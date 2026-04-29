Hoe krijg je het als online retailer voor elkaar om je steeds groeiende klantengroep tevreden te houden en hoe ga je om met de steeds veranderende technologie zoals AI? Mieke Hendriks, eigenaar van de prijswinnende webshop Puur Mieke, weet raad. „Het draait om optimaliseren.’’

E-commerce-ondernemer Mieke Hendriks (44) uit het Brabantse Boekel won dit jaar in de categorie ‘eten’ een gouden Shopping Award , een prijs voor de beste webwinkel van Nederland. Puur Mieke - een online aanbieder in gezonde voeding en lifestyleproducten - won negen keer een Shopping Award: vijf keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. Klap op de vuurpijl: bij eerdere edities eindigde de webshop zelfs vóór Jumbo.

Alles van Puur Mieke gluten- en lactosevrij

Het geheim achter het gouden succes? Volgens Mieke zit het ‘m in het feit dat ze met haar webshop consistent controleert wat er allemaal in de aangeboden producten zit. Dat gaat volgens de online retailer vóór de marketing. ,,Die ingrediënten zijn echt het allerbelangrijkste. Ik denk dat al onze klanten ons daarop vertrouwen en dat ze daarom ons een stem geven’’, legt Mieke in De Ondernemer Live uit. ,,Alles is gluten- en lactosevrij.’’

Sommige stoffen zijn dan wel goedgekeurd door de EU, maar wij weten dat ze niet erg gezond voor het lichaam zijn Mieke Hendriks Puur Mieke

De oorsprong van Puur Mieke is te vinden bij de allergieën en intoleranties waar zij en haar kinderen mee hebben te dealen. ,,Mijn kinderen hebben last van lactose-intolerantie. Zelf eet ik soja- en glutenvrij’’, legt Mieke uit. ,,Vandaar die controle op alles wat we binnenkrijgen. Soms zit er toch een ingrediënt in waar wij niet achterstaan. Overigens bestellen er bij ons niet alleen maar mensen met bepaalde intoleranties. Het zijn vaak ook personen die gewoon gezonder willen leven. Ze willen troepvrij eten en leven’’, aldus de ondernemer die ook airfryers met keramische binnenlagen en PFAS-vrije pannen via haar winkel verkoopt.

Goedgekeurd door de EU, maar niet te koop

Om te bepalen of iets gezond en goed genoeg is voor haar webshop, leest Mieke veel onderzoeken die naar allerlei voedingsproducten en stoffen zijn gedaan. ,,Sommige stoffen zijn dan wel goedgekeurd door de EU, maar wij weten dat ze niet erg gezond voor het lichaam zijn. E-nummers, bijvoorbeeld. Die zijn controversieel. De één zegt dat het gewoon mag en de ander weet niet wat het doet met je lichaam wanneer je ze gaat stapelen. Kinderen kunnen er bijvoorbeeld overactief van worden.’’

Toch is het laveren in een maatschappij vol foodinfluencers, de Arie Boomsma’s van deze wereld, en aan de andere kant de sceptici zoals wetenschappers die zeggen dat er veel onzin wordt verkocht wanneer het gaat over gezonde voeding en andere producten. Hoe kijkt Mieke daarnaar? „Het is niet zwart of wit. Er is een tussenweg. Daarom lees ik ook die onderzoeken. Onderzoeken die elkaar soms tegenspreken. Daar moet je rekening mee houden’’, aldus de prijswinnende retailer die ooit als kapper is begonnen.

Mieke Hendriks (44) runt haar webshop Puur Mieke. Eigen foto

9,5 op 7.500 klantenbeoordelingen

Nog een reden waarom Puur Mieke steeds weer in de prijzen valt, is volgens de eigenaar en oprichter de goede klantenservice. ,,We hebben een 9,5 op 7.500 klantenbeoordelingen. Dat is supergoed. We denken mee met de klant, lossen problemen op - iedereen kan weleens een verkeerd pakketje krijgen en er gaat weleens iets kapot in de post. Los dat dan op. En dat doen wij. Wat verder helpt is dat ik echt achter mijn producten sta. Het is niet zomaar een naam of gezichtloos bedrijf. Mijn naam is eraan verbonden. Het is Puur Mieke.’’

Ga niet met een tool aan de slag omdat iemand dat zegt en gebruik AI niet alleen omdat iedereen het gebruikt Mieke Hendriks Puur Mieke

Natuurlijk, ook Mieke maakt soms fouten in de 13 jaar dat haar webshop live is. Heeft ze misschien een voorbeeld van zo’n ondernemersfout? ,,Dat de inkoop niet goed gedocumenteerd was’’, herinnert de Brabantse zich. ,,Ik weet dat ik een keer hazelnootmeel onder de inkoopprijs verkocht. Ik had het niet in de gaten, de prijs was te lang niet aangepast. Daar heb ik van geleerd. Zorg dat er een systeem is, zodat je weet dat wanneer de inkoopprijs stijgt, ook de verkoopprijs omhoog gaat.’’

Nog meer advies van Mieke Hendriks

Wat betreft de webshop zelf is het constant checken over sommige teksten niet beter, korter en pakkender kunnen en of alles naar behoren werkt. „Daar blijf je constant mee bezig, het is nooit af’’, benadrukt Mieke. „Het draait om optimaliseren. Ook is de snelheid van je website zeer belangrijk. Ik heb in het verleden met andere software gewerkt. Software die veel te traag was. Je raakt zo klanten kwijt en Google plaatst je niet meer bovenaan’’, aldus Mieke die zich daarom ook bezighoudt met nieuwe trends en technologie zoals AI en vibe coding. „Je bent er altijd mee bezig. Soms is dat leuk en soms ook niet, maar het is uiterst belangrijk.’’

Je moet de geboden kwaliteit kunnen behouden, dat staat op één Mieke Hendriks Puur Mieke

AI of geen AI?

Tip van Mieke: ,,Bekijk goed of je nieuwe technologie strategisch kunt inzetten. Ga niet met een tool aan de slag omdat iemand dat zegt en gebruik AI niet alleen omdat iedereen het gebruikt. Het draait om de juiste optimalisatie en automatisering. Dat is voor elk bedrijf weer anders. Wij zijn momenteel vooral nog aan het testen. Aan het onderzoeken wat het beste bij ons past. Maar je moet de nieuwe technologie omarmen, anders blijf je achter. Zeker online. Ga goed na welke oplossing voor jouw onderneming het beste is.’’

Ambitie zat, ook wanneer het om groter groeien gaat. Mieke: ,,Meer naamsbekendheid, meer bestellingen, op die manier kunnen we doorgroeien en opschalen. Uiteindelijk wil je natuurlijk vervijfvoudigen qua omzet, maar het moet wel behapbaar blijven. Je moet de geboden kwaliteit kunnen behouden, dat staat op één. Daarnaast moet je leveringsproblemen voorkomen, dat is moeilijk wanneer je te snel groeit’’, besluit de ondernemer.

