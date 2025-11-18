Ondernemers supporten Spijkerbroekengala 2025: ‘Voor kinderen die het niet zo goed hebben, dáár doen we het voor’

Een gala, loterij, veiling, artiesten, tien goede doelen, 500 bezoekers én iedereen in spijkerbroek: dat zijn de ingrediënten van het Spijkerbroekengala 2025. De opbrengst gaat naar kleinschalige goede doelen voor kinderen en jongeren. Medeorganisator Marco Peek: „We willen het laagdrempelig en intiem houden, het moet vooral een leuke avond worden.’’

Hij heeft twee gezonde dochters, van 14 en 16. En de jonge mensen in zijn directe omgeving gaan ook goed. „Maar ik weet dat er genoeg kinderen zijn die uit arme gezin komen waarin het niet vanzelfsprekend is om de verjaardag te vieren. Of kinderen die een slechte gezondheid hebben. Dáár doen we het voor. Met alle respect voor de grote goede doelen die een groot kantoor hebben, maar we hebben bewust gekozen voor kleinschalige doelen, zodat er niks aan de strijkstok blijft hangen’’, aldus Peek. Samen met broer Rob is hij eigenaar van Brothers Horeca Groep uit Bunnik. De groep heeft verschillende restaurants en evenementenlocatie in Utrecht en omgeving.

2024: ruim 320.000 euro

Een los ticket voor het gala – dat dit jaar de naam ‘Feria los Jeans’ heeft meegekregen - kost 200 euro, een tafel voor tien personen kost 2000 euro. De opbrengst vorig jaar: netto ruim 320.000 euro. Het gala – een uniek concept zonder evenementenbureau - is een initiatief van bevlogen ondernemers die jaarlijks belangeloos ANBI-gecertificeerde goede doelen steunen die het verschil maken voor kinderen. De opbrengst gaat volledig naar hen en wordt ingezet voor onderzoek en praktische hulp aan kinderen in Nederland.

Kanjerketting

Als voorbeeld van een goed doel noemt Peek de Kanjerketting, een speciale ketting voor kinderen met kanker. De ketting bestaat uit Kanjerkralen die verschillende behandelingen, onderzoeken en gebeurtenissen vertegenwoordigen. Elke kraal symboliseert bijvoorbeeld een chemokuur, bestraling, scan, operatie of goede en slechte dagen. Peek: ,,Zo’n ketting an sich is natuurlijk niet zo duur, maar je moet het wel kunnen faciliteren. Met een relatief klein bedrag kun je veel geluk brengen.’’ Een ander goed doel is de Droom van Schalkwijk, een ouderinitiatief in het groen met wonen, dagbesteding en een familiehuis. Dit huis is bedoeld voor matig/ernstig verstandelijk beperkte jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Peek: ,,Een sponsor bracht dit goede doel binnen, een prachtig project. Voordat we een doel aan ons gala binden, gaan we in gesprek en willen we ook altijd graag weten waar ze behoefte aan hebben. De Droom van Schalkwijk bleek grote behoefte te hebben aan een stretchtent , die ze voor het huis kunnen neerzetten. Dan zeggen ze we zo’n bedrag toe.’’

Laagdrempelig, dus in spijkerbroek

Het idee voor de eerste editie van het Spijkerbroekengala ontstond in 2014. Bob, de man van ondernemer en stichtingsvoorzitter Esther Herber las een stuk in de krant over het feit dat een op de zeven kinderen zijn of haar verjaardag niet kan vieren. Zij wilde zich daar niet bij neerleggen en zocht contact met Marco Peek, een bevriende horecaondernemer. Ze besloten een benefietavond te organiseren voor Jarige Job, met eten en drinken en entertainment. Peek: ,,Gala’s hebben een bepaald imago, met iedereen in pak of mooie jurk. Wij vonden dat niet passen en besloten er het Spijkerbroekengala van te maken. Het is wat ons betreft een zeer laagdrempelige en bijzondere manier om kinderdoelen te helpen.’’

We hebben een recordbedrag binnengehaald en weten hoeveel kinderen wij hiermee kunnen helpen. Dat heeft ons doen besluiten om door te gaan. Marco Peek Mede-organisator Spijkerbroekengala

Prijzen: van week vakantiehuis tot cruise

Aanvankelijk leek het een eenmalig initiatief te worden, maar de eerste editie was zo succesvol dat werd besloten er een jaarlijkse traditie van te maken. Sommige gasten zijn bij elk gala aanwezig geweest. De opbrengst wordt bijeengebracht via de verkoop van tickets en tafels, een loterij en een veiling. Wat mensen kunnen winnen? Van hockey- en golfclinic tot cruise naar Scandinavië of een week in een vakantiehuis voor tien personen in Spanje. Peek: „We doen dit met een hecht team, want daar draait het ook om: het familiare gevoel. Na de tiende editie vorig jaar hebben we als bestuur even stilgestaan bij de vraag of we nog moeten doorgaan. Of dat we een alternatief moesten verzinnen. Het kost best veel tijd en we willen ook niet in herhaling vallen. Maar al snel kwamen we tot de conclusie om niet te stoppen. Het was vorig jaar weer een hele bijzondere avond. We hebben een recordbedrag binnengehaald en we weten hoeveel kinderen wij hiermee kunnen helpen. Dat heeft ons doen besluiten om door te gaan. Het zou mooi zijn om weer zo’n mooi bedrag op te halen.’’