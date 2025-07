Hans (64) leidt bedrijf in miljoenenjachten: ‘Je valt met onze klanten van de ene in de andere verbazing’

Hij beweegt zich in een wereld vol glitter en glamour, maar Hans Webbink (64) is de realiteit niet uit het oog verloren. De geboren Drent kijkt vanaf een picknickbankje voor de werf van zijn Steeler Yachts in Meppel eens om zich heen. Binnen wordt aan een volgende miljoenenboot gewerkt.

„Je kunt wel denken dat je bingo hebt en helemaal de man bent als je een nieuwe auto van 60.000 euro koopt, maar dan parkeert naast je een klant met een wagen van 4 ton. Dan sta je wel weer met beide beentjes op de grond, hè? Nou, dat hebben wij continu. Je valt met onze klanten van de ene in de andere verbazing,” vertelt hij in het AD. Dat is iets voor straks. Eerst maar eens terug naar het moment dat Webbink op z’n 40ste een opmerkelijke carrièreswitch maakt.

Het roer om bij Hans

Daarvoor kreeg hij het laatste zetje op de vlucht van Atlanta naar Amsterdam. Hij kijkt opzij, in de ogen van zijn nu 27-jarige zoon Willem-Jan: „Jij was nog zó jong. Ik dacht: het zal me toch niet gebeuren? Zat ik daar voor de noodlanding met een dekentje over m’n hoofd.”

Door problemen met het landingsgestel komt de kist met horten en stoten aan de grond in Amsterdam. „De stewardessen gillen, jongen!” Na overleg met zijn collega besluit Webbink toch nog maar de aansluitende vlucht naar Eindhoven te pakken. „Komen we bij het opstijgen in een vlucht ganzen terecht. Bij Schiphol meteen weer naar beneden. De piloot zegt: ‘Ik ben verheugd te melden dat de ganzen dood zijn.’ Maar wij hadden op dat moment dat gevoel voor humor totaal niet.”

Onderhuids sluimert het al langer, maar deze momenten doen Webbink bijna 25 jaar geleden besluiten het roer om te gooien.

Banen bij Philips en Shell

„Ik wilde dit niet meer, want ik had een klein kind thuis. Ik was manager bij Philips, met een kantoor in Amerika en Nederland. Daarvoor werkte ik bij Shell en had al in 22 landen gewoond. Maar mijn echte passie in het leven? Dat zijn boten.”

Ik wilde af van de massaproductie. Mijn passie was verschoven naar de grotere, op maat gemaakte boten Hans Webbink

De voormalige wedstrijdzeiler zegt zijn baan op en koopt vlak na de eeuwwisseling sloepenbedrijf Antaris. Maar hij raakt ook daar uitgekeken. „We hadden op een gegeven moment een marktaandeel van 50 procent. Ik heb het in april 2010 verkocht, want ik wilde af van de massaproductie. Mijn passie was verschoven naar de grotere, op maat gemaakte boten.”

In datzelfde jaar doopt hij in Steenwijk het bedrijf Steeler Yachts. Webbinks bedrijf bouwt sindsdien boten waarbij de koper veel inspraak heeft. Zijn werk wordt ook bekroond, want meermaals ontvangt hij de European Powerboat of the Year-award. De nieuwste categorie Steelers bestaat uit oceaanwaardige vaartuigen. „Daar varen ze mee naar Canada.”

Overname Holterman Shipyard

‘Ze’ is in dit geval een beperkt groepje. Van deze zeebestormers, met 26 meter de langste Steelers ooit, zijn er vier besteld. De eerste Ocean Explorer 85 ligt inmiddels in het water.

De bouw van zo’n boot duurt twee jaar. De klant bepaalt hoe elk kastje of wandje eruit komt te zien. Die worden nu ook vervaardigd in Meppel, waar de naam Steeler sinds enkele maanden op de gevel prijkt van het vroegere Holterman Shipyard. De overname van dat failliete bedrijf, vorig jaar, geeft Webbinks onderneming meer mogelijkheden voor de bouw van dergelijke jachten.

Maar wie koopt ze? De lippen blijven op elkaar. „Veel klanten willen heel erg betrokken zijn bij het bouwen van hun boot, maar hechten tegelijk veel waarde aan privacy.” Over het type klant weidt hij echter makkelijk uit.

Enzio Ardesch. Hans en Willem-Jan Webbink in Meppel bij een Ocean Explorer in aanbouw. Foto: Enzio Ardesch

Een boot zonder compromissen

„Niemand heeft een boot nodig. Een huis wel. Of een auto. Maar je koopt een boot alleen als je 100 procent overtuigd bent. Mensen die bij ons komen, hebben hun bedrijf verkocht en denken: nu ga ik gewoon een keer een boot kopen waarbij ik me aan niets meer erger. Ze willen geen compromissen.”

