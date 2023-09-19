Prijzen stegen in eurozone minder hard dan eerder gemeld

De prijzen in de eurozone zijn vorige maand iets minder hard gestegen dan eerder berekend. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt nu dat de inflatie voor de eurolanden in augustus uitkwam op gemiddeld 5,2 procent. Dat betekent ook dat de inflatie licht is gedaald.

Bij een eerste raming meldde Eurostat nog dat de prijzen in doorsnee met 5,3 procent waren gestegen, waarmee de inflatie even hoog zou zijn geweest als in juli. Ook de voor centrale banken belangrijke kerninflatie, zonder de sterk schommelende prijzen voor energie en voedingsmiddelen, daalde tussen juli en augustus.

Vorig jaar hadden de eurolanden door de oorlog in Oekraïne en sterke prijsstijgingen voor gas, olie en elektriciteit last van een zeer hoge inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) reageerde daarop met een reeks renteverhogingen, die de geldontwaarding moet afremmen.

De ECB kondigde onlangs de tiende renteverhoging op rij aan, maar liet doorschemeren dat dit voorlopig de laatste keer zou zijn dat de leenkosten stijgen. François Villeroy de Galhau, gouverneur van de Franse centrale bank en bestuurslid van de ECB, waarschuwde op nieuwszender BFM TV dat de huidige hoge rentes zo lang blijven staan als nodig is om de inflatie op het gewenste niveau van rond de 2 procent te krijgen.