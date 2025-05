Hoe nu verder met De Librije na overlijden Jonnie Boer? ‘Loyaliteitsgevoel zal heel sterk zijn’

Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat sterrenchef Jonnie Boer op zestigjarige leeftijd is overleden. Zoon Jimmie (24) en dochter Isabelle (21) lieten op Instagram weten hun vader trots te gaan maken. Ze zaten nog midden in de overname van het familiebedrijf De Librije. Hoe gaat dat de komende tijd verder? „Volgen ze hun eigen hart of het familiehart?”

Lees verder onder de advertentie

„Het is een heel groot verlies voor de familie en alle collega’s”, zegt Esther Reinders, opvolgerscoach voor familiebedrijven. „Er zijn verschillende afslagen die de familie nu met het bedrijf kan nemen, waar ze rustig met elkaar over na moeten gaan denken. Ik kan mij heel goed voorstellen dat ze nog helemaal niet bezig zijn met het vervolg. Hoe het nu technisch verder gaat. Dat vraag ik mij ook af.”

Reinders schreef in een reeks expertblogs voor De Ondernemer over de op handen zijnde bedrijfsopvolging van De Librije en volgde de familie daarmee op de voet. Jonnie en Thérèse spraken in 2023 uit het familiebedrijf langzaam over te gaan dragen aan de kinderen. Daarvan maakte Omroep Max begin dit jaar een docureeks, De Opvolging. Inmiddels zijn zoon Jimmie (24) en dochter Isabelle (21), samen met chef-kok Nelson Tanate (33), mede-eigenaar van De Librije.

Lees ook: Sterrenchef Jonnie Boer (De Librije) overleden

Lees verder onder de advertentie

Loyaliteitsgevoel bij Jimmie en Isabelle

Met het overlijden van Jonnie komt de druk ineens bij de nieuwe generatie te liggen, stelt Esther. „Jimmie deelde al snel een bericht op Instagram waarin hij zei dat hij zijn vader trots gaat maken. Dan denk ik wel: och jongen, nu heb je misschien het gevoel dat je helemaal geen keuze hebt. Loyaliteitsgevoel zal hierdoor nog alleen maar sterker worden.” Esther hoopt dat de kinderen de ruimte blijven voelen om hun eigen weg te vinden. „En dat ze ook de ruimte voelen om het níét te willen doen.”

Sommige mensen kunnen het gevoel hebben dat ze het familiebedrijf voort moeten zetten om te overleven

Want de kinderen waren nog in opleiding en aan het onderzoeken wat ze willen. „Die overname lijkt nu ineens een voldongen feit. Maar het kan voor de kinderen ook als een enorme erkenning voelen om het familiebedrijf verder te runnen. Soms zie je bij kinderen dat ze nog heel erg op zoek blijven naar die erkenning van hun ouders. De vraag die ik in zulk soort gevallen altijd stel: volg je je eigen hart of het familiehart? Loyaliteit is lastig te definiëren en is iets biologisch. Sommige mensen kunnen het gevoel hebben dat ze het familiebedrijf voort moeten zetten om te overleven. Ik hoop wel dat de kinderen zich realiseren dat ze nog een keuze hebben.”

Kip met gouden eieren in chef-kok Nelson Tanate

In haar blog schreef Reinders eerder al dat Thérèse chef-kok en mede-eigenaar Nelson Tanate de kip met de gouden eieren noemde. Met daarbij de vraag of hij dé kartrekker zou worden van De Librije. „Jonnie Boer was echt een merk in Nederland en ik zie dat Nelson langzaam ook een bekende Nederlander aan het worden is. Waar ik bij de kinderen nog wat twijfel bespeurde, zie je bij Nelson veel passie. Dat kan de familie ook helpen.”

Lees verder onder de advertentie

„Voor Thérèse is dit natuurlijk ook verschrikkelijk. Dit zou ze als een moment kunnen zien om het bedrijf helemaal aan de volgende generatie over te laten. Maar als ze daar nog niet helemaal klaar voor zijn, kan zij altijd als een soort adviseur op de achtergrond blijven. Al kan ik me heel goed voorstellen dat ze nog helemaal niet bezig zijn met het vervolg van De Librije na dit grote verlies.”

Lees ook: Opvolging De Librije is ‘kwetsbaar en slim’ van ‘perfectionisten’ Jonnie en Thérèse