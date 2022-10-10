Rivian onderuit op lager Wall Street na grote terugroepactie

De Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen Rivian ging maandag bijna 8 procent onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf roept bijna al zijn 13.000 voertuigen terug naar de garage vanwege een schroefje dat mogelijk niet goed is aangedraaid. Onder uitzonderlijke omstandigheden zou de bestuurder daardoor de controle over het stuur kunnen verliezen. Volgens het bedrijf heeft het defect geen ongelukken veroorzaakt en betreft het een voorzorgsmaatregel.

De stemming op Wall Street bleef verder terughoudend na de zware koersverliezen op vrijdag. Die werden veroorzaakt door een sterker dan verwachte banengroei in de Verenigde Staten. De aanhoudende sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank de ruimte om de rente stevig te blijven verhogen om zo de hoge inflatie te beteugelen. Hogere rentes zijn echter ongunstig voor aandelenbeleggingen.

Beleggers bereiden zich ook voor op het cijferseizoen, dat aan het einde van de week begint met de resultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo. Daarnaast wordt uitgekeken naar de nieuwe inflatiecijfers van de VS, die donderdag op het programma staan.

Ford

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 29.401 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie tot 3641 punten. De Nasdaq zakte 0,4 procent tot 10.614 punten. Vrijdag raakte de techgraadmeter al 3,8 procent kwijt. De Amerikaanse obligatiemarkt is dicht vanwege de viering van Columbus Day.

Behalve Rivian stonden ook automakers Ford en General Motors in de schijnwerpers. Zij verloren respectievelijk 7,5 en 5,3 procent na een negatief rapport van UBS. Volgens de analisten van de Zwitserse bank stevent de automarkt snel af op een situatie van een overaanbod van voertuigen. Het advies voor Ford werd verlaagd naar verkopen en de aanbeveling voor GM ging van kopen naar houden.

Tesla

Tesla zakte 0,4 procent. De maker van elektrische auto's heeft in september meer dan 83.000 voertuigen geleverd van zijn fabriek in Shanghai. Dat is 8 procent meer dan in augustus en het grootste aantal in een maand ooit. Analisten van RBC verlaagden echter het koersdoel voor het aandeel.

De euro noteerde op 0,9702 dollar, tegen 0,9782 dollar op vrijdag. De olieprijzen vielen wat terug na de sterke opleving vorige week. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 92,38 dollar en Brentolie kostte 0,4 procent minder op 97,58 dollar per vat.