Lorenzo Engelen (31) wilde tijdens zijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) al duurzaam ondernemen. Dat lukte toen niet, maar tien jaar later rijden er vijftig van zijn elektrische bestelbusjes rond in Nederland en België.

„En dat moeten er snel 250 zijn”, vertelt Lorenzo aan het AD tijdens de opening van zijn nieuwe locatie op de Automotive Campus in Helmond. Samen met dertig medewerkers is hij in de oude fabriek van het failliete Lightyear getrokken om de productie van de Qarry op te schalen.

„Tien jaar geleden kon ik mijn bestelbusje nog niet goedkoper maken dan dieselbusjes en klanten kozen toch voor de goedkoopste optie”, vertelt Lorenzo. „Maar mijn missie om een duurzaam en betaalbaar transportmiddel te maken, was niet verdwenen.”

De stroomkosten zijn laag en je kunt er overal mee komen, ook in de stad. Lorenzo Engelen Qarry

Met eigen spaargeld bouwen aan prototype

Dus begon hij zes jaar geleden opnieuw. Aan een bureautje bij Lex Boon, de toenmalige directeur van de Automotive Campus. Met eigen spaargeld bouwde hij een prototype van zijn transportautootje en daarmee kon hij een lening krijgen bij de bank. De eerste klanten meldden zich snel, net als een groep investeerders.

Lorenzo: „Daardoor kon ik de Qarry doorontwikkelen tot wat het nu is: een brommobiel die betaalbaar is in aanschaf, met een laadvermogen dat vergelijkbaar is met een kleine bestelbus en net zo wendbaar als een bakfiets.”

Hij somt de voordelen op: „Je betaalt geen wegenbelasting, de verzekering is lager dan bij een auto, de stroomkosten zijn laag en je kunt er overal mee komen, ook in de stad.”



Intussen heeft de Brabander dertig mensen in dienst. „De helft in de ontwikkeling en commercie, de andere helft in de assemblage.” Zowel de ontwikkeling als de assemblage gebeurt tegenwoordig dus vanuit een grote hal op de Automotive Campus.

Aanwezig talent voor Qarry

„We komen in een fase waarin we snel moeten kunnen groeien en dat kan hier.” De campus is daarbij een goede plek voor Qarry omdat er dankzij onder andere de opleidingen van TU/e, Fontys en Summa ook het juiste talent aanwezig is.

„Wij hebben geen moeite met het vinden van medewerkers. We zitten in een fase die het heel interessant maakt om hieraan deel te nemen en je krijgt snel veel verantwoordelijkheden”, aldus Engelen, die veel van zijn onderdelen uit de regio haalt.

Voor veel mensen die voor ons werken, is een autorijbewijs niet haalbaar, een brommerrijbewijs wel Jochen van de Mortel Senzer

Meeste klanten Qarry in Randstad

Toch zitten zijn klanten, waaronder pakketdiensten, schilders en cateringbedrijven, vooral in de Randstad. Maar ook Werkbedrijf Senzer Helmond-De Peel heeft er twee.

Senzer zorgt ervoor dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Helmond-De Peel aan de slag kunnen bij verschillende bedrijven. En de Qarry bleek heel praktisch voor mensen die in de groenvoorziening werken.

Jochen van de Mortel, programmamanager bij Senzer: „Wij kwamen al een aantal jaren geleden in contact met Lorenzo om te kijken of er mensen van ons bij hem aan de slag konden. Dat bleek toen te vroeg, maar de Qarry leek ons wel een goed vervoermiddel voor de collega’s in de groenvoorziening.”

Zelfvertrouwen ondernemers groeit

En wat bleek? De Qarry voldeed volledig aan de verwachtingen en meer dan dat. „Eerst moesten de leidinggevenden in een normale bus het gereedschap rondbrengen. Voor veel mensen die voor ons werken, is een autorijbewijs niet haalbaar, maar een brommerrijbewijs wel. Met de Qarry zijn ze zelfredzaam en daarmee groeit hun zelfvertrouwen. Dat draagt bij aan hun ontwikkeling als mens.”

„Nu Lorenzo hier zit en opschaalt met zijn bedrijf, gaan we wel opnieuw kijken of mensen van ons hier aan de slag kunnen”, vertelt Van de Mortel in de nieuwe hal van Qarry. En Lorenzo zelf? Die hoopt dat hij over tien jaar zo groot is, dat hij een hal heeft die zo groot is dat zijn eigen werknemers zich op Qarry’s moeten verplaatsen.