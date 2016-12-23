Shirley Piekstra matcht oudere stagiairs met werkgevers

De 'Koos werkeloos' uit het liedje van Het Klein Orkest is de naamgever van het bedrijf ErvarenKOOS van Shirley Piekstra (38) uit Amsterdam-Noord. Ze zat, na een aantal banen in de organisatie en communicatie, een tijd thuis. Ze stuurde 6.000 sollicitatiebrieven en kreeg even zoveel afwijzingen. "Vaak werd ik wel uitgenodigd voor een gesprek, maar de voorkeur ging dan uit naar iemand die jonger was. En ik ben niet eens veertig. Wat ik terughoorde, was dat ik te veel ervaring had, een te brede ervaring, of te duur was. Of ik was met twee kleine kinderen thuis niet flexibel genoeg."

Shirley kon zich niet voorstellen dat ze nu al te oud zou zijn om te werken. "Ik moet nog dertig jaar." Ze vroeg zich af of het niet mogelijk is om op hogere leeftijd stage te lopen bij een bedrijf. "Dat ik dan zo gigantisch mijn best zou doen, dat ze niet zonder me zouden kunnen en ik een baan zou krijgen." Eigenlijk dus net zo als met jonge stagiairs, die via school stagelopen en vervolgens in een baan rollen.

Boterham

Shirley kwam erachter dat wat ze wilde, eigenlijk nog niet bestond. Dus ging ze het zelf organiseren. Nu er is een website waarop potentiële stagiairs, veelal 40-plussers zich kunnen aanmelden. Werkgevers die een ervaren stagiair zoeken, kunnen voor 195 euro naar een (automatische) match zoeken. Voor 300 euro meer gaat Shirley zelf op zoek. Dat is haar verdienmodel. Daarnaast is ze op zoek naar fondsen die haar initiatief zouden kunnen ondersteunen. "Ik hoef er geen tweede huis uit te krijgen, maar een boterham eraan verdienen, zou leuk zijn."

NUG'ers

Of het arbeidsrechtelijk wel mag, verschilt van geval tot geval. Ze heeft veel potentiële stagiaires in het bestand die wel werkloos zijn, maar het recht op de uitkering hebben verloren: de zogenaamde NUG'ers (niet-uitkeringsgerechtigden, red.). Herintredende moeders kunnen ook een doelgroep zijn.

De eerste stagiair die ze heeft gekoppeld, is de 62-jarige Petra, die een WW-uitkering heeft. "Voordat dat kon, zijn er veel brieven heen en weer geweest tussen werkgever en uitkeringsinstantie." Nu is Petra aan de slag bij een onlinebedrijf met veel twintigers. "Er zit inderdaad qua leeftijd een groot gat tussen haar en de whizzkids. Maar wat ze nodig hadden, was iemand met ervaring en visie en dat bleek een uitstekende match."