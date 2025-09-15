Horecatycoon René Bogaart seizoensopener bij ‘De Ondernemer Live’

De Haagse horecatycoon René Bogaart trapt een nieuw seizoen af van De Ondernemer Live . De bekende ondernemer met zes kinderen, zeventien zaken en achthonderd man personeel schuift aan bij presentator Jonathan van Noord.

Lees verder onder de advertentie

René Bogaart werd bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan het EO-programma Waar doen ze het van. In de show, waarin deelnemers openlijk praten over hun maandelijkse uitgaven, werd al snel duidelijk dat René een opvallende ondernemer is. Hij heeft zes kinderen, de nodige huisdieren, zeventien horecazaken en achthonderd man personeel onder zich.

Als eigenaar van Big Horeca is René de man achter de bekende Pavarotti-restaurants in de regio Den Haag. Zijn meest recente restaurant opende hij dit jaar echter op een opvallende locatie: in Westfield Mall of the Netherlands zit sinds januari Franse brasserie Le Paris.

Het stigma is dat je er geen pepernoot kunt verdienen, maar dat is al lang niet meer zo René Bogaart Horecatycoon

Geen last van personeelstekort

Waar menig horecaondernemer de handen in het haar heeft vanwege de krappe arbeidsmarkt, laat René zien dat het ook anders kan: ,,Horecawerk staat er slecht op, als je boven je 25e nog in de horeca werkt wordt je uitgelachen. Het stigma is dat je er geen pepernoot kunt verdienen, maar dat is al lang niet meer zo. Ook denkt men ten onrechte dat we alleen maar vervelende uren werken”, aldus René in een eerder interview.

Lees verder onder de advertentie

Wat biedt hij zijn mensen, buiten een goed salaris? Hoe groei je naar 17 zaken zonder de controle te verliezen? En hoe zorgt hij voor een vlekkeloze opvolging van het familiebedrijf?

Dat vragen we René dinsdag.

Lees ook: Als eerste horecamagnaat van Nederland weigerde René cash in zijn zaak, daar komt hij nu op terug

Lees verder onder de advertentie

Pitch: Soki

Moderne gezinnen besteden honderden tot soms wel duizenden euro’s per maand aan losse diensten als sportclubs, oppas en horeca. Renée van der Schoot wil, na vijf jaar in Londen te hebben gewoond, al die diensten vangen onder één dak: Soki.

Het idee is een ‘members space’ van 1.800 vierkante meter in Amsterdam Oud-West. Van sport en flexwerk tot kinderopvang: alles vind je op dezelfde locatie. De helft van Renées investeringsronde is al binnen, maar met de laatste fase van de fundraise in zicht heeft ze jouw hulp nodig.

Lees ook: alle blogs van Mikel Burger op een rij

Lees verder onder de advertentie

20 jaar iBood

Ook aanwezig is Jöran Prinssen, eigenaar van iBood. Wat in 2005 begon met de eerste dagdeal – een Apple iPod – groeide uit tot een e-commerceplatform dat inmiddels miljoenen klanten bereikt. Rode draad van het gesprek: wat heeft hij in twintig jaar ondernemen geleerd?

Daarnaast vertelt Gerben Lievers over zijn bedrijf Ubari. Hij ontwikkelde een ‘Netflix voor positieve gezondheid’. Ook hij wil opschalen en stelt certificaten beschikbaar. Hoe dat werkt hoor je dinsdag.

Laatste gast van deze uitzending is Mikel Burger. De oprichter van internetmarketingbureau Fish and Burger organiseert Grow Today: hét inspiratie-event voor groeiende e-commerceondernemers. Wie daar te gast zijn vertelt Mikel in de uitzending.