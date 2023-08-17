TenneT creëert wat ruimte op overvolle stroomnet in Drenthe

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT gaat een koppelstation voor het stroomnet in Drenthe zwaarder belasten. Zo komt in één klap 46 megawatt aan capaciteit vrij. Dit is ongeveer een vijfde van de totale elektriciteitsvraag in de regio, waardoor er tijdelijk weer wat ruimte is op het overvolle net in de provincie.

TenneT kondigde eerder nog een tijdelijke stop aan in Drenthe voor nieuwe bedrijven die een aansluiting op het net of verzwaring van hun connectie wilden. Sinds november vorig jaar komen grote partijen die zoiets aanvragen op een wachtlijst te staan. Dat was voor TenneT ook aanleiding om onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen.

De maatregel die TenneT nu neemt, lijkt goed nieuws voor partijen die op de wachtlijst staan. De lokale netbeheerders Enexis en RENDO zijn momenteel nog aan het doorrekenen wat de extra capaciteit precies betekent voor hen.

Tijdelijk soelaas

Tennet waarschuwt evenwel dat de stap slechts tijdelijk soelaas zal bieden. Volgens de netbeheerder is al "duidelijk dat de vraag van grootverbruikers zo groot is dat binnenkort de maximale capaciteit van het regionale net opnieuw wordt bereikt".

In meerdere delen van Nederland zit het stroomnet vol en kampen netbeheerders met knelpunten, waardoor bedrijven die veel stroom verbruiken moeten wachten tot ze een aansluiting kunnen krijgen. Dat komt door de komst van tal van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie.

Spitsmijden

Al die verduurzamingsinitiatieven gaan soms sneller dan dat netbeheerders hun netten kunnen uitbreiden. TenneT heeft al aangekondigd komende jaren miljarden te investeren in structurele netuitbreiding. In Drenthe werkt TenneT bijvoorbeeld samen met de lokale netbeheerders aan nieuwe hoogspanningsstations bij onder meer Veenoord, Meppel en Hoogeveen. Het duurt alleen nog een tijd voor dit allemaal klaar is.

De netbeheerders roepen bedrijven in de tussentijd op om het net op drukke momenten te ontlasten door zogenoemd spitsmijden. Dat betekent dat ze flexibeler worden in hun energieverbruik door op tijden dat het rustiger is op het net meer stroom af te nemen en als het druk is juist minder.