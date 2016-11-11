Spannende tijden voor pluimveehouders

Pluimveehouders in de regio Brabant houden hun hart vast nu er ook in Nederland watervogels met vogelgriep zijn gevonden, zo schrijft BN De Stem. „Ophokken is goede voorzorgsmaatregel.”

De 5.000 hoenders die op de Walnoothoeve in Hoeven doorgaans lekker buiten scharrelen, zitten nu verplicht binnen.

Sinds woensdag geldt er een ophokplicht voor bedrijven die pluimvee houden voor de productie van vlees of eieren. Dit omdat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde watervogels de besmettelijke variant van vogelgriep H5N8 is vastgesteld. In Nederland zijn bij Monnickendam ook enkele watervogels gevonden die besmet zijn met deze variant.

Ophokplicht"Het zijn spannende tijden", zegt eigenaar Geert van der Kaa van de Walnoothoeve. "We houden ons hart vast." Het ophokken op zich is voor hem niet het grootste probleem. "We kunnen de hoenders tijdelijk onderbrengen in landbouwtunnels en hokken." Het wordt pas echt vervelend als er echt een uitbraak van de vogelgriep komt en er vervoersverboden worden ingesteld. "Dan moet ook onze streekwinkel dicht, want dan mag er niemand meer op het erf komen. Bij de vorige uitbraak zijn we twee weken dicht geweest. Dat is echt niet leuk." Van der Kaa is nu ook extra voorzichtig. "We hebben zelf een slachterij, maar slachten voor derden doe ik nu even niet. Dat is te risicovol."

De legkippen van Joost van der Riet uit Dinteloord komen sinds gisteren ook niet buiten. "De ophokplicht is een goede voorzorgsmaatregel", meent hij. "Beter dit dan een uitbraak van vogelgriep." De kippen op zijn pluimveebedrijf zitten 's nachts altijd binnen. "Dan krijgen ze eten en komen ze vanzelf." De deur blijft de komende tijd dicht. Wel kunnen de kippen nog terecht in de zogeheten wintertuin. "Sinds de eerste grote uitbraak van vogelgriep in 2003 moeten alle pluimveehouders met vrije uitloopkippen een overkapt gedeelte buiten hebben, de wintertuin noemen we dat."

HygiënePluimveehouders wordt aangeraden extra te letten op hygiëne. "De besmetting kan al komen van vogelpoep die uit de lucht valt", stelt Mark de Jong van ZLTO. "Komt dat in de buurt van de vrije uitloopkippen, dan bestaat het risico dat de hele pluimveestapel geruimd moet worden. Daar zit je niet op te wachten."

Hoe lang de kippen binnen moeten blijven is niet bekend.