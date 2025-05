Sterrenchef Jonnie Boer (De Librije) overleden

Topkok Jonnie Boer is op 60-jarige leeftijd overleden. Hij is woensdag op Bonaire bezweken aan de gevolgen van een longembolie.

Op Instagram schrijft zoon Jimmie in een bericht: ‘Dank voor alles wat je mij hebt gegeven. Ik ga je trots maken ook al ga je het niet zien.... Zie je snel ouwe.’

Jonnie Boer had met De Librije als enige 3 Michelinsterren

Jonnie Boer was bekend als chef van sterrenrestaurant De Librije in Zwolle, dat hij in 1993 samen met zijn vrouw Thérèse overnam. Sinds 2004 heeft het restaurant drie Michelinsterren in bezit. Vanaf begin 2023 is De Librije zelfs de enige driesterrenzaak van Nederland. Onder leiding van Jonnie Boer en zijn vrouw Thérèse groeide het restaurant uit tot dé toonaangevende gastronomische ervaring van het land.

Jonnie Boer groeide op in Giethoorn en was altijd veel in de natuur te vinden. Daar haalde hij veel inspiratie uit. „Alles wat ik pluk en niet ken, stop ik eerst in mijn muil”, vertelde Boer enkele jaren terug tegen De Telegraaf. Hij heeft altijd bekend gestaan om zijn gebruik van lokale en seizoensgebonden producten. Boer haalde zijn inspiratie uit de natuur en werkte samen met kleine leveranciers uit de regio. Boer is voor generaties chefs echt een bron van inspiratie geweest.

Naast De Librije runde het duo nog drie andere restaurants in Zwolle en had hij ook op Curaçao en Bonaire enkele horecazaken. De Librije is wegens de vakantieperiode gesloten van 20 tot 29 april. De andere zaken zullen in ieder geval vanavond gesloten blijven.

Kinderen Jonnie Boer nemen De Librije over

In 2023 werd duidelijk dat de kinderen van Jonnie en Thérèse werden klaargestoomd om hun levenswerk over te nemen. Daarvan maakte Omroep Max begin dit jaar een docureeks, De Opvolging. Inmiddels zijn zoon Jimmie (24) en dochter Isabelle (21), samen met chef-kok Nelson Tanate (33), mede-eigenaar van De Librije.

Wat De Librije nu gaat doen, is nog onduidelijk. „We zijn aan het beraden wat we gaan doen”, aldus de woordvoerder van de familie, die verder aangeeft dat hier nog niet veel informatie over is.

Esther Reinders, opvolgerscoach voor familiebedrijven, schreef in een reeks blogs voor De Ondernemer over deze op handen zijnde bedrijfsopvolging. In de laatste aflevering van de docuserie sprak Jonnie Boer zijn zorgen uit. Hij vroeg zich hardop af of de kinderen toch niet beter een kantoorbaan hadden kunnen nemen: „Of gewoon postbode of zo. Dan heb je dat gezeik niet.” Relativeren deed Jonnie Boer ook: „Maar aan de andere kant, dat maakt het leven ook hartstikke leuk.”

