Je omarmt Biercafé De Goudse Eend of je vindt het helemaal niets. Recensies op Google (gemiddelde score 4,6) laten zien dat er maar weinig zit tussen jubelende lofzangen en ongezouten kritiek. Eigenaar Jeroen Carol-Visser dient mensen die zijn zaak er niet waarderen in niet mis te verstane woorden van repliek.

Een kleine greep uit de reacties van Jeroen op 1-sterrenrecensies, bijvoorbeeld van iemand die klaagde over de grootte van de glazen: ‘Er staat bier van 12 procent op de tap, hoezo wil je een halve liter? Wil je dood?’ En op een recensie waarin iemand schrijft nooit meer een stap over de drempel te zetten in het café: ‘Ik beschouw de ‘hier komen we nooit meer terug’ als belofte. Ik blij. Jij blij.”

Over het algemeen zijn er veel positieve recensies, maar af en toe staat er een 1-ster recensie tussen. Die omschrijft vaak hoe een klant of groepje klanten uit de zaak wordt gezet. Jeroen reageert op alles, schrijft het AD. ,,ls een recensie slecht, dan moet je erop antwoorden: waarom hebben ze zo gereageerd?”

Strenge huisregels in speciaalbiercafé

Jeroen omschrijft zijn speciaalbiercafé als een ander type café dan de cafés op de Markt in Gouda. ,,Geen vaste bieren, geen pils op tap, altijd nieuwe smaakjes. Dat is wat ik doe, ik verkoop geen bier, ik verkoop smaakjes.”

Als jij hier binnenkomt terwijl ik aan het serveren ben en iemand zegt ‘hey doe eens drie bier!’, ja sorry, dan is het antwoord nee Jeroen Carol-Visser Eigenaar De Goudse Eend

Daarom dat hij het ook belangrijk vindt om te reageren op de recensies. ,,Men komt hier, gaat zitten, kiest een speciaalbiertje en geniet van een mooi smaakje. Maar als jij hier binnenkomt terwijl ik aan het serveren ben en iemand zegt ‘hey doe eens drie bier!’, ja sorry, dan is het antwoord nee.”

Jeroen ziet zijn speciaalbiercafé als een plek waar iedereen naartoe kan komen, ook alleen. ,,Er zijn altijd anderen met wie je in gesprek kan komen, maar je wordt niet lastiggevallen en dat is ook waarom ik hier redelijk streng ben op mijn huisregels.”

Eigen visie van horecaondernemer Jeroen

Volgens Jeroen zijn de 1-ster recensies allemaal hetzelfde. ,,Er gebeurt iets en ze worden aangesproken op hun gedrag en daar zijn ze boos over en dan schrijven ze een 1-ster recensie.” Hij begrijpt wel dat mensen zulke recensies plaatsen als ze boos zijn, maar legt toch graag zijn eigen kijk erop uit. ,,Lees de 1-ster recensies maar, ze zijn allemaal omdat ik heb ingegrepen in het gedrag, en daar reageer ik dus op om even te vertellen wat er nou echt aan de hand was en hoe mijn visie erop is.”

Of hij door deze reacties misschien minder klanten krijgt, daar maakt Jeroen zich geen zorgen. ,,Juist door te reageren, en juist door te vertellen hoe het hier gaat, weten gasten van buitenaf ‘oh, kijk, die heeft een visie’.”

Dat hij de waarheid vertelt op een botte manier zorgt voor twee dingen: dat lastige klanten wegblijven en zijn vaste klanten blijven Erwin Wijman Marketing expert

Marketingexpert Erwin Wijman is het hiermee eens. ,,Dat hij de waarheid vertelt op een botte manier zorgt voor twee dingen: dat lastige klanten wegblijven en zijn vaste klanten blijven, en dat je ziet dat hij een hart heeft voor zijn zaak en dat hij dat ook heeft voor zijn klanten. Dan wordt de kroeg een soort huiskamer.”

Geloofwaardige recensies

Naast het feit dat het positief is dat hij een hart heeft voor de zaak en zijn klanten, vindt Erwin het ook positief dat Jeroen zo de zaak ‘in leven houdt’. ,,Mensen gaan toch af op plekken waar recente recensies over te vinden zijn.”

Ook kaart Erwin aan dat het goed is om te reageren zodat mensen weten dat ze wat kwijt kunnen en dat het ook wordt gelezen. Daarnaast geeft hij aan dat een slechte recensie eigenlijk helemaal niet erg is: ,,De goede recensies worden er alleen maar geloofwaardiger van.”

Aan het einde van de dag heet Jeroen alle mensen die een 1-ster recensie hebben achtergelaten welkom. Zolang ze zich maar aan de huisregels houden.

Screenshot Google Reviews

Screenshot Google Reviews