Dan speelt geld geen rol. Voor de nieuwe Ocean Explorers wordt grofweg 6 tot 8 miljoen euro betaald. „Als je focus is om de klant iets te gunnen en de klant heeft de middelen, dan is het budget uiteindelijk niet meer essentieel. Het gaat om het enthousiasme dat ze eindelijk een boot krijgen die precies klopt. Die wél een matras heeft dat lang genoeg is of waar de douche ruim genoeg is.”

Miljoenenjachten: steeds meer kopers uit Amerika

Steeler heeft 110 jachten verkocht. „Noordwest-Europa is onze thuismarkt. Hoe zuidelijker je komt, hoe meer het om design en de buitenkant gaat. Scandinaviërs zijn rationeler in hun koopproces. Zij kijken heel erg naar de inhoud, de intrinsieke waarde van een product.”

Steeds vaker maakt een Steeler de oversteek naar een koper in Amerika. „Maar wij merken ook dat de wereld verandert. Denk maar niet dat onze deals in Amerika nu zo soepel verlopen, wanneer mensen niet weten hoeveel invoerrechten ze moeten betalen.”

Maar er is geen paniek in de tent. Verre van zelfs. Het gaat goed met de vestigingen in Steenwijk en Meppel, waarbij Webbink in de toekomst het liefst een verdere uitbreiding zou zien in die laatste stad. „We hebben een machtig jaar met een vol orderboek. Alle nieuwe modellen slaan aan. Dat is ook best bijzonder.”

Hoge pieken en diepe dalen in de jachtbouw

Naast de hoge pieken zijn er wel degelijk diepe dalen geweest. „De bankencrisis van 2008 verdiepte zich in de jaren daarna en de verkoop van stalen boten verdampte bijna. Ik had in 2014 zoveel geïnvesteerd van de opbrengst van het sloepenbedrijf zonder dat er iets verdiend werd, dat ik dacht: het spreekwoord klopt. ‘Als je miljonair wilt worden in de jachtbouw, moet je beginnen als miljardair.’”

Webbink besluit dan aluminium jachten, zogeheten performanceboten, te gaan bouwen om de concurrentie met de grote merken aan te gaan. Dat bleek de redding. „Dat werd het leeuwendeel van Steeler. Nu hebben we met staal onszelf opnieuw uitgevonden met de Explorers.”

Doelgroep is gewapend tegen tegenslagen

Hij heeft vertrouwen in deze koers, zelfs als de wereldeconomie begint te wankelen. „Onze doelgroep bestaat uit mensen met ruim voldoende middelen. Die hebben zich door ervaring in het leven gewapend tegen tegenslagen. Die groep is zeer resistent en doet geen impulsaankopen. De mensen die wat eerder in hun carrière zitten en een glamoureuze performanceboot willen kopen, zijn wat gevoeliger voor een recessie.”

Een volgende mijlpaal in de geschiedenis van Steeler Yachts is de toetreding van Webbinks zoon Willem-Jan tot het bedrijf als commercieel directeur. „Tot nu toe heb ik dit grotendeels met Yorrith Joosten (sinds vorig jaar directeur, red.) gedaan. Dit geeft natuurlijk wel een enorme energieboost.”

Willem-Jan ging met papa vroeger naar de werf

Willem-Jan herinnert zich nog de zondagen met zijn vader op de jachtwerf. Daar werd de passie voor boten al jong doorgegeven. „Ik ben in mijn vrije dagen het liefst op het water. Maar mijn vader en ik hadden de afspraak dat ik eerst buiten het bedrijf ervaring op zou doen.” Dat gebeurde drie jaar op de Amsterdamse Zuidas.

Vanaf nu gewoon hier, in Meppel en Steenwijk, tussen pakweg tachtig vakmensen. En vader Hans blijft er voorlopig ook nog wel rondlopen. „Ik ben 64, het nieuwe 50. Ik heb nooit rust in m’n lijf. Het is altijd weer een nieuw project waar ik helemaal in opga. Als een klant tevreden wegvaart, denk ik al aan de volgende.”

De koper was zo blij met de boot en wilde een feestje geven. ’s Avonds opstappen in Lelystad, feesten in Oostenrijk en de volgende dag weer terug en aan het werk Hans Webbink

Maar welke klant liet hem in de afgelopen vijftien jaar écht versteld staan? „De naam noem ik niet, maar met een privéjet werd ons team van twaalf personen vanuit Oostenrijk opgehaald. De koper was zo blij met de boot en wilde een feestje geven. ’s Avonds opstappen in Lelystad, feesten in Oostenrijk en de volgende dag weer terug en aan het werk. Ik ben zelf niet eens meegegaan, ik schaamde me dood.”

