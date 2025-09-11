Miljoenenomzet én eerlijke koffie: Ferry bewijst met Wonderbeans dat ondernemen anders kan

Wel geld verdienen, maar dan niet ten koste van mens en planeet. Dat zouden meer ondernemers moeten doen, vindt Ferry Poppegaai. ‘Ondanks dat onze koffie goedkoper is dan bekende merken, maken we voldoende winst. Kun je nagaan wat de grote spelers voor winst maken.’

Na een carrière in de corporate wereld, onder andere bij Douwe Egberts, begon Ferry Poppegaai samen met compagnon Maarten van Zelst een eigen onderneming: Wonderbeans. Ze staken hun eigen geld in het bedrijf: „Ik heb veel geleerd en mooie kansen gehad, maar ik wilde altijd uiteindelijk zelf gaan ondernemen.”

Dat zit zo: hij voelde onvrede bij het huidige economische systeem. Ferry legt uit: „Ik voelde me er oncomfortabel bij dat ik me inzette voor een systeem dat stond voor massaconsumptie, voor hebzucht en alles doen voor steeds meer winst. En ik stoorde me het meest aan de opvatting dat je ten koste van iemand of iets winst mag maken. Winst maken is prima, maar niet ten koste van mensen of de wereld. Ik wil laten zien hoe succesvol je kunt zijn in een hebzuchtvrij economisch systeem en circulair model en mensen inspireren hiermee. Ik ben van mening dat je bedrijf niet gezond of zelfs ziek is als jouw winst afhankelijk is van het uitbuiten van mens of planeet.”

De miljarden van de koffiebranche

Door zijn eerdere baan kende Ferry de koffiebranche al heel goed. „Deze sector faalt aan alle kanten. Er worden miljarden verdiend. Douwe Egberts werd deze maand nog verkocht voor miljarden. Desondanks leeft bijna de helft van alle koffieboeren onder de armoedegrens, dat vind ik gewoon pervers. Veel partijen betalen dus niet eerlijk. Van de 70 koffieproducerende landen zijn er 69 landen waar de koffieboeren geen leefbaar inkomen verdienen, alleen in Brazilië is dat wel het geval. De grote spelers op de koffiemarkt zeggen vaak: we werken aan een leefbaar inkomen. Dat is bullshit. Je kunt er gewoon voor kiezen om een leefbaar inkomen te betalen aan de boeren. Het is zelfs een mensenrecht. En als jij niet weet waar jouw koffie vandaan komt, dan is de kans vrij groot dat je meewerkt aan deze uitbuiting.” En het bekende fairtrade keurmerk dan? „Die gaat wat ons betreft niet ver genoeg. Er is geen keurmerk dat een leefbaar inkomen garandeert voor boeren.”

Van een pallet naar 10 containers vol koffie

Dat moet anders vond Ferry. En dus legde hij samen met zijn compagnon contact met koffieboeren in Oeganda, Peru, Ethiopië, Colombia en Tanzania. „We whatsappen de hele dag door. En volgende maand gaan we er weer langs.” Tweeënhalf jaar geleden bestelden ze een pallet met koffie, nu gaat het al om bijna 10 containers vol. Hij koopt direct in bij de koffieboeren tegen een eerlijke prijs.

„Als je goed bent voor je mensen, zijn ze ook goed voor jou. Veel mensen vinden het spannend om met Afrikaanse landen samenwerkingen aan te gaan. Ze zijn bang voor corruptie bijvoorbeeld. Maar de jarenlange uitbuiting heeft juist voor die corruptie gezorgd. Een boer vroeg ons onlangs of hij 104.000 dollar kon lenen. Andere mensen zouden me dit afraden, maar wij hebben dit gedaan. Het is een partner waar wij al lang mee werken, natuurlijk kan ik hem vertrouwen. Hij heeft netjes alles weer afbetaald.”

Naast een eerlijk salaris voor de koffieboeren wil Ferry ook dat de wereldwijd 15 miljoen hectare aan plantages wordt omgebouwd en herbebost om CO2-uitstoot te verlagen. „Wist je dat er per uur 1,7 miljoen bomen worden gekapt, onder andere zodat boeren plantages kunnen aanleggen? De gewassen worden vaak bespoten met gif dat in de EU verboden is. De boeren hebben immers geen geld om goede duurzame bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dat willen wij veranderen. We hebben in de landen waar we werken samenwerkingen met NGO’s en de Nederlandse overheid om deze projecten uit te voeren.”

Wonderbeans verkoopt bonen en cups vooral aan het bedrijfsleven

Sinds 2,5 jaar is de webshop van Wonderbeans live. De bonen en cups worden voornamelijk verkocht aan het bedrijfsleven in ons eigen land. Veel gemeenten zoals Rotterdam en Leiden schenken de koffie die circulair is verpakt in herbruikbare verpakking, maar ook Tivoli Vredenburg. Daarvoor schrijft het bedrijf zich in voor aanbestedingen. Momenteel wordt er aan gewerkt om bekender te worden op de particuliere markt. Hoe wil hij straks opvallen tussen de sterke merken van Nespresso en Koffie Jongens? „We gaan aan de slag met online en offline campagnes. We willen alle koffiedrinkers in Nederland bewust maken van de waarheid achter de groene praatjes van vele koffiemerken.”

De koffie van Wonderbeans is goedkoper dan de A-merken. ,,Wij willen dat duurzaamheid voor de massa beschikbaar wordt, niet alleen voor de rijken. Eigenlijk zou het standaard moeten zijn. Ondanks dat onze koffie goedkoper is dan bekende merken, maken we voldoende winst. Kun je nagaan wat voor winst de rest heeft.”

Omzet van Wonderbeans dit jaar over de 2 miljoen euro

Tijdens het ondernemen is er ook weleens wat misgegaan. Ferry vertelt: „Het eerste jaar huurden we een klein pand in Amsterdam. Maar omdat we groeiden, hadden we al snel een groter pand nodig. Eigenlijk zonde van het geld dus. En onze website wordt nu al voor de derde keer vernieuwd. In het begin maakte ik een paar verkeerde keuzes waardoor de website niet goed genoeg werkte. Ach, je leert ervan.”

Ondanks dat Wonderbeans geen enorme winst hoeft te hebben, gaat de omzet dit jaar over de 2 miljoen euro heen. In 2,5 jaar tijd is het bedrijf van 2 man naar 10 gegroeid met een grote flexibele schil. Naast koffie worden er ook thee, suiker en cacao verkocht. Dromen over een bepaalde omzet heeft Ferry niet: „Onze filosofie is niet elk jaar meer en meer. Liever goed! Wellicht zouden we een winkel kunnen openen als we online niet goed genoeg verkopen. Ik hoef niet meer winst te maken, ik wil juist mensen bewust maken van hoe de situatie nu is. Onze ambitie is dat alle koffie die gedronken wordt hebzuchtvrij is, en we willen anderen inspireren dit ook te doen.”

