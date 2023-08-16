Schiphol: ruim 500.000 reizigers boekten tijdslot beveiliging

Sinds reizigers tijdslots kunnen reserveren voor de beveiligingscontrole op Schiphol, is daar al ruim 500.000 keer gebruik van gemaakt. Dat meldt de luchthaven, die zegt tevreden te zijn over de dienst. Volgens Schiphol is het populairste tijdslot ongeveer 1,5 uur voor vertrek. De meeste tijdslots worden geboekt door reizigers op weg naar Barcelona en Alicante.

Het reserveren van een tijdslot is mogelijk sinds 2 maart. Reizigers kunnen sindsdien zelf kiezen op welk moment zij door de beveiliging willen en daar worden verwacht. Daardoor heeft Schiphol beter zicht op de passagiersstromen en worden onnodig lange rijen bij de bagagecontrole tegengegaan.

In eerste instantie konden alleen reizigers met bestemmingen binnen het Schengengebied gebruikmaken van de tijdslots. Sinds juli is het ook mogelijk om tijdslots te boeken voor bestemmingen daarbuiten. Het Schengengebied betreft 27 Europese landen, waarbinnen inwoners van de Europese Unie vrij mogen reizen. De controle van personen gebeurt aan de buitengrenzen van het Schengengebied.