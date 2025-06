Broers Bart en Mark bouwen familiebedrijf uit met hulp van Guus Hiddink

Bart en Mark van Oorschot sleutelen elke dag aan het gelijknamige familiebedrijf. Van Oorschot Aluminium is daardoor uitgegroeid tot een serieuze speler in de branche. De broers doen het op z’n Hiddinks: ‘We staan tussen de mensen’.

Nog één keer willen de broers een forse uitbreiding doen en dan is het familiebedrijf Van Oorschot Aluminium waar het volgens hen moet zijn, schrijft het ED.

Dan hebben Bart en Mark het bedrijf dat opa Frans 64 jaar geleden in zijn woning in Helmond begon, uitgebouwd tot de onderneming die de broers voor ogen hadden toen ze de zaak van vader Karel overnamen: een serieuze speler op de markt van productie van aluminium ramen, deuren, vliesgevels, schuifpuien en vouwwanden.

En serieus kun je het bedrijf wel noemen. Hun kozijnen en andere producten werden de afgelopen jaren al gebruikt bij fraaie projecten in Helmond, op het oude Campinaterrein in Eindhoven en in Geldrop. Een van de komende grote projecten is de nieuwbouw van het Tilburgse ziekenhuis ETZ Elisabeth.

Opvolging geen uitgemaakte zaak

Als kleine jochies werden Bart (nu 42) en Mark (40) beiden door hun vader op zaterdag wel eens meegenomen naar de fabriek en het was niet meer dan logisch dat ze daar hun eerste bijbaantje zouden hebben. Maar dat de broers tien jaar geleden hun vader zouden opvolgen als directeur van Van Oorschot Aluminium, was pakweg twee decennia terug echt geen uitgemaakte zaak.

„Ik heb commerciële economie gestudeerd en ben aan de slag gegaan bij de Rabobank”, vertelt Bart. „Maar na een paar maanden realiseerde ik dat dat niks voor mij was. Ik dacht toen: ik kan beter pa gaan helpen, die heeft altijd wel handjes nodig.’’

En ook Mark was eerst een andere weg ingeslagen: „Ik ben international business gaan studeren in Maastricht. Maar ik vond dat ik daar iets te veel in de studieboeken bleef hangen. Dus na twee jaar ging ik terug naar Helmond en schreef ik me in voor een studie bij Fontys. Maar toen zei mijn vader: je gaat niet een jaar thuiszitten, dan kom je maar in de zaak werken.’’

Van acht naar tachtig man

Er zijn nog twee broers in het gezin Van Oorschot, Bas en Rob, maar die zijn wel hun eigen weg gegaan. „Er is ook nooit gesteld dat een van ons het bedrijf moest overnemen. Het is toevallig zo gelopen. Er zijn ook nooit scheve gezichten geweest. En Bas en Rob hebben ook mooie functies in de organisaties waar zij werken.’’

En dus voeren Mark en Bart samen de directie. Mark is verantwoordelijk voor calculatie en werkvoorbereiding, Bart is meer de man van acquisitie en toezicht op montage en service.

„Toen we het bedrijf overnamen had vader acht man op de loonlijst staan, waaronder Mark en mij. Nu hebben we tachtig tot honderd mensen in dienst, waarvan zo’n 30 procent tot de flexibele schil behoort.’’

Als Guus Hiddink tussen de mensen

Volgens Mark heeft Van Oorschot een echte Brabantse cultuur: „Een platte organisatie. Ik vergelijk ons wel eens met Guus Hiddink. Wij staan tussen de mensen. En alleen als het moet, als er beslissingen genomen moeten worden, staan we erboven.’’

Niet alleen het personeelsbestand groeide het afgelopen decennium enorm, dat geldt ook voor het machinepark. „We hebben fors in machines, software en automatisering geïnvesteerd.’’

Zo kwam er ruim een jaar geleden een zogenoemde doorloopmachine, die terwijl het personeel al naar huis is volautomatisch aluminium profielen bewerkt en op maat zaagt. Zodat ze de volgende morgen klaarliggen om tot kozijnen te worden geperst. „En we hebben net een robot gekocht waarmee we straks in Nederland voorop lopen. Een productiestraat, die met vijf armen de rubbers in de profielen kan duwen’’, zegt Bart.

1500 vierkante meter extra voor Van Oorschot Aluminium

Die robot komt volgend jaar pas binnen, en dat is misschien maar goed ook. Want het gebouw aan de Waterbeemd is door al die nieuwe machines overvol.„We hebben hier 2400 vierkante meter voor de productie, en zo’n 300 aan kantoorruimte. We hebben in de loop der jaren alles om het oorspronkelijke pand heen erbij gekocht en volgebouwd, en al een extra verdieping voor de kantoren erop gezet. Gelukkig kunnen we dit najaar uitbreiden met een pand aan de Grasbeemd, waar we 1500 vierkante meter extra krijgen voor productie, opslag en kantoor.’’

Na die uitbreiding gaat de focus op optimalisering van het productieproces, een verdere groei staat niet op de planning. Vader Karel kan tevreden zijn over zijn zoons, en is dat volgens de broers ook. „Hij is nog steeds vaak hier, verricht hand- en spandiensten voor de logistiek en regelt dingen in en om het pand. Hij ziet alle veranderingen natuurlijk ook, en is hartstikke trots. En dat zou opa ook zijn, denken wij.’’