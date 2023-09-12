Sandalenmerk Birkenstock kondigt beursgang in de VS aan

De sandalenfabrikant Birkenstock gaat naar de beurs in de Verenigde Staten. Het Duitse bedrijf, met hoofdkantoor in Linz am Rhein in Rijnland-Palts, presenteerde dinsdag zijn prospectus. Belangrijke gegevens zoals het volume van de aandelenplaatsing blijven onduidelijk.

Eind juli meldde Bloomberg al dat Birkenstock mogelijk in september naar de beurs zou gaan. Bronnen gingen er toen vanuit dat het bedrijf een prijskaartje van meer dan 8 miljard dollar (7,44 miljard euro) zou meekrijgen.

Birkenstock bestaat naar eigen zeggen al bijna 250 jaar. Sinds 2021 is het bedrijf in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij L Catterton. De sandalen van het Duitse merk hebben zich de laatste jaren ontwikkeld tot een prominent modeaccessoire. Recentelijk was het schoeisel onder meer te zien in de succesvolle film Barbie.

In de eerste helft van het lopende boekjaar, dat eind maart eindigde, verhoogde Birkenstock de omzet met 18,7 procent tot ongeveer 644,2 miljoen euro. De winst was echter minder dan een jaar eerder: 40,2 miljoen euro versus 73,5 miljoen euro een jaar geleden.