgroep. Nog eens vijftig procent ziet een gebrek aan toewijding aan het werk als aandachtspunt binnen hun generatie.



Het verschil in werkhouding tussen jongere en oudere retailmedewerkers wordt zichtbaar wanneer er te weinig personeel op de vloer staat

Generatiekloof: verschil in werkhouding oud en jong

Het verschil in werkhouding tussen jongere en oudere retailmedewerkers wordt ook zichtbaar wanneer er te weinig personeel op de vloer staat. Maar liefst 67 procent van de retailmedewerkers onder de 35 jaar geeft aan dat klanten door onderbezetting minder goed worden geholpen.

Bij medewerkers van 55 jaar en ouder ligt dat percentage lager (39 procent). Oudere retailmedewerkers lijken zich dus verantwoordelijker te voelen voor de klanttevredenheid, zelfs met een personeelstekort.

Focus op gezonde werk-privébalans

De jongere generatie stelt daarentegen andere waarden voorop. Zij focussen zich met name op een gezonde werk-privébalans (36 procent), werkplezier (21 procent) en het onderhouden van goede relaties met collega’s (13 procent).



Een team dat op elkaars sterke punten leunt, heeft meer veerkracht en presteert beter Leonie Gorissen Protime

Leonie Gorissen, directeur Nederland bij Protime, een bedrijf gespecialiseerd in zogenaamde workforce-managementoplossingen: „Verschillende generaties kijken op verschillende manieren naar werk en hebben daardoor uiteenlopende verwachtingen van elkaar, bijvoorbeeld over ziekmelden, flexibiliteit of verantwoordelijkheid. Dat kan soms botsen op de winkelvloer, maar juist die verschillen kunnen ook veel opleveren.’’

Sector kampt met personeelstekorten

„Zo brengen jongere medewerkers vaak frisse energie en aandacht voor de werk-privébalans en werkrelaties mee, terwijl oudere collega’s zorgen voor veel ervaring en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel’’, aldus Gorissen.

„Door actief het gesprek aan te gaan en oog te hebben voor elkaars drijfveren, ontstaat niet alleen meer begrip, maar ook onderlinge waardering en verbondenheid. Een team dat op elkaars sterke punten leunt, heeft meer veerkracht en presteert beter. Zeker in een sector die kampt met personeelstekorten, is dat van groot belang.”

