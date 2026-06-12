Thijs van Gestel (33) was een van de eerste aannemers die zich in 2016 op mantelzorgwoningen stortte. Met de aanhoudende vergrijzing ziet de ondernemer gouden tijden tegemoet: „Wonen op eigen erf gaat echt een vlucht nemen.’’

Thijs van Gestel is mede-oprichter van Domuscura, een bouwbedrijf gericht op de bouw van mantelzorgwoningen.

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In 2024 verleenden 5,5 miljoen Nederlanders mantelzorg. De vergrijzing zet door en ouderen worden bovendien steeds ouder, waardoor het aantal mantelzorgers de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen.

Dat is koren op de molen van Thijs van Gestel. Mede-oprichter van Domuscura, een bouwbedrijf gericht op de bouw van mantelzorgwoningen. Dat zijn speciale chalets op het erf van een bestaande woning, bedoeld voor iemand die mantelzorg ontvangt of verleent.

Pionier in mantelzorgwoningen

Als zoon van een aannemer loopt Thijs al vanaf zijn twaalfde mee in de bouw. Hij begon met het opruimen van bouwafval en was achtereenvolgens tekenaar, werkvoorbereider en projectleider.

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„Ik had alle facetten van de bouw gezien en wilde iets voor mezelf beginnen” zegt hij. „Alleen loop je in de bouw zo vaak tegen vertragende wet- en regelgeving aan, daar had ik niet zo’n zin in. En toen werd de tijdelijke woningbouw in het zorgdomein in 2014 vergunningsvrij.”

“ Met de vergrijzing van Nederland in het achterhoofd, zag ik een geweldige kans ” Thijs van Gestel

De ondernemer ziet met deze versoepeling van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een hele mooie markt openbreken. „Met de vergrijzing van Nederland in het achterhoofd, zag ik een geweldige kans.”

Samen met zijn vader start hij in 2016 Domuscura, naar het Latijnse domus (huis) en cura (zorg). „Mijn vader en ik beheersten samen alle disciplines die nodig waren om zo’n tijdelijke woning te tekenen, verkopen, uit te werken tot productiestuk en het speciaal transport te regelen. Het enige wat ik nog moest leren was financieel management en bedrijfsvoering.”

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Nul concurrentie Domuscura

Vader en zoon begonnen met één basiswoning. Klanten probeerden ze binnen te halen via Facebook en Google. De allereerste order kwam uit Margraten in het zuidelijkste puntje van Limburg.

„Als zo’n woning wordt geplaatst, met een hijskraan en alles, loopt het hele dorp uit. Mond-tot-mondreclame doet de rest: meestal volgen er in hetzelfde dorp meer orders.” Volgens Thijs heeft het een aantal jaar geduurd voordat consumenten en gemeenten het concept landelijk omarmden. „De chalets werden toch geassocieerd met een stacaravan in de achtertuin. Dat moesten we echt doorbreken.”

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Inmiddels werken er 80 mensen aan verschillende soorten chalets, op meerdere productielocaties in Nederland. Het aanbod is uitgebreid naar zeven verschillende modellen tussen de 22 en 98 vierkante meter. Er worden zo’n 150 woningen per jaar verkocht. „De vanafprijs is 84.000 euro. Maar gemiddeld ben je zo’n 150.000 euro kwijt voor een volledig gepersonaliseerd model.”

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Een modelwoning van Domuscura. Beeld: Domuscura

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Tweedehands platform

Die 150.000 euro voor een mantelzorgwoning kan niet iedereen zomaar ophoesten. Daarom biedt Thijs in samenwerking met de bank ook een huurconstructie aan zijn klanten aan. Zodra mantelzorg niet meer nodig is, moet een mantelzorgwoning officieel opgedoekt worden. Thijs vertelt dat er op dat vlak nog niet echt wordt gehandhaafd.

“ Laatst verkocht iemand hier een woning, die ze een jaar eerder voor 198.000 euro gekocht had, voor 230.000 euro ” Thijs van Gestel

En voor het geval er wél gehandhaafd wordt, de huur afloopt of als mensen om een andere reden van de woning af willen, heeft hij een oplossing gecreëerd: wederwoon.nl. Een online marktplaats waar mensen hun mantelzorgwoning te koop aan kunnen bieden.

De technische keuring, de veiligheidskeuring, de fotograaf en het transport naar de nieuwe woonplek regelt Domuscura. „Laatst verkocht iemand hier een woning, die ze een jaar eerder voor 198.000 euro gekocht had, voor 230.000 euro. Mantelzorgwoningen zijn ontzettend waardevast.”

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Gigantische marktpotentie

Het tijdperk dat Thijs en zijn vader zonder concurrentie opereerden is voorbij: in heel Nederland zijn nu ongeveer 150 aanbieders van mantelzorgwoningen. Thijs: „De markt is groot genoeg, dat toonde ook het onderzoek dat we samen met Zilveren Kruis Achmea opzetten: het potentieel is de komende jaren zeker 100.000 mantelzorgwoningen.” En dat terwijl er momenteel ‘maar’ 1.000 woningen per jaar worden gebouwd.

“ Mensen weten nog lang niet hoe mooi zo’n mantelzorgwoning kan zijn ” Thijs van Gestel

Momenteel buigt Thijs zich vooral over het schaalbaar maken van Domuscura. Hij wil naar één centrale productielocatie in Nederland. Ook is hij bezig met het openen van meerdere verkooplocaties: de eerste in Staphorst is een feit en er wordt nu gekeken naar Noord-Brabant en Zeeland. „Op iedere locatie bouwen we bovendien aan een reseller-netwerk. Luxe tuincentra, daar zetten we dan een woning neer. Uiteindelijk moet je het echt zien. Dat stigma van stacaravan is er wel af, maar mensen weten nog lang niet hoe mooi zo’n mantelzorgwoning kan zijn.”

Thijs wil groeien naar meer dan 250 woningen per jaar en wonen op eigen erf voor iedereen toegankelijk maken. „Want iedereen wil uiteindelijk gewoon zijn familie bij elkaar brengen of houden. We hebben vorige week twee mantelzorgwoningen op één erf geplaatst, voor ouders én schoonouders.”

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Het was een primeur in Nederland. Thijs: „Dat is toch mooi! En het enige wat je nodig hebt is een stukje achteruit met woonbestemming - wij regelen de rest.”