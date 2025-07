Lees verder onder de advertentie

Steven Vrendenbarg zit in de Thalys naar Parijs. Hij gaat met David Sipkens, met wie hij kledingmerk Mr Marvis oprichtte, twee panden bekijken waar mogelijk de eerste Franse vestiging in komt. Niet dat ze direct hun handtekening onder een huurcontract gaan zetten; in Londen zochten ze drie jaar lang voordat ze er volgende maand hun eerste Engelse winkel openen, schrijft het AD. Terwijl Britse mannen na Nederlanders en Duitsers online de ferventste kopers van hun korte broeken zijn.

Het was aan de andere kant van de Noordzee even slikken om de hoge huurprijzen, en nu in Parijs is dat niet anders. ,,We werken voorzichtig, maar gemotiveerd. We gaan niet zomaar allerlei dure panden aanhuren, we nemen de tijd tot het goed voelt”, zegt Vrendenbarg. ,,Dat past bij ons, zo werken we al vanaf het begin. Daardoor groeien we rustig, internationaal gezien soms rustiger dan beoogd. We willen aan de financieel veilige kant blijven.”

Een winkel van Mr Marvis in Amsterdam, links medeoprichter Steven Vrendenbarg. Foto: Nosh Neneh/AD.

Bijna tien jaar geleden ontsproot Mr Marvis aan het brein van Vrendenbarg, Sipkens en designer Aafke Tuin, aanvankelijk om de ‘perfecte short’ voor mannen te creëren, omdat ze zelf ontevreden waren over het aanbod in de winkel. Ze verkochten de eerste honderden via crowdfunding en openden een onlineshop met hun in Portugal geproduceerde kleding.

Smaak van oprichters trekt breed publiek

Inmiddels verkopen ze jaarlijks meer dan een miljoen shorts, zwembroeken, lange broeken, polo’s, T-shirts, overhemden, truien, jassen en zelfs schoenen. Stuk voor stuk ontworpen met Vrendenbarg en Sipkens als ‘eerste testmodel’. En dat werkt, want hun smaak blijkt een breed publiek te trekken.

Naast online heeft Mr Marvis nu ook zijn weg gevonden in de winkelstraat. Best opmerkelijk in een tijd waarin steeds meer merken de deuren juist sluiten; zo vroegen Vanilia, BALR, Scotch & Soda en Esprit het afgelopen jaar een faillissement aan. „We zien wat er gebeurt en wij hebben geen oogkleppen op, maar ik kan alleen voor onszelf spreken”, zegt Vrendenbarg.

„We openden onze eerste fysieke winkel tijdens covid, en dat liep ondanks alle maatregelen erg goed. We durfden het daarna aan om een shop te openen op de P.C. Hooftstraat in Amsterdam, met het idee dat het een mooi uithangbord zou zijn voor ons merk. Een punt waar de klant kan passen en ruilen. We dachten: als we er geen verlies op draaien, dan zijn we al tevreden. Maar ook die winkel liep heel erg goed.”

Sneller winkels openen

Voormalig ceo van Tommy Hilfiger Fred Gehring, die een paar jaar geleden is aangetrokken als investeerder, spoorde het drietal aan om sneller winkels te openen. „Vorig jaar was ons ‘grootste’ jaar met de opening van negen nieuwe winkels; we tellen nu meer dan tweehonderd medewerkers. Al die winkels doen het goed, en ik vind het lastig om te zeggen waarom het bij ons wel werkt en bij andere merken niet.”

Reclamebeeld van Mr Marvis. Foto: Mr Marvis/AD.

Hij kan wel de punten opnoemen waarin Mr Marvis sterk is. De boodschap die het merk uitzendt, bijvoorbeeld. „We willen niet dat merk zijn dat met serieuze, chagrijnig kijkende modellen probeert producten te verkopen. We hebben een zomerse, energieke uitstraling, onze reclames zijn kleurrijk en vrolijk, net als onze collecties. De concurrent stopt bij grijs en groen, maar wij gaan van knalgeel tot pastelroze en alles ertussenin. Al weten we heus dat de gemiddelde man de donkerblauwe short koopt, dat is de eeuwige bestseller.”

Geen uitverkoop bij Mr Marvis

Nog wat typische Mr Marvis-elementen: geen grillige modetrends maar tijdloze ontwerpen, zonder groot het merk erop. Aan uitverkoop doen Vrendenbarg en zijn compagnons dan ook niet, want wat dit jaar op de stapel blijft liggen, kan volgend jaar nog prima worden verkocht. Dat geldt voor de korte broek net zo als de andere kledingstukken uit de collectie.

„Maar de korte broek is nog steeds dé manier waarop mannen binnenkomen. Als je een short nodig hebt, dan is de kans inmiddels best groot dat je aan Mr Marvis denkt en dan ben je al met één voet binnen. En als je dan binnen staat, dan durf ik wel te zeggen dat je vast en zeker iets zal vinden dat bij je past, of dat nu een korte broek is of iets anders.”

Natuurlijk gaat niet altijd alles zonder slag of stoot. „Er lopen continu dingen anders dan gehoopt. Soms denk je bijna voor een mooi winkelpand te tekenen en gaat het op het laatste moment toch niet door”, zegt Vrendenbarg. „Ook stellen we geregeld vast dat een product beter kan, dan nemen we de verbeteringen mee in een volgende order. Ik zie het als voordeel van onze slow fashion, want we hebben veel meer tijd om een kledingstuk te perfectioneren.”

Een paar dagen na het bezoekje aan Parijs laat Vrendenbarg weten dat het oog gevallen is op ‘een prachtige winkel met grote façade aan een van de bekendste straten van Parijs’. „De onderhandelingen zijn begonnen. Even afwachten of het gaat lukken”, zegt hij. „Onze droom is het voortzetten van waar we de afgelopen 9,5 jaar mee bezig zijn geweest, om de man van vandaag te ontzorgen met mooie, goed gemaakte kleding.”

Beeld uit de winkel in Leiden. Foto: Mr Marvis/AD.

