‘Retail is de kurk waar de economie op drijft, waarom heeft Den Haag geen duidelijk retailbeleid?’

In de discussie over het verdienvermogen van Nederland wordt vaak gesproken over AI, behoud van industrie en het stimuleren van scale-ups, startups en multinationals. Zelden lees ik over de kurk waar de Nederlandse economie ook op draait: de retailsector. Jan Meerman vraagt zich dan ook af: waar blijft de Haagse visie op deze belangrijke sector?

Met een jaaromzet van 145 miljard euro en bijna 900.000 banen is de retail sector zo vanzelfsprekend tot in de haarvaten van onze samenleving verankerd dat zij makkelijk over het hoofd gezien wordt. Dat is gevaarlijk. Leefbare dorpen, stadswijken en steden, oog hebben voor elkaar en sociale samenhang zijn onlosmakelijk verbonden met een goed functionerende en vitale retailsector.

Met retail die verandert en verdwijnt, verzwakt het fundament van de samenleving. De grootste werkgever van ons land biedt mensen vaak de eerste werkervaring, want retail is overal, online en om de hoek. Het stut met haar bijdragen het lokale verenigingsleven, verbindt mensen en versterkt met talloze maatschappelijke initiatieven onze samenleving met een waarde van jaarlijkse anderhalf miljard euro.

Jan Meerman Directeur INretail Jan Meerman is algemeen directeur van INretail, de brancheorganisatie voor non-food retail met 13.000 leden in Nederland.

Een duidelijke visie vanuit Den Haag ontbreekt

De retail verbindt, van het centrum van de stad tot de uithoeken van ons land. Het is risicovol en onverstandig om dat als overheid beleidsmatig te blijven negeren. Daarom ligt er een nationale opdracht. De sector verandert volop en dat merkt Nederland qua werkgelegenheid, straatbeeld en vitaliteit van dorpen, wijken en steden. Een duidelijke en overkoepelende visie vanuit Den Haag op wat de retail betekent voor ons land, op wat haar sterker maakt en wat de sector nodig heeft ontbreekt. En dat breekt de samenleving op.

Retail betekent voor ons land veel meer dan een optelsom van winkels, pakketjes en spullen. Het creëert levendige winkelstraten, banen voor iedereen en prachtige kansen voor bloeiend lokaal ondernemerschap. Maar de sector worstelt ook met snelle technische ontwikkelingen, stijgende kosten en veranderend consumentengedrag. Dat stelt online en fysieke ondernemers voor grote uitdagingen. Er ligt een politieke taak om hier constructief en faciliterend richting aan te geven.

De afbrokkeling die dreigt moet worden omgebogen. Een nationale en stimulerende beleidskoers biedt houvast, want geeft richting. De Europese Unie heeft de Retail Transition Pathway dat schetst hoe de retailsector kan digitaliseren en verduurzamen en kan werken aan een gezonde en rendabele toekomst. Nederland loopt achter en heeft nog niets.

Het ontbreekt in ons land aan samenhangend beleid voor de retail. Ieder ministerie vaart haar eigen koers, of die ontbreekt zelfs helemaal. Het gevolg is ongewenste verwarring, regeldruk en elkaar tegenwerkende regels en een sector die vastloopt in een ongelijk speelveld dat niet wordt gecorrigeerd.

Helder pad naar een gezonde toekomst

Mijn conclusie: de overheid koestert ondernemerschap in de retail sector met warme woorden, maar het ontbreekt aan beleid dat leefbaarheid versterkt, gezond en renderend ondernemerschap in de retail beter mogelijk maakt en dat de neveneffecten van marktwerking inperkt. Een sector die zo in de haarvaten van de samenleving zit, verdient het niet beleidsmatig verwaarloosd te worden.

Vertegenwoordigers van de online en fysieke retail sector willen met de overheid een helder pad naar een gezonde toekomst uitwerken. Laten we samen de harde feiten, de hobbels en de lonkende perspectieven bespreken.

Passend beleid geeft ondernemers richting en vertrouwen

Met een nationale retailvisie werken we aan een sterkere sector. Het gaat naast de economische impact ook over de maatschappelijke waarde van de retail. Daarom moeten meerdere ministeries bij de uitwerking betrokken zijn. De samenleving heeft baat bij een gezamenlijk gedefinieerd toekomstbeeld dat gesteund wordt met passend beleid. Dat geeft ondernemers richting en vertrouwen en verankerd de maatschappelijke rol van de retail. Het biedt perspectief bij verduurzaming, beschermt tegen oneerlijke concurrentie door dubieuze reuzen als Temu en Shein en ondersteunt bij digitalisering. Zo kan de retail zijn vanzelfsprekende rol tot in de haarvaten van onze samenleving blijven vervullen, van Randstad tot grensregio.

Het is tijd voor een nationale koerswijziging. Laat de retail niet langer zelf de gaten dichten van beleid dat tekortschiet. Een nationale visie op retail is geen luxe, het is noodzaak om de retail vitaal te houden, onze economie wendbaar en ons land aantrekkelijk.

