Consultant Marco Bouman komt overal enthousiaste artikelen tegen over hoe eenvoudig en snel je fantastische SEO-content maakt met AI-tools. Zelf is hij ook in die valkuil gestapt, zo schrijft hij in zijn blog. Kún je met tools als ChatGPT Google verleiden tot een hogere ranking? Bouman legt uit.

Hoe je met AI-tools hoger in Google komt (tip: vergeet het menselijke aspect niet)

Lees verder onder de advertentie

Het kan niet op. Want ja, als je zo zes pagina’s per uur kunt maken, dan is de verleiding AI-tools te gebruiken wel heel erg groot. Zelf ben ik ook in die valkuil gestapt. Puur uit interesse voor dit nieuwe fenomeen heb ik in 2023 toch zeker wel vijftig complete SEO-pagina’s laten schrijven door ChatGPT voor mijn zakelijke website.

Ik was blij met een volle blog, maar extra bezoekers bleven uit.

De komst van AI-tools valt ongeveer gelijk met een aantal nieuwe updates van Google. In 2022, 2023 en nu in deze maand heeft Google helpful content updates uitgerold. Met deze update wil Google gebruikers voorzien van nuttige, betrouwbare en hoogwaardige informatie die aansluit bij hun zoekopdrachten.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Meer omzet met je webshop? Verminder afleiding, verhoog betrokkenheid

Google heeft zelf een lijstje gemaakt met criteria voor behulpzame content:



• Is de inhoud van je content nuttig voor je doelgroep als ze voor het eerst jouw site bezoeken?

• Toont jouw content duidelijk expertise en kennis uit eerste hand?

• Heeft jouw site een primair doel of focus?

• Zal iemand na het lezen van de inhoud het gevoel hebben dat hij genoeg over een onderwerp heeft geleerd om zijn doel te bereiken?

• Zal iemand die de content leest het gevoel hebben dat-ie een bevredigende ervaring heeft gehad?

Hoe werkt deze helpful content update?

Het algoritme van Google identificeert vanaf nu automatisch content die weinig toegevoegde waarde lijkt te hebben voor de bezoeker. Alle pagina’s waarvan is vastgesteld dat ze over het algemeen nutteloze informatie bevatten, presteren minder goed in de zoekopdrachten. Google weet namelijk welke andere websites waardevollere informatie bevatten.

Lees verder onder de advertentie

Het is goed om te weten dat echte helpful content wat anders is dan de standaard SEO-teksten die je nog bijna overal online ziet staan.

Hieronder een standaard SEO-tekst (voorbeeld: auto-onderdelen webwinkel):

‘De katalysator is onderdeel van het uitlaatsysteem van de auto. Het zorgt ervoor dat schadelijke en giftige uitlaatgassen worden opgevangen en omgezet in minder schadelijke gassen. Na verloop van tijd raakt deze vol en werkt hij minder goed. De werking van de katalysator is een testpunt voor de APK. Als deze niet goed meer werkt, moet hij worden vervangen. Bij ons zoekt u eenvoudig passende auto-onderdelen op kenteken.’

Lees verder onder de advertentie

Hoe herken je standaard SEO content?

Typische SEO-content herken je aan droge feiten en weetjes, een overdreven gebruik van zoekwoorden (zo was het vroeger), vaak lange teksten van soms wel duizend woorden of meer, die meestal niet prettig lezen en gevuld zijn met veel marketingtermen.

Hoe maak je dan helpful content? En kun je helpful content maken met AI-tools? En daarmee hoger komen in Google?

Wat is helpful content?

Behulpzame content richt zich op de vragen, wensen en zorgen van jouw potentiële klant. Deze behulpzame content plaatst jouw bezoeker centraal en behandelt de problemen en dilemma’s waar jouw bezoeker mee worstelt. Deze content omvat ook ervaringen zoals cases, referenties en beoordelingen.

Lees verder onder de advertentie

Behulpzame content onderscheidt zich ook door het vermijden van ouderwetse ‘standaard SEO-structuren’. Dit betekent geen overmatig gebruik van zoekwoorden, maar juist content die zich richt op het beantwoorden van de vragen van jouw bezoekers. Helpful content is uniek en praktisch van aard. Het streven is dat na het consumeren van deze content jouw bezoeker geen verdere vragen meer heeft en zich geholpen voelt.

Het mag duidelijk zijn dat bovenstaand voorbeeld (katalysatoren) geen helpful content is. Met deze standaard SEO-tekst op hun ‘katalysator productoverzichtpagina’ staan ze nog vrij hoog (niet voor lang meer als ze hun content niet aanpassen). Je leest deze tekst en na het lezen weet je niks meer.

De vraag is nu: kun je met AI-teksten hoger in Google komen?

Wat je AI-tools prima kunt laten doen:

Lees verder onder de advertentie

• Zoekwoordsuggesties geven

• Zoekintenties achterhalen

• Pakkende titels bedenken

• Onderzoek doen naar aspecten die horen bij een zoekopdracht/product.

Redigeren van teksten

Dit is zeker wel 75 procent van al het werk wat nodig is voor het maken van helpful content. Maar juist die resterende 25 procent die maken teksten pas echt behulpzaam. En deze taken kunnen niet of onvoldoende door een AI-tool worden uitgevoerd!

Het gaat dan om:

Lees verder onder de advertentie

Achterhalen wat de vragen, wensen, zorgen en dilemma’s zijn waar jouw bezoekers mee worstelen met betrekking tot jouw assortiment is cruciaal. Vaak zijn medewerkers van de klantenservice of de verkoopbinnendienst goed op de hoogte van de behoeften van jouw bezoekers. Het kan ook handig zijn om klanten hierbij te betrekken.

Bij het creëren van behulpzame content is het belangrijk uniek te zijn. Bovendien is het prettig als er een menselijke hulplijn beschikbaar is

Deze inzichten moeten op een praktische manier worden verwerkt in de content. De teksten gaan niet alleen over jullie producten, maar vooral ook over waar potentiële klanten mee bezig zijn. Daarnaast zijn FAQ’s een handig middel om deze kennis over te brengen.

Bij het creëren van behulpzame content is het belangrijk om uniek te zijn. Voorbeelden, ervaringen, referenties en tips zijn elementen die goed passen in behulpzame content. Bovendien is het prettig als er een menselijke hulplijn beschikbaar is.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Vergeet SEO of Google Ads: hiermee krijg jij meer conversies

Deze laatste 25 procent maken of kraken jouw content. Het mag duidelijk zijn dat AI-tools deze restende 25 procent niet kunnen creëren. Wanneer jij de tijd neemt om zelf deze 25 procent op je te nemen en je laat assisteren door AI-tools, dan haal je het beste uit AI-tools en je eigen menselijke ervaring.

En dan kun je in deze formatie helpful content maken en meer organisch verkeer genereren. En goed om te weten: helpful content werkt ook conversieverhogend. Dit kun je toepassen op paginaniveau (belangrijke categorieën) en op websiteniveau.