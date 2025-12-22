Voor Boska Food Tools is nieuwe producten ontwikkelen die functie en design combineren synoniem aan succesvol ondernemen. „Door onszelf steeds opnieuw uit te vinden, blijven we relevant en kunnen we groeien.” En met succes: de jaaromzet bedraagt 25 miljoen euro en het bedrijf is ‘zeer winstgevend’.

Met zo’n 45 medewerkers is Boska in meer dan honderd landen actief, zowel via retailers als de eigen webshop en online marktplaatsen. Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Amerika zijn kernmarkten en in laatstgenoemd land is Boska ook fysiek aanwezig. Tegenwoordig ligt de focus bij het bedrijf uit 1896 op food tools voor onder meer kaas, pizza, chocola, vlees en vegetarische producten. Op alle producten geeft het bedrijf levenslange garantie als onderdeel van de duurzame bedrijfsvoering.



„Onze jaaromzet bedraagt 25 miljoen euro en we zijn zeer winstgevend”, vertelt ceo en mede-eigenaar Maurijn Legein. Van één product wil hij de volumes wel delen: „Jaarlijks verkopen we inmiddels meer dan een half miljoen kaasschaven.”

Uit de keukenla en op de eettafel

Aan wat Boska doet én laat ligt een duidelijke visie ten grondslag. „Wij vinden dat de wereld mooiere en betere producten verdient. Daar willen wij graag voor zorgen als het om food tools gaat. Daaronder verstaan we alles wat je uit de keukenla haalt om op de eettafel te leggen om het daar te gebruiken. Zo is ook voor onszelf heel duidelijk welke nieuwe productgroepen wel en niet bij ons passen.”

Voortdurende productinnovatie loopt als een rode draad door de bedrijfsvoering. „Je moet als bedrijf jezelf blijven en je van daaruit steeds weer opnieuw uitvinden”, is Legein stellig. „Wij zijn ooit als ijzersmederij begonnen en we maken nog steeds veel producten waarvoor ijzer moet worden gesmeed. Maar als we hoefijzers waren blijven maken, waren we nu waarschijnlijk niet meer relevant geweest. Door onszelf steeds opnieuw uit te vinden, blijven we relevant én kunnen we groeien. Want een bedrijf dat niet groeit, staat stil en gaat dood.”

Innovatie als startpunt voor Boska

Voor nieuwe food tools kan de inspiratie komen uit trends. Liever nog bedenkt het bedrijf iets wat er nog niet is in de markt, vanuit het idee dat zo’n product dan ook echt uniek is. De mogelijkheden van zo’n idee worden met behulp van data onderzocht. Vervolgens zijn de collega’s van de afdeling productontwikkeling aan zet.



„Alles er omheen is heel belangrijk, maar innovatie is ons startpunt en ons kloppend hart. Als we niets nieuws bedenken, staan we stil en houdt het vroeg of laat op”, is Legein duidelijk. Productontwikkeling noemt hij een spel tussen design, creativiteit en commercie. „Op enig moment komen daar de eerste schetsen uit en die worden 3D geprint. Zo krijgen we er gevoel bij en daarna kan de volgende stap worden gezet: uitzoeken of het product daadwerkelijk gemaakt kan worden. Als we in de eerste samples nog steeds brood zien, dan gaat het in productie en gaan we het verkopen.’



Inspiratie van Apple en Rituals

Boska laat zich inspireren door wat bedrijven in andere sectoren doen. Legein noemt de designfilosofie van Apple als voorbeeld: producten die bij elkaar horen en waar mensen er meer van willen hebben. „Rituals is een ander mooi voorbeeld. Hun producten zijn heel giftable dankzij de verpakkingen en de branding eromheen.”

De mensen die de producten bedenken en ontwerpen zijn voor de innovatie onmisbaar. Bij Boska zijn dat veel voormalige stagiairs en trainees. „Ons hoofd design is gepokt en gemazeld door haar werk. Drie van de vier mensen in haar team zijn als stagiair of trainee bij ons begonnen. Dat we B Corp-gecertificeerd én hofleverancier zijn, maakt ons aantrekkelijk voor jongere werknemers. Bovendien hebben we goede contacten met onderwijsinstellingen.”

Successen zoals pizzasnijders en chocoladefonduesets

Niet alles wat Boska bedenkt, wordt een succes. Fouten maken en daarvan leren wordt zelfs gestimuleerd om innovatie op gang te houden. Servies bleek bijvoorbeeld een brug te ver, omdat de markt daarvoor overvol is en het lastig is om daarin uniek te zijn. Producten in trendkleuren maken werd ook geen succes omdat die al heel snel achterhaald raken.



Successen zijn er uiteraard ook. Maurijn Legein noemt in dat verband de productlijn met chocoladefonduesets als voorbeeld. „Voordat onze designers zo’n fondueset gaan ontwerpen, zorgen we dat ze eerst alles over chocola weten. Daarom weten ze dat het bij te hoge temperaturen bitter wordt of aanbrandt en bij te lage temperaturen niet genoeg smelt. Zo’n fondueset moet dus niet elektrisch zijn, maar au bain-marie als basis hebben. Dat is immers de beste manier om chocola te smelten. Bovendien hadden we al kaasfondues, dus we begonnen niet op nul en het was voor de consument logisch dat wij met chocoladefondues kwamen.”

Nog een succesnummer: de pizzasnijder. „Veel bijzonders was er wat dat betreft niet op de markt. Daarom hebben wij een prijspunt in het midden gekozen en onze kennis van snijden en design aangewend om een pizzasnijder te maken die niet wiebelt, stevig snijdt én die er zo goed uitziet dat je hem graag op tafel legt.”

Advies: doe niet alles

„De grootste valkuil is dat je opgeeft”, zegt Legein over de aanpak van Boska. „Producten met levenslange garantie maken is uiteindelijk niet zo moeilijk. Ze ook betaalbaar houden is de grote uitdaging, maar dat kan dus wel.”



Hij raadt andere bedrijven verder aan om niet alles te willen doen. „Als wij alles gaan ontwerpen wat in de keukenla ligt, verliezen we onze focus. Daarom houden wij het bij alles wat je vanuit die keukenla op tafel legt.”