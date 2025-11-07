Van BN’ers tot het Koninklijk Huis: Naomi bezorgt met familieassistenten exclusieve gezinnen een stressvrij leven

Van drukke ondernemers en ceo’s tot bekende Nederlanders, adel en het Koninklijk Huis: allemaal staan ze in de rij bij Naomi Plijnaar. Met The Family Assistant biedt ze met getrainde familieassistenten oplossingen voor een zo gewilde, perfecte werk-privébalans. „Wij ontzorgen zodat onze klanten floreren op professioneel vlak én thuis.”

Als mede-eigenaar van een nannybureau werd Naomi Plijnaar vijf jaar geleden op het spoor gezet van een nieuwe onderneming, gespecialiseerd in family assistants. „We kregen zo vaak de specifieke vraag naar medewerkers die gezinnen kunnen ondersteunen bij het organiseren van hun huishouden en soms een deel zakelijk, dat ik dacht: hier moet ik iets mee”, vertelt ze. „Ik wist dat in Amerika en Groot-Brittannië dergelijke assistanten al vrij gebruikelijk waren. Het leek me supertof hier ook zoiets op te zetten.”

Inmiddels is The Family Assistant een florerend bedrijf, dat honderden assistenten en nanny’s heeft opgeleid en geplaatst bij gezinnen. Het afgelopen jaar vormde het voorlopige hoogtepunt: „We zijn extreem gegroeid, met zeventig procent. Mede doordat we beter vindbaar zijn via Google Advertising, maar onze belangrijkste kracht is toch wel de mond-tot-mondreclame. In plaatsen als Aerdenhout, Bentveld of Wassenaar zijn we gestart met één familie, waarna onze diensten zich als een grote olievlek verspreiden. Bijna dagelijks heb ik mensen aan de telefoon die refereren aan een bestaande klant. Het mooiste compliment dat je kan krijgen.”

Naomi onderneemt vanuit eigen ervaring

Zelf heeft ze de meerwaarde ervaren toen ze zo’n tien jaar werkte als nanny en assistent, onder andere binnen het gezin van een ceo van een groot bedrijf. „In die tijd heb ik voor een groot deel hun gezinsleven gerund. Daarbij ben ik zelf ook ondernemer en heb ik drie zonen. Dus ik weet wat er allemaal komt kijken bij het hebben van een carrière en een gezinsleven. Beide verdienen maximale aandacht, maar dat is niet altijd een gemakkelijke combinatie.”

Volgens Naomi kan men door de quality time die overblijft een leukere ouder zijn en een meer effectieve ondernemer of werknemer. „Family assistants bieden zoveel voordelen voor een goede werk-privébalans. Vooral rust en minder stress, omdat je weet dat thuis alles in goede handen is. Je kan een succesvolle ceo zijn, maar als je steeds essentiële meetings moet laten schieten omdat je je kind van het kinderdagverblijf moet halen, werkt dat niet. Dan ben je niet voldoende gefocust op je werk en ook niet in je huiselijke kring. Dan schiet je op beide vlakken tekort. Wij ontzorgen zodat onze klanten floreren op professioneel vlak én thuis.”

The Family Assistant richt zich op exclusieve nichemarkt

Familieassistenten hebben met name aansturende taken, die kunnen variëren per klant. „We leveren maatwerk, maar iedereen wordt opgeleid om van alles te kunnen regelen. Ze passen niet op de kinderen, dat doen onze nanny’s. Ze brengen kinderen wel naar school of activiteiten. Moet er iets speciaals meegenomen worden naar school? Dan zorgen zij daarvoor, net als voor voorraadbeheer, dat er gekookt wordt en het huis representatief is. Ze regelen vakanties en vliegen soms vooruit naar Ibiza om te zorgen dat de koelkast gevuld is en de kamers op orde zijn. Een nanny is zelfs een jaar meegegaan op wereldreis.”

Naomi’s bureau richt zich voornamelijk op een exclusieve nichemarkt, waarbij ceo’s, ondernemers, bekende Nederlanders, de adel en het Koninklijk Huis behoren tot haar klantenkring. Daar horen hoge standaarden bij. Iets wat ze vanaf het begin nastreeft. „Ik dacht: ik wil een knettergoede, professionele service bieden. De beste op dit vakgebied, met perfect opgeleide medewerkers. Waardoor family assistants als deze onmisbaar worden in onze maatschappij.”

Sollicitanten én families onboarden

Het bureau zet in op hoge kwaliteit. Dit begint bij een zorgvuldige selectieprocedure, waarbij toekomstige medewerkers zo breed mogelijk – tot aan sociale media aan toe – worden doorgelicht. „We zijn extreem selectief, van de honderd kandidaten gaan er twintig door en dan reken ik nog ruim”, vertelt de ondernemer. Een belangrijke voorwaarde is levenservaring. In zo’n servicegericht vak een essentiële factor, redeneert Naomi. „Ze moeten niet alleen voorkomend, flexibel, betrouwbaar, discreet en goed op de hoogte van etiquette zijn, maar ook tegen een stootje kunnen als de druk hoog is of de werkgever een mindere dag heeft.”

Ook klanten worden strikt geselecteerd. Zo bedankte ze onlangs voor een familie, waar ze een minder goed gevoel bij had. „Dat is natuurlijk een onwijze luxepositie, dat je kan weigeren. We hebben geleerd van eerdere ervaringen, waarbij we ondanks twijfels toch met families in zee gingen. Dit liep fout. We zijn professioneler geworden in onze keuzes. Omdat we voor duurzame relaties gaan, maar ook omdat we onze medewerkers een fijne werkgever gunnen.” Zo worden niet alleen nanny’s en assistenten getraind door het bedrijf, maar worden ook families een uitgebreide onboarding. „We begeleiden en ondersteunen ze op diverse vlakken. Van het sollicitatiegesprek tot de do’s en dont’s.”

Uitbreiden naar buitenland, bedrijven en senioren

In AI-matching van cliënten en assistenten, wat sommige andere aanbieders inzetten, gelooft Naomi niet. Liever doen zij en haar team de werving, selectie en plaatsing persoonlijk. „Juist omdat betrouwbaarheid en discretie met stip op één staat bij ons, nemen we daar geen enkel risico mee. Dit werk gaat heel erg om het zien van details, het aanvoelen van karakters en het vinden van de juiste klik. Dankzij al ons voorwerk hebben we een bijna 100 procent slagingskans in matches.”

Nu het concept van The Family Assistant staat, wil de onderneming komend jaar inzetten op grootse uitbreiding. Naast internationale expansie – onder meer in België, Dubai en Qatar – heeft het de eerste stappen gezet op het gebied van senioren en bedrijven. „Laatst deed een internationaal bedrijf een aanvraag voor maar liefst driehonderd nanny’s en family assistants. Dat is voor ons te veel om de kwaliteit te waarborgen, maar we zien daar wel toekomst in. Steeds meer organisaties bieden al verschillende opties voor een goede werk-privébalans, daar passen wij perfect tussen.” Ook een cleaning-tak, met professionele schoonmakers is in de maak. Naomi opgetogen: „Binnenkort kunnen we wereldwijd een complete, hoogwaardige dienstverlening aanbieden die elk huishouden ontzorgt.”