TLN: geen signalen van problemen Nederlandse trucks in Frankrijk

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft nog geen signalen ontvangen van transportbedrijven over problemen voor Nederlandse vrachtwagens door de brandstoftekorten in Frankrijk. Dat zei een woordvoerder van TLN. Vanwege stakingen bij Franse raffinaderijen hebben veel pompstations in het land geen brandstof meer. Nederlandse automobilisten zijn al gestrand in Frankrijk met een lege tank.

De woordvoerder wijst op de zeer grote brandstoftanks van vrachtwagens, waardoor ze een grotere actieradius hebben. Ook kunnen vrachtwagens extra tanken in Nederland, België en Luxemburg voordat ze de Franse grens overgaan. De zegsman van TLN stelde verder dat de grote bulk van het Nederlandse vrachtvervoer naar België, Duitsland en het noorden van Frankrijk gaat en maar een beperkt deel naar het zuiden van Frankrijk.

De TLN-woordvoerder zei dat lokale transporteurs in Frankrijk wel last kunnen krijgen van de brandstoftekorten. De Franse overheid is bezig brandstof uit de strategische voorraden naar pompstations te brengen.