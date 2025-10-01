‘Pre-loved’ sneakers Rotterdamse WEAR in schappen Decathlon: ‘Samenwerking no-brainer’

Deze maand introduceert sportketen Decathlon in vijf geselecteerde Nederlandse winkels een assortiment van pre-loved sneakers en sportschoenen. Met dit initiatief, een samenwerking met het Rotterdamse WEAR, wil de keten een circulair sportaanbod realiseren.

De textiel- en schoenenindustrie staat bekend om haar grote ecologische voetafdruk. Veel producten belanden na gebruik bij het afval, terwijl ze vaak nog in uitstekende staatzijn of eenvoudig gerepareerd kunnen worden.



Om deze verspilling tegen te gaan en de levensduur van sportartikelen te maximaliseren, lanceert de van origine Franse keten Decathlon een pilot met de verkoop van tweedehands sportschoenen. Dit initiatief moet klanten een duurzaam en betaalbaar alternatief bieden, zonder in te leveren op kwaliteit.



We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de producten die we op de markt brengen Laurens Nolet Decathlon Nederland

Refurbishmentproces schoenen

Alle schoenen in het pre-loved assortiment worden zorgvuldig geselecteerd en ondergaan een professioneel refurbishmentproces. Dit betekent dat elk paar grondig wordt gereinigd, gedesinfecteerd en waar nodig vakkundig gerepareerd.



„Deze stap is een logisch vervolg op onze circulaire ambities,” aldus Laurens Nolet, Circular Leader bij Decathlon Nederland. „We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de producten die we op de markt brengen. Met Repair, Rental en nu een steeds sterker Resale-aanbod bouwen we aan een ecosysteem waarin producten zo lang mogelijk hun waarde behouden. We willen sporters niet alleen voorzien van geweldige gear, maar hen ook inspireren om bewuster te consumeren en de levensduur van hun spullen te verlengen.”

Samenwerking Decathlon, WEAR en RE the Agency

Voor dit project werkt Decathlon samen met RE the Agency. Het Rotterdamse bureau helpt merken onder andere met het opzetten van succesvolle resale-programma’s. Daarbij komt hun ervaring met het pre-loved platform WEAR goed van pas. Hun expertise in selectie, reiniging en reparatie is volgens de deelnemende partijen cruciaal voor het succes van dit initiatief. In deze samenwerking treedt WEAR op als leverancier van de gerefurbishte sneakers die nu onderdeel uitmaken van het Second Life-assortiment.



Vanaf het begin hebben we bij WEAR gezegd dat we de grote spelers nodig hebben om écht impact te maken Lorenzo van Galen en Pim Roggeveen WEAR

Terugdringen van modeafval

WEAR-oprichters Lorenzo van Galen en Pim Roggeveen: „Deze samenwerking was voor ons een no-brainer. De circulaire ambities van Decathlon lopen volledig parallel aan onze eigen missie en visie: het verlengen van de levensduur van sneakers en het terugdringen van de grote hoeveelheid modeafval. Decathlon bereikt een enorme en diverse groep klanten, waardoor we samen de adoptie van tweedehands kunnen versnellen. Vanaf het begin hebben we bij WEAR gezegd dat we de grote spelers nodig hebben om écht impact te maken. Dat we nu samenwerken met een van ’s werelds grootste sportretailers, is voor ons een kers op de taart.’’



Pim en Lorenzo gaan met WEAR naar Decathlon. Foto: WEAR

Test in 5 Decathlon-winkels De introductie van pre-loved schoenen start als een test in vijf strategisch gekozen winkels: Amsterdam Arena, Amsterdam Noord, Rotterdam Coolsingel, Kerkrade en Den Haag. De inzichten die hier worden opgedaan, zullen bepalend zijn voor een eventuele landelijke uitrol en de verbreding van het tweedehands assortiment.